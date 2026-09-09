Συνάντηση Γκιλφόιλ με την ισραηλινή πρέσβη στην Ελλάδα, «το Ισραήλ θα παραμένει πάντα ζωτικός σύμμαχος των ΗΠΑ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Πνινάτ Γιανάι Αμερικανίδα πρέσβης Πρέσβης

Συνάντηση Γκιλφόιλ με την ισραηλινή πρέσβη στην Ελλάδα, «το Ισραήλ θα παραμένει πάντα ζωτικός σύμμαχος των ΗΠΑ»

Με την Πνινάτ Γιανάι συναντήθηκε νωρίτερα η Αμερικανίδα πρέσβης, που χαρακτήρισε τιμητική  τη γνωριμία με τη νέα ισραηλινή διπλωματική εκπρόσωπο και υπογράμμισε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία μαζί της

Συνάντηση Γκιλφόιλ με την ισραηλινή πρέσβη στην Ελλάδα, «το Ισραήλ θα παραμένει πάντα ζωτικός σύμμαχος των ΗΠΑ»
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«Το Ισραήλ θα παραμένει πάντα ένας ζωτικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως λέει και ο πρόεδρος Τραμπ», ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε μήνυμα που συνοδεύτηκε από τη συνάντησή του με τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα χαρακτήρισε τιμητική τη γνωριμία με τη νέα ισραηλινή διπλωματική εκπρόσωπο και υπογράμμισε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία μαζί της, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με την πρέσβη Γιανάι για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εξαιρετική μας συνεργασία στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, την προστασία των πολιτών και την ιστορική μνήμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Η Πνινά Γιανάι ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά της στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ παραμένουν στενές, με έμφαση στην άμυνα, την ασφάλεια και την ενέργεια.

Η νέα πρέσβης έχει δηλώσει ότι βασική της προτεραιότητα είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με την Αθήνα και το Τελ Αβίβ να έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ισχυρούς δεσμούς σε τομείς όπως η ενεργειακή διασύνδεση, η τεχνολογία και η αμυντική συνεργασία.
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