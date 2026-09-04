«Άλλο το ομόλογο, άλλο η καρφίτσα και το κόσμημα», λέει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Τσίπρα μετά τις δηλώσεις Παππά για τις θυρίδες
«Άλλο το ομόλογο, άλλο η καρφίτσα και το κόσμημα», λέει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Τσίπρα μετά τις δηλώσεις Παππά για τις θυρίδες
Θέση για τις δηλώσεις του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Γιώργου Παππά για την καταγραφή των θυρίδων που προκάλεσαν συζητήσεις, πήρε η Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος
Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Γιώργου Παππά, για την καταγραφή των κοσμημάτων στις θυρίδες, οι οποίες προκάλεσαν συζητήσεις και τον οδήγησαν να ανασκευάσει, προχώρησε σήμερα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Τσίπρα, Άννα Παπαδοπούλου.
«Δεν έχει να φοβάται κανείς. Άλλο το ομόλογο και η κατάθεση, άλλο η θυρίδα και η καρφίτσα, γιατί άκουσα και αυτό, και άλλο το κόσμημα», σημείωσε η κυρία Παπαδοπούλου μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Action24.
«Ο Αλέξης Τσίπρας στο περιθώριο της ΔΕΘ παρουσίασε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα τετραετίας ύψους 7,5 δισ. ευρώ, το οποίο είμαστε πανέτοιμοι να στείλουμε το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο από 1η Νοεμβρίου που ξεκινά τις εργασίες του. Το λέω αυτό διότι όλη η συζήτηση που πραγματοποιείται εκ μέρους της κυβέρνησης τις τελευταίες ώρες είναι ότι το συνολικό πρόγραμμα αγγίζει τα 13 δισεκατομμύρια», τόνισε.
«Είναι απολύτως σαφές ποια είναι η πρόταση για την Πατριωτική Εισφορά. Είναι ο συντελεστής 1% επί της καθαρής περιουσίας επί του 1% των πλουσιότερων της χώρας. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Πατριωτική Εισφορά προϋποθέτει το περιουσιολόγιο, την εφαρμογή του περιουσιολογίου. Δηλαδή ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Όταν αναφερόμαστε στην κινητή, αναφερόμαστε στις καταθέσεις, στα ομόλογα. Δεν έχει να φοβάται κανείς. Δεν αφορά τις θυρίδες. Υπήρξε και σχετική δήλωση του κυρίου Παππά, διευκρινιστική, γιατί ο κ. Παππάς αναφέρθηκε στο τι συμβαίνει διεθνώς [...] Άλλο το ομόλογο και η κατάθεση, άλλο η θυρίδα και η καρφίτσα, γιατί άκουσα και αυτό, και άλλο το κόσμημα. Δεν θα ανοίξουμε τη θυρίδα».
Και κατέληξε:
«Το περιουσιολόγιο είναι κάτι ψηφισμένο, το οποίο η κυβέρνηση για τους δικούς της λόγους δεν έχει εφαρμόσει. Πρέπει να καταγράφεται η κινητή και ακίνητη περιουσία. Δεν είναι καμία ελληνική πρωτοτυπία αυτό που λέμε. Ισχύει στην Ισπανία, ισχύει στην Ελβετία. Θα χαρτογραφήσουμε και γι’ αυτό δεν μιλάμε για συγκεκριμένα ποσά. Δεν μιλάμε για εισοδηματικά κριτήρια αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για ένα μέτρο που έχει πνοή εφαρμογής 12-18 μηνών. Το περιουσιολόγιο και η Πατριωτική Εισφορά δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Θα είναι κάτι επιπρόσθετο. Μιλάμε μόνο για εκτίμηση ύψους 2 δισ. όταν το 1/4 του πληθυσμού κατέχει το 25% του πλούτου, με βάση τα στοιχεία».
«Δεν έχει να φοβάται κανείς. Άλλο το ομόλογο και η κατάθεση, άλλο η θυρίδα και η καρφίτσα, γιατί άκουσα και αυτό, και άλλο το κόσμημα», σημείωσε η κυρία Παπαδοπούλου μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Action24.
«Ο Αλέξης Τσίπρας στο περιθώριο της ΔΕΘ παρουσίασε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα τετραετίας ύψους 7,5 δισ. ευρώ, το οποίο είμαστε πανέτοιμοι να στείλουμε το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο από 1η Νοεμβρίου που ξεκινά τις εργασίες του. Το λέω αυτό διότι όλη η συζήτηση που πραγματοποιείται εκ μέρους της κυβέρνησης τις τελευταίες ώρες είναι ότι το συνολικό πρόγραμμα αγγίζει τα 13 δισεκατομμύρια», τόνισε.
«Δεν θα ανοίξουμε τη θυρίδα»Όσον αφορά την Πατριωτική Εισφορά και τις δηλώσεις Παππά για τις θυρίδες σημείωσε:
«Είναι απολύτως σαφές ποια είναι η πρόταση για την Πατριωτική Εισφορά. Είναι ο συντελεστής 1% επί της καθαρής περιουσίας επί του 1% των πλουσιότερων της χώρας. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Πατριωτική Εισφορά προϋποθέτει το περιουσιολόγιο, την εφαρμογή του περιουσιολογίου. Δηλαδή ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Όταν αναφερόμαστε στην κινητή, αναφερόμαστε στις καταθέσεις, στα ομόλογα. Δεν έχει να φοβάται κανείς. Δεν αφορά τις θυρίδες. Υπήρξε και σχετική δήλωση του κυρίου Παππά, διευκρινιστική, γιατί ο κ. Παππάς αναφέρθηκε στο τι συμβαίνει διεθνώς [...] Άλλο το ομόλογο και η κατάθεση, άλλο η θυρίδα και η καρφίτσα, γιατί άκουσα και αυτό, και άλλο το κόσμημα. Δεν θα ανοίξουμε τη θυρίδα».
Και κατέληξε:
«Το περιουσιολόγιο είναι κάτι ψηφισμένο, το οποίο η κυβέρνηση για τους δικούς της λόγους δεν έχει εφαρμόσει. Πρέπει να καταγράφεται η κινητή και ακίνητη περιουσία. Δεν είναι καμία ελληνική πρωτοτυπία αυτό που λέμε. Ισχύει στην Ισπανία, ισχύει στην Ελβετία. Θα χαρτογραφήσουμε και γι’ αυτό δεν μιλάμε για συγκεκριμένα ποσά. Δεν μιλάμε για εισοδηματικά κριτήρια αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για ένα μέτρο που έχει πνοή εφαρμογής 12-18 μηνών. Το περιουσιολόγιο και η Πατριωτική Εισφορά δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Θα είναι κάτι επιπρόσθετο. Μιλάμε μόνο για εκτίμηση ύψους 2 δισ. όταν το 1/4 του πληθυσμού κατέχει το 25% του πλούτου, με βάση τα στοιχεία».
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