Το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στηρίζει Καρυστιανού: Προσπάθησαν να διασπάσουν ένα αγνό κίνημα, απέτυχε η υφαρπαγή της ηγεσίας