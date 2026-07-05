Καρυστιανού: Ή τώρα θα γίνουν κάποια πράγματα για τα εθνικά θέματα ή θα χάσουμε σημαντικά και η Ελλάδα θα υποβαθμιστεί

Η ανοιχτή συζήτηση έγινε με αφορμή τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα στην Κύπρο - Στο πάνελ πανεπιστημιακοί, διπλωμάτες και απόστρατοι αξιωματικοί

Πραξικόπημα στην Κύπρο» που διοργάνωσε το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» παραβρέθηκε και η



Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, η θέση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ελληνική εξωτερική πολιτική.













«Τα εθνικά μας θεωρώ ότι βρίσκονται στην πιο καίρια στιγμή, ή τώρα θα γίνουν κάποια πράγματα ή θα χάσουμε σημαντικά και η Ελλάδα θα υποβαθμιστεί» συνέχισε στον χαιρετισμό της η κυρία Καρυστιανού.



«Ειλικρινά, θεωρώ ότι είναι η στιγμή να ενωθούμε και πραγματικά να προχωρήσουμε μπροστά με μία φωνή, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να χάσει ούτε μέτρο από την εδαφική της κατάσταση» πρόσθεσε και κατέληξε: «Και ούτε τα κυριαρχικά της δικαιώματα».



Κλείσιμο Οι ομιλητές της εκδήλωσης Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Κωνσταντίνος Γρίβας, ο πρέσβης επί τιμή Περικλής Νεάρχου, ο στρατηγός ε.α. Δημήτρης Κυπριώτης.



Επίσης, μετείχαν ο Βασίλης Φούσκας, καθηγητής Διεθν. Πολιτικής και Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Ανατ. Λονδίνου, ο δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Σωτήρης Μητραλέξης και η δρ. εξειδικευμένη στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και νομικός Κέρη Μαυρομμάτη.



Συντονιστής ήταν ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κινήματος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος.



«Τα εθνικά μας ζητήματα αποτελούν πρώτιστη προτεραιότητα» «Σας περιμένω σήμερα και σας καλώ να δώσετε κι εσείς το παρών. Τα εθνικά μας συμφέροντα δεν είναι διαπραγματεύσιμα και είναι αυτά που, πάνω απ’ όλα, πρέπει να μας ενώνουν. Έχουμε ανάγκη από ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα μας, για εμάς και για τα παιδιά μας», έγραψε η κυρία Καρυστιανού στους λογαριασμούς της στα socia media.





Στην ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Εθνικά θέματα και Σύνοδος του ΝΑΤΟ: 52 χρόνια μετά το» που διοργάνωσε το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» παραβρέθηκε και η Μαρία Καρυστιανού. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, η θέση τηςστοκαι στηνκαθώς και ζητήματα που αφορούν την ελληνική εξωτερική πολιτική.Δείτε την εκδήλωση:«Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική αυτή την εκδήλωση ακριβώς γιατί το θέμα, για το οποίο θα μιλήσουμε, είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, σαν πολίτες αυτής της χώρας» ανέφερε η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, προλογίζοντας την εκδήλωση.«Τα εθνικά μας θεωρώ ότι βρίσκονται στην πιο καίρια στιγμή,και η Ελλάδα θα υποβαθμιστεί» συνέχισε στον χαιρετισμό της η κυρία Καρυστιανού.«Ειλικρινά, θεωρώ ότι είναι η στιγμή να ενωθούμε και πραγματικά να προχωρήσουμε μπροστά με μία φωνή, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να χάσει ούτε μέτρο από την εδαφική της κατάσταση» πρόσθεσε και κατέληξε: «Και ούτε τα κυριαρχικά της δικαιώματα».Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδωνο πρέσβης επί τιμήο στρατηγός ε.α.Επίσης, μετείχαν οκαθηγητής Διεθν. Πολιτικής και Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Ανατ. Λονδίνου, ο δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεωνκαι η δρ. εξειδικευμένη στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και νομικόςΣυντονιστής ήταν ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» «Σας περιμένω σήμερα και σας καλώ να δώσετε κι εσείς το παρών. Τα εθνικά μας συμφέροντα δεν είναι διαπραγματεύσιμα και είναι αυτά που, πάνω απ’ όλα, πρέπει να μας ενώνουν. Έχουμε ανάγκη από ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα μας, για εμάς και για τα παιδιά μας», έγραψε η κυρίαστους λογαριασμούς της στα socia media.





«Σε μια περίοδο που με τη συναίνεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη η Τουρκία αναβαθμίζει τη θέση της στο ΝΑΤΟ και την Ανατολική Μεσόγειο, με τη δημιουργία δύο ΝΑΤΟϊκών στρατηγείων, συνεχίζοντας να διατηρεί ενεργό το casus belli κατά συμμάχου χώρας και θεσμοθετώντας τις επεκτατικές της βλέψεις με το νομοσχέδιο της “Γαλάζιας Πατρίδας”, η “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, θεωρεί ότι τα εθνικά μας ζητήματα αποτελούν πρώτιστη προτεραιότητα» αναφέρουν οι διοργανωτές.

05.07.2026, 18:26