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Καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό: Συνελήφθησαν δύο Τουρκοκύπριοι, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος Καταδίωξη

Καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό: Συνελήφθησαν δύο Τουρκοκύπριοι, δείτε βίντεο

Οδηγός και συνοδηγός πετούσαν αντικείμενα προς τα περιπολικά της αστυνομίας

Καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό: Συνελήφθησαν δύο Τουρκοκύπριοι, δείτε βίντεο
Μανώλης Καλατζής
3 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισοδιακή αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε το πρωί στη Λεμεσό, με τη σύλληψη δύο Τουρκοκυπρίων, ηλικίας 20 και 19 ετών.

Το περιστατικό άρχισε γύρω στις 10:40 στην οδό Αθηνών, όταν μέλος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης έκανε σήμα στον 20χρονο οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν περιπολικά της Αστυνομίας.


Πυροβολισμοί για ακινητοποίηση

Στην προσπάθειά του να διαφύγει προς την περιοχή του χωριού Ύψωνα, ο 20χρονος χτύπησε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός και συνοδηγός πετούσαν αντικείμενα προς τα περιπολικά της αστυνομίας που τους καταδίωκαν.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ρίχτηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί στον αέρα και προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου, προκειμένου να ακινητοποιηθεί. Η πορεία του τερματίστηκε σε διασταύρωση, όπου οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό και τον 19χρονο συνοδηγό.

Καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό: Συνελήφθησαν δύο Τουρκοκύπριοι, δείτε βίντεο

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Γνωστός στις Αρχές ο 20χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός είναι γνωστός στην Αστυνομία και φέρεται να είχε εμπλακεί σε παρόμοιο περιστατικό περίπου έναν μήνα νωρίτερα. Οι Αρχές διερευνούν τα αδικήματα που προκύπτουν από το περιστατικό, καθώς και τον ρόλο του 19χρονου συνοδηγού.
Μανώλης Καλατζής
3 ΣΧΟΛΙΑ

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