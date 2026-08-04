Πλεύρης: Σε κρίσεις όπως στον Έβρο ή τη Θέουτα οφείλουμε ως ΕΕ να αναπτύξουμε μηχανισμούς σφράγισης συνόρων, αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών

Αναφερόμενος στο άρθρο Μητσοτάκη στο Politico γράφει για « ένα βασικό κενό της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ στην περίπτωση της εργαλειοποιησης μεταναστευτικών ροών είτε από ξηρά είστε από θάλασσα»