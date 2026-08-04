Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός των παιδιών του Γιάννη Βαρβιτσιώτη:  Για εμάς ήσουν ο Μπάρμπι, μας έμαθες αξιοπρέπεια και αρχές

« Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα συναντιούνται ξανά» είπε συγκινημένος για τους γονείς του ο Μιλτιάδης . Βαρβιτσιώτης αποχαιρετώντας, όπως είπε, «τον τελευταίο Καραμανλικό»





«Είχαμε την τύχη να έχουμε δύο γονείς για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι. Στο σπίτι ο πατέρας μας ήταν παρών όχι στα καθημερινά αλλά στα σημαντικά. Ζητούσες από όλους προσπάθεια, στήριζες τα δύσκολα, η κουβέντα δεν ήταν εύκολη. Είχες το χάρισμα να εμπνέεις τον σεβασμό και την αγάπη μαζί» είπε ξεκινώντας ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.















«Για εμάς ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε την αξιοπρέπεια και το καθήκον να ζεις με αρχές. Ακόμα και όταν αδικήθηκες δεν σκέφτηκες ποτέ να πληγώσεις την παράταξη. Είχες την τύχη να ήσουν δίπλα στον Καραμανλή σε δύσκολες στιγμές για αυτό σήμερα αποχαιρετούμε τον τελευταίο Καραμανλικό».



«Πίστεψες στους ανθρώπους περισσότερο από ό,τι στις ταμπέλες, μια γενιά νέων σε έχουν στην καρδιά τους. Θυμάμαι σε μια περιοδεία την πηγαία συγκίνησή στον Έβρο να χαιρετάς ένα φανταράκι. Ήξερες πολύ καλά την Ελλάδα από άκρη σε άκρη, ήθελες η Ελλάδα να προχωρά μπροστά χωρίς να αφήνεις κανέναν πίσω. Όταν βρέθηκες στο υπουργείο Άμυνας αγάπησες τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους ανθρώπους και την αποστολή τους, καθιερώνοντας τις διακρατικές συμφωνίες και βγάζοντας έξω τους μεσάζοντες και όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή εσύ πέρασε τη σκυτάλη στη νέα γενιά» θυμήθηκε για τον πολιτικό βίο του πατέρα του ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.



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«Αν μας ρωτήσει όμως κανείς η μεγαλύτερη παρακαταθήκη δεν θα απαντούσαμε τα αξιώματα αλλά θα απαντούσαμε για τον τρόπο που τα υπηρέτησε με αξιοπρέπεια και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα. Έλεγε ότι στην πολιτική κάνεις αντιπάλους και όχι εχθρούς» πρόσθεσε ο γιος του πρώην υπουργού.



«Ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος των γραμμάτων, του άρεσε να γράφει και πάνω από όλα την ιστορία του για να προσφέρει μαρτυρία στις επόμενες γενιές. Όταν κατέβηκε από τα έδρανα συνέχισε να δημιουργεί, με δική του πρωτοβουλία διασώθηκαν τα ψηφιδωτά της Σπάρτης. Όλα αυτά τα έκανε με την ίδια αντίληψη: ότι η ιστορία δεν ανήκει σε εκείνον που τη φυλάει αλλά σε όλο τον κόσμο».



«Αγάπησες πολύ τη Λακωνία, το κτήμα είναι η απτή κληρονομιά σου, θέλησες να μας συνδέσεις με αυτόν τον ιστορικό και ευλογημένο τόπο. Σήμερα αποχαιρετούμε έναν πολιτικό που αγάπησε την πατρίδα του χωρίς φανατισμό, έναν άνθρωπο που δεν προσέλκυσε ψηφοφόρους αλλά έκανε φίλους» σημείωσε ο Μ. Βαρβιτσιώτης.



Με μεγάλη συγκίνηση και σεβασμό, χωρίς να μπορεί κάποιες στιγμές να συγκρατήσει τα δάκρυά του μίλησε για τον πατέρα του, τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη , ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης μιλώντας στην κηδεία του παλαίμαχου πολιτικού εκ μέρους των τεσσάρων παιδιών του.«Είχαμε την τύχη να έχουμε δύο γονείς για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι. Στο σπίτι ο πατέρας μας ήταν παρών όχι στα καθημερινά αλλά στα σημαντικά. Ζητούσες από όλους προσπάθεια, στήριζες τα δύσκολα, η κουβέντα δεν ήταν εύκολη. Είχες το χάρισμα να εμπνέεις τον σεβασμό και την αγάπη μαζί» είπε ξεκινώντας ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.«Για άλλους ήσουν ο πρόεδρος, ο υπουργός, ο μπαρμπά Γιάννης, για εμάς ήσουν ο Μπάρμπι. Αγάπησες τη ζωή και τη δημιουργία, τις βραδινές εξόδους, αντιπαθούσες την σπατάλη, έβρισκες τη χαρά σε ένα κουτούκι ακούγοντας τον αγαπημένο σου Γρηγόρη Μπιθικώτση» συνέχισε ο γιος του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη.Όπως είπε «στη μνήμη μας δεν θα μείνεις για μια πράξη και πρωτοβουλία αλλά για το σύνολο των αρετών σου. Υπήρξες κοσμοπολίτης, λόγιος, ευρωπαϊστής, συντηρητικός αλλά και καινοτόμος, εργατικός, σίγουρα ήσουν φιλάνθρωπος. Σε κάθε κρίσιμη στιγμή της ζωής μας υπήρχε μια συμβουλή που μας συνόδευε. Δεν ήταν άνθρωπος των επαίνων αλλά με λίγες κουβέντες σου έδειχνε τον δρόμο, και όταν τον επιβεβαίωνε η ζωή, καταλάβαινα τη σοφία του. Ήθελες τα παιδιά σου να συνεχίσουν την πολιτική και σε στενοχώρησε η απόφασή μου να αποχωρήσω αλλά στο τέλος με δικαίωσες».«Για εμάς ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε την αξιοπρέπεια και το καθήκον να ζεις με αρχές. Ακόμα και όταν αδικήθηκες δεν σκέφτηκες ποτέ να πληγώσεις την παράταξη. Είχες την τύχη να ήσουν δίπλα στον Καραμανλή σε δύσκολες στιγμές για αυτό σήμερα αποχαιρετούμε τον τελευταίο Καραμανλικό».«Πίστεψες στους ανθρώπους περισσότερο από ό,τι στις ταμπέλες, μια γενιά νέων σε έχουν στην καρδιά τους. Θυμάμαι σε μια περιοδεία την πηγαία συγκίνησή στον Έβρο να χαιρετάς ένα φανταράκι. Ήξερες πολύ καλά την Ελλάδα από άκρη σε άκρη, ήθελες η Ελλάδα να προχωρά μπροστά χωρίς να αφήνεις κανέναν πίσω. Όταν βρέθηκες στο υπουργείο Άμυνας αγάπησες τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους ανθρώπους και την αποστολή τους, καθιερώνοντας τις διακρατικές συμφωνίες και βγάζοντας έξω τους μεσάζοντες και όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή εσύ πέρασε τη σκυτάλη στη νέα γενιά» θυμήθηκε για τον πολιτικό βίο του πατέρα του ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.«Πάλεψες για τη δημοκρατία και φυλακίστηκες γι αυτή, όταν ήρθε η Μεταπολίτευση άφησες τη λαμπρή δικηγορική πορεία και επέστρεψες στην πολιτική. Ο πατέρας μας υπήρξε σπουδαίος κοινοβουλευτικός, πάντα μου έλεγε η θέση του βουλευτή είναι στη Βουλή όχι στα κανάλια και τις εκδηλώσεις. Δεν απέφυγε ποτέ τις μεγάλες ιδεολογικές συγκρούσεις. Στα μεγάλα θεσμικά θέματα όπως οι αναθεωρήσεις του Συντάγματος ήθελε τη συναίνεση» συνέχισε.«Αν μας ρωτήσει όμως κανείς η μεγαλύτερη παρακαταθήκη δεν θα απαντούσαμε τα αξιώματα αλλά θα απαντούσαμε για τον τρόπο που τα υπηρέτησε με αξιοπρέπεια και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα. Έλεγε ότι στην πολιτική κάνεις αντιπάλους και όχι εχθρούς» πρόσθεσε ο γιος του πρώην υπουργού.«Ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος των γραμμάτων, του άρεσε να γράφει και πάνω από όλα την ιστορία του για να προσφέρει μαρτυρία στις επόμενες γενιές. Όταν κατέβηκε από τα έδρανα συνέχισε να δημιουργεί, με δική του πρωτοβουλία διασώθηκαν τα ψηφιδωτά της Σπάρτης. Όλα αυτά τα έκανε με την ίδια αντίληψη: ότι η ιστορία δεν ανήκει σε εκείνον που τη φυλάει αλλά σε όλο τον κόσμο».«Αγάπησες πολύ τη Λακωνία, το κτήμα είναι η απτή κληρονομιά σου, θέλησες να μας συνδέσεις με αυτόν τον ιστορικό και ευλογημένο τόπο. Σήμερα αποχαιρετούμε έναν πολιτικό που αγάπησε την πατρίδα του χωρίς φανατισμό, έναν άνθρωπο που δεν προσέλκυσε ψηφοφόρους αλλά έκανε φίλους» σημείωσε ο Μ. Βαρβιτσιώτης.

«Πατέρα έζησες μια ζωή γεμάτη με ευθύνη και προσφορά και έφυγες έχοντας κερδίσει τον σεβασμό φίλων και αντιπάλων την εκτίμηση όσων συνεργάστηκαν μαζί σου, την αγάπη της οικογένειάς σου και αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημο σου. Και έφτασες εδώ κουβαλώντας μια απώλεια που ποτέ δεν ξεπέρασες την μητέρα μας Σόφη. Στη φωτογραφία όταν την είχες απέναντι σου όταν έτρωγες. Δεν μιλούσες για τον πόνο σου και δάκρυζες στους ήχους του "μάτια μπλε" που τους αφιέρωνε. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα συναντιούνται ξανά» είπε συγκινημένος για τους γονείς του ο κ. Βαρβιτσιώτης.



«Μας άφησες με την ευχή να μείνουμε ενωμένοι και στο τέλος όταν ένιωσες να χάνεις τις δυνάμεις σου δεν άφησε την αρχοντιά σου, ήσυχος, δωρικός έφυγες στο σπίτι σου με την οικογένειάς σου. Πατέρα δεν ανήκεις μόνο σε εμάς αλλά την ιστορία» κατέληξε ο γιος του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη.