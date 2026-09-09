Συνάντηση Γκιλφόιλ με την ισραηλινή πρέσβη στην Ελλάδα, «το Ισραήλ θα παραμένει πάντα ζωτικός σύμμαχος των ΗΠΑ»
Συνάντηση Γκιλφόιλ με την ισραηλινή πρέσβη στην Ελλάδα, «το Ισραήλ θα παραμένει πάντα ζωτικός σύμμαχος των ΗΠΑ»
Με την Πνινάτ Γιανάι συναντήθηκε νωρίτερα η Αμερικανίδα πρέσβης, που χαρακτήρισε τιμητική τη γνωριμία με τη νέα ισραηλινή διπλωματική εκπρόσωπο και υπογράμμισε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία μαζί της
«Το Ισραήλ θα παραμένει πάντα ένας ζωτικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως λέει και ο πρόεδρος Τραμπ», ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε μήνυμα που συνοδεύτηκε από τη συνάντησή του με τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι.
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα χαρακτήρισε τιμητική τη γνωριμία με τη νέα ισραηλινή διπλωματική εκπρόσωπο και υπογράμμισε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία μαζί της, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς.
«Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με την πρέσβη Γιανάι για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εξαιρετική μας συνεργασία στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, την προστασία των πολιτών και την ιστορική μνήμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Πνινά Γιανάι ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά της στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ παραμένουν στενές, με έμφαση στην άμυνα, την ασφάλεια και την ενέργεια.
Η νέα πρέσβης έχει δηλώσει ότι βασική της προτεραιότητα είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με την Αθήνα και το Τελ Αβίβ να έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ισχυρούς δεσμούς σε τομείς όπως η ενεργειακή διασύνδεση, η τεχνολογία και η αμυντική συνεργασία.
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα χαρακτήρισε τιμητική τη γνωριμία με τη νέα ισραηλινή διπλωματική εκπρόσωπο και υπογράμμισε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία μαζί της, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς.
«Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με την πρέσβη Γιανάι για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εξαιρετική μας συνεργασία στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, την προστασία των πολιτών και την ιστορική μνήμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
As President Trump has said, “Israel will always remain a vital ally of the United States of America.”— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 8, 2026
It was an honor to meet with newly arrived @IsraelinGreece Ambassador @Amb_PninatYanay. I look forward to working closely with Ambassador Yanay to further strengthen our… pic.twitter.com/AUWZbbF0pr
Η Πνινά Γιανάι ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά της στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ παραμένουν στενές, με έμφαση στην άμυνα, την ασφάλεια και την ενέργεια.
Η νέα πρέσβης έχει δηλώσει ότι βασική της προτεραιότητα είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με την Αθήνα και το Τελ Αβίβ να έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ισχυρούς δεσμούς σε τομείς όπως η ενεργειακή διασύνδεση, η τεχνολογία και η αμυντική συνεργασία.
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