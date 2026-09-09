Συνάντηση Γκιλφόιλ με την ισραηλινή πρέσβη στην Ελλάδα, «το Ισραήλ θα παραμένει πάντα ζωτικός σύμμαχος των ΗΠΑ»

Με την Πνινάτ Γιανάι συναντήθηκε νωρίτερα η Αμερικανίδα πρέσβης, που χαρακτήρισε τιμητική τη γνωριμία με τη νέα ισραηλινή διπλωματική εκπρόσωπο και υπογράμμισε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία μαζί της