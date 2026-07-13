Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Συμεών Κεδίκογλου: «Συντάσσομαι με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα»

Θυμίζει ότι το 2023 ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα Τσίπρα για διεύρυνση και «δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ»