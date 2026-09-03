Goldman Sachs για ΔΕΗ: Νέα δεξαμενή αξίας από τα data centers – Στα 27 ευρώ η τιμή στόχος
Goldman Sachs για ΔΕΗ: Νέα δεξαμενή αξίας από τα data centers – Στα 27 ευρώ η τιμή στόχος
Η νέα ανάλυση για τη ΔΕΗ διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή και ανεβάζει την τιμή στόχο στα 27 ευρώ από 26,5 ευρώ προηγουμένως - Περιθώριο ανόδου 13,4%
Η Goldman Sachs στην τελευταία της έκθεση για τη ΔΕΗ αναφέρει ότι η ανάπτυξη των data centers μπορεί να δημιουργήσει σημαντική πρόσθετη αξία, με επίκεντρο το σχεδιαζόμενο hub της Κοζάνης, το οποίο σε πλήρη ανάπτυξη έως το 1 GW θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 4 ευρώ ανά μετοχή στην αποτίμηση της εταιρείας.
Η νέα ανάλυση για τη ΔΕΗ διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή και ανεβάζει την τιμή στόχο στα 27 ευρώ από 26,5 ευρώ προηγουμένως. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 13,4% σε σχέση με τα 23,80 ευρώ που ήταν η τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία της έκθεσης. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η βασική αποτίμηση δεν ενσωματώνει ακόμη οικονομική συνεισφορά από το project των data centers.
Το στοιχείο αυτό αφήνει ανοιχτό ένα πρόσθετο σενάριο αποτίμησης. Εφόσον ο κόμβος της Κοζάνης αναπτυχθεί σταδιακά έως το 1 GW, η πρόσθετη αξία υπολογίζεται σε περίπου 4 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζοντας θεωρητικά την αποτίμηση προς την περιοχή των 31 ευρώ. Το δυνητικό αυτό όφελος αντιστοιχεί σε περίπου 15% επιπλέον της βασικής τιμής στόχου των 27 ευρώ.
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Η νέα ανάλυση για τη ΔΕΗ διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή και ανεβάζει την τιμή στόχο στα 27 ευρώ από 26,5 ευρώ προηγουμένως. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 13,4% σε σχέση με τα 23,80 ευρώ που ήταν η τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία της έκθεσης. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η βασική αποτίμηση δεν ενσωματώνει ακόμη οικονομική συνεισφορά από το project των data centers.
Το στοιχείο αυτό αφήνει ανοιχτό ένα πρόσθετο σενάριο αποτίμησης. Εφόσον ο κόμβος της Κοζάνης αναπτυχθεί σταδιακά έως το 1 GW, η πρόσθετη αξία υπολογίζεται σε περίπου 4 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζοντας θεωρητικά την αποτίμηση προς την περιοχή των 31 ευρώ. Το δυνητικό αυτό όφελος αντιστοιχεί σε περίπου 15% επιπλέον της βασικής τιμής στόχου των 27 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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