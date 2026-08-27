Το σχόλιο Μητσοτάκη για Κωνσταντέλια: Άκουσα έναν νεαρό να λέει «ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια»
Το σχόλιο Μητσοτάκη για Κωνσταντέλια: Άκουσα έναν νεαρό να λέει «ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια»
Το πιο ανάλαφρο στιγμιότυπο από την ομιλία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη - «Χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης»
Ένα πιο ανάλαφρο στιγμιότυπο είχε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη - Βόρεια Ελλάδα», όταν ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε όσα άκουσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι, πηγαίνοντας στην εκδήλωση, άκουσε έναν νεαρό να εκφράζει τη δική του... προτεραιότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά «Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια».
«Ανοίγω μία παρένθεση: βέβαια, δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες. Διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βορείου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε, νομίζω, ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: «Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια». Λέω «εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα γι’ αυτό». Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στη συνέχει, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις διακρίσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό. «Σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να υπεισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης».
Ο πρωθυπουργός είπε ότι, πηγαίνοντας στην εκδήλωση, άκουσε έναν νεαρό να εκφράζει τη δική του... προτεραιότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά «Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια».
@protothema.gr
📍Ένα πιο ανάλαφρο στιγμιότυπο είχε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη - Βόρεια Ελλάδα», όταν ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε όσα άκουσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
«Ανοίγω μία παρένθεση: βέβαια, δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες. Διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βορείου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε, νομίζω, ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: «Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια». Λέω «εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα γι’ αυτό». Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στη συνέχει, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις διακρίσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό. «Σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να υπεισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης».
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