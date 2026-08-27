Το σχόλιο Μητσοτάκη για Κωνσταντέλια: Άκουσα έναν νεαρό να λέει «ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια»

📍Ένα πιο ανάλαφρο στιγμιότυπο είχε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη - Βόρεια Ελλάδα», όταν ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε όσα άκουσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece