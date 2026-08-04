Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη αύριο για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων
Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη αύριο για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων
Θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης θα προεδρεύσει διυπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων.
Επίσης σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, στις 10:00 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Επίσης σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, στις 10:00 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
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