Πλεύρης: Σε κρίσεις όπως στον Έβρο ή τη Θέουτα οφείλουμε ως ΕΕ να αναπτύξουμε μηχανισμούς σφράγισης συνόρων, αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θάνος Πλεύρης Μεταναστευτικό υπουργός Μετανάστευσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρώπη Μετανάστες

Πλεύρης: Σε κρίσεις όπως στον Έβρο ή τη Θέουτα οφείλουμε ως ΕΕ να αναπτύξουμε μηχανισμούς σφράγισης συνόρων, αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών

Αναφερόμενος στο άρθρο Μητσοτάκη στο Politico γράφει για «ένα βασικό κενό της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ στην περίπτωση της εργαλειοποιησης μεταναστευτικών ροών είτε από ξηρά είστε από θάλασσα»

Πλεύρης: Σε κρίσεις όπως στον Έβρο ή τη Θέουτα οφείλουμε ως ΕΕ να αναπτύξουμε μηχανισμούς σφράγισης συνόρων, αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών
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Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει «μηχανισμούς σφράγισης των συνόρων, αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών» σε περιπτώσεις κρίσεων στο μεταναστευτικό όπως στον Έβρο το 2020, στις ροές από τη Λιβύη και την εισβολή στη Θέουτα, τονίζει ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή και το άρθρο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, Τρίτη, στο Politico.

Όπως γράφει στο Χ ο κ. Πλεύρης, ο οποίος σήμερα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το άρθρο του «αναδεικνύει την ανάγκη να καλυφθεί ένα βασικό κενό της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ που ούτε το σύμφωνο καλύπτει. Την περίπτωση της εργαλειοποιησης μεταναστευτικών ροών είτε από ξηρά είστε από θάλασσα».

Προσθέτει, δε, ότι «η ΕΕ θα πρέπει με γενναιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις να προχωρά στην αναστολή εξέτασης ασύλου και την άμεση επιστροφή των παρανόμων μεταναστών, παράλληλα με τη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ».


Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

Ο @PrimeministerGR με το άρθρο του στο @POLITICOEurope αναδεικνύει την ανάγκη να καλυφθεί ένα βασικό κενό της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ που ούτε το σύμφωνο καλύπτει. Την περίπτωση της εργαλειοποιησης μεταναστευτικών ροών είτε από ξηρά είστε από θάλασσα. Η ΕΕ θα πρέπει με γενναιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις να προχωρά στην αναστολή εξέτασης ασύλου και την άμεση επιστροφή των παρανόμων μεταναστών, παράλληλα με τη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Το πράξαμε ως Ελλάδα στον Έβρο και στις ροές από Λιβυη, όταν κρίθηκε αναγκαίο. Σήμερα και στην Θέουτα η επιστροφή των μεταναστών γίνεται χωρίς υποβολή και εξέταση ασύλου και κανένας σωστά δεν διαφωνεί, καθώς αυτό θα σήμαινε κατάρρευση της διαδικασίας συνόρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουμε ως ΕΕ να αναπτύξουμε μηχανισμούς σφράγισης των συνόρων, αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών.
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