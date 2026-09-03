Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Μεθυσμένος οδηγός στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε πεζή μετά από πρόσκρουση σε αυτοκίνητο
Μεθυσμένος οδηγός στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε πεζή μετά από πρόσκρουση σε αυτοκίνητο
Το αλκοτέστ κατέγραψε διαδοχικά 1,25 και 1,45 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια
Μεθυσμένος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά 59χρονη πεζή, χθες το βράδυ, στην επαρχιακή οδό Καλαμωτού - Ζαγκλιβερίου, έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, πρόκειται για 60χρονο, ενώ της παράσυρσης προηγήθηκε πρόσκρουση σε άλλο αυτοκίνητο.
Αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο μέθης στον οδηγό, με την αλκοολομέτρηση, μέσω εκπνεόμενου αέρα, να καταγράφει διαδοχικά 1,25 και 1,45 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
Ο 60χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Λητής.
Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, πρόκειται για 60χρονο, ενώ της παράσυρσης προηγήθηκε πρόσκρουση σε άλλο αυτοκίνητο.
Αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο μέθης στον οδηγό, με την αλκοολομέτρηση, μέσω εκπνεόμενου αέρα, να καταγράφει διαδοχικά 1,25 και 1,45 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
Ο 60χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Λητής.
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