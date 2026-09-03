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Καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό: Συνελήφθησαν δύο Τουρκοκύπριοι, δείτε βίντεο
Καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό: Συνελήφθησαν δύο Τουρκοκύπριοι, δείτε βίντεο
Οδηγός και συνοδηγός πετούσαν αντικείμενα προς τα περιπολικά της αστυνομίας
Επεισοδιακή αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε το πρωί στη Λεμεσό, με τη σύλληψη δύο Τουρκοκυπρίων, ηλικίας 20 και 19 ετών.
Το περιστατικό άρχισε γύρω στις 10:40 στην οδό Αθηνών, όταν μέλος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης έκανε σήμα στον 20χρονο οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν περιπολικά της Αστυνομίας.
Στην προσπάθειά του να διαφύγει προς την περιοχή του χωριού Ύψωνα, ο 20χρονος χτύπησε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός και συνοδηγός πετούσαν αντικείμενα προς τα περιπολικά της αστυνομίας που τους καταδίωκαν.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ρίχτηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί στον αέρα και προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου, προκειμένου να ακινητοποιηθεί. Η πορεία του τερματίστηκε σε διασταύρωση, όπου οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό και τον 19χρονο συνοδηγό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός είναι γνωστός στην Αστυνομία και φέρεται να είχε εμπλακεί σε παρόμοιο περιστατικό περίπου έναν μήνα νωρίτερα. Οι Αρχές διερευνούν τα αδικήματα που προκύπτουν από το περιστατικό, καθώς και τον ρόλο του 19χρονου συνοδηγού.
Το περιστατικό άρχισε γύρω στις 10:40 στην οδό Αθηνών, όταν μέλος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης έκανε σήμα στον 20χρονο οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν περιπολικά της Αστυνομίας.
Στην προσπάθειά του να διαφύγει προς την περιοχή του χωριού Ύψωνα, ο 20χρονος χτύπησε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός και συνοδηγός πετούσαν αντικείμενα προς τα περιπολικά της αστυνομίας που τους καταδίωκαν.
Πυροβολισμοί για ακινητοποίηση
Καρέ καρέ η άγρια καταδίωξη των Τ/κ με το λευκό βαν στη Λεμεσό— Sigmalive (@Sigmalivecom) September 3, 2026
*Βίντεο από Σταύρο Αχιλλέως pic.twitter.com/bCpFV83OKR
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ρίχτηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί στον αέρα και προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου, προκειμένου να ακινητοποιηθεί. Η πορεία του τερματίστηκε σε διασταύρωση, όπου οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό και τον 19χρονο συνοδηγό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός είναι γνωστός στην Αστυνομία και φέρεται να είχε εμπλακεί σε παρόμοιο περιστατικό περίπου έναν μήνα νωρίτερα. Οι Αρχές διερευνούν τα αδικήματα που προκύπτουν από το περιστατικό, καθώς και τον ρόλο του 19χρονου συνοδηγού.
Γνωστός στις Αρχές ο 20χρονος
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