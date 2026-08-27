Θεοδωρικάκος: Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία πρωταγωνιστούν στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Χρηματοδοτούνται 282 επενδυτικά σχέδια στη Μακεδονία, επενδύσεις περίπου 1 δισ. ευρώ, που φέρνουν πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης