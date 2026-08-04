Το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στηρίζει Καρυστιανού: Προσπάθησαν να διασπάσουν ένα αγνό κίνημα, απέτυχε η υφαρπαγή της ηγεσίας
Το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στηρίζει Καρυστιανού: Προσπάθησαν να διασπάσουν ένα αγνό κίνημα, απέτυχε η υφαρπαγή της ηγεσίας
Το πολιτικό συμβούλιο του κόμματος σημειώνει ότι «το κίνημα «δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης»
Τη στήριξή του στη Μαρία Καρυστιανού εν μέσω των κλυδωνισμών που προκάλεσε η διαγραφή του μέχρι πρότινος εκπροσώπου τύπου, Θανάση Αυγερινού, και των υπονοούμενων που άφησε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.
Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «απόπειρα εσωτερικής άλωσης» του κινήματος καταλογίζοντας προσπάθεια «σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος» η οποία «καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες».
Απευθυνόμενο, τέλος, σε όσους επιχείρησαν ή επιχειρούν να απαξιώσουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος σημειώνει ότι «το κίνημα «δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης».
Η απόπειρα εσωτερικής άλωσης του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και η δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του και υφαρπαγής της ηγεσίας του απέτυχαν.
Η εκμετάλλευση της συμμετοχής σε ένα αγνό κίνημα, με σκοπό τον σφετερισμό του, τη διάσπασή του και την απόπειρα χρήσης του ως σκαλοπάτι για τη δημιουργία ενός βολικού για το σύστημα πολιτικού μορφώματος, καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες.
Προς όλους όσοι επιχείρησαν ή επιχειρούν να απαξιώσουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ένα σαφές μήνυμα:
Το Κίνημα είναι η παλλαϊκή απαίτηση για κάθαρση και δικαιοσύνη και δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης.
Είναι ανεξάρτητο, είναι ακηδεμόνευτο, δεν κλονίζεται, παραμένει όρθιο και συνεχίζει.
Καλούμε όλους τους πολίτες που πιστεύουν στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη και στη μόνη άφθαρτη πολιτική δύναμη που διεκδικεί ανυποχώρητα τα δίκαια τους, να προστατέψουν το Κίνημα και να μην επιτρέψουν αλλότρια συμφέροντα να μας διχάσουν.
Προχωράμε ενωμένοι μπροστά.
Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «απόπειρα εσωτερικής άλωσης» του κινήματος καταλογίζοντας προσπάθεια «σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος» η οποία «καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες».
Απευθυνόμενο, τέλος, σε όσους επιχείρησαν ή επιχειρούν να απαξιώσουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος σημειώνει ότι «το κίνημα «δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης».
Η ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη ΔημοκρατίαΤο Πολιτικό Συμβούλιο εκφράζοντας ομόφωνα την αμέριστη στήριξή του στην Πρόεδρό του, Μαρία Καρυστιανού, εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση:
Η απόπειρα εσωτερικής άλωσης του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και η δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του και υφαρπαγής της ηγεσίας του απέτυχαν.
Η εκμετάλλευση της συμμετοχής σε ένα αγνό κίνημα, με σκοπό τον σφετερισμό του, τη διάσπασή του και την απόπειρα χρήσης του ως σκαλοπάτι για τη δημιουργία ενός βολικού για το σύστημα πολιτικού μορφώματος, καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες.
Προς όλους όσοι επιχείρησαν ή επιχειρούν να απαξιώσουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ένα σαφές μήνυμα:
Το Κίνημα είναι η παλλαϊκή απαίτηση για κάθαρση και δικαιοσύνη και δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης.
Είναι ανεξάρτητο, είναι ακηδεμόνευτο, δεν κλονίζεται, παραμένει όρθιο και συνεχίζει.
Καλούμε όλους τους πολίτες που πιστεύουν στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη και στη μόνη άφθαρτη πολιτική δύναμη που διεκδικεί ανυποχώρητα τα δίκαια τους, να προστατέψουν το Κίνημα και να μην επιτρέψουν αλλότρια συμφέροντα να μας διχάσουν.
Προχωράμε ενωμένοι μπροστά.
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