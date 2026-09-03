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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πλώρα του Ηρακλείου
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πλώρα του Ηρακλείου
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε κοντά στο νεκροταφείο του χωριού και το σκοπευτήριο
Οριοθετήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (03/09) στην Πλώρα του Δήμου Γόρτυνας.
Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες ΟΤΑ και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η φωτιά ξεκίνησε κοντά στο νεκροταφείο του χωριού και το σκοπευτήριο. Ευτυχώς, δεν κινδύνευσαν κατοικίες ή άνθρωποι.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.
Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες ΟΤΑ και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η φωτιά ξεκίνησε κοντά στο νεκροταφείο του χωριού και το σκοπευτήριο. Ευτυχώς, δεν κινδύνευσαν κατοικίες ή άνθρωποι.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.
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