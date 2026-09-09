«Δεν θα απολογηθώ για τον μισθό μου»: Καβγάς του Κυρανάκη με την Παπακωστοπούλου στον αέρα, δείτε βίντεο

«Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που να λένε ότι δεν βγαίνουν μέχρι τις 20 του μήνα», διερωτήθηκε η παρουσιάστρια της εκπομπής απευθυνόμενη στον γραμματέα της ΝΔ και αμέσως μετά οι τόνοι ανέβηκαν