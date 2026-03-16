Ο Κωνσταντινόπουλος σάρωσε στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ: Στην Τρίπολη, βγήκε πρώτος ο στενότερός του συνεργάτης
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος Εκλογές στο ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΟΚ Συνέδριο ΠΑΣΟΚ Σύνεδροι

Ο Κωνσταντινόπουλος σάρωσε στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ: Στην Τρίπολη, βγήκε πρώτος ο στενότερός του συνεργάτης

Πρώτος σύνεδρος σε ψήφους, στην κάλπη του ΠΑΣΟΚ στην Τρίπολη, μέσω συνεργατών του… εκλέχτηκε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αφήνοντας στην 17η θέση τον διάδοχό του στη βουλή, Βαγγέλη Γιαννακούρα

Ο Κωνσταντινόπουλος σάρωσε στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ: Στην Τρίπολη, βγήκε πρώτος ο στενότερός του συνεργάτης
Πρώτος Σύνεδρος σε ψήφους, στην κάλπη του ΠΑΣΟΚ στην Τρίπολη, μέσω συνεργατών του… εκλέχτηκε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αφήνοντας στην 17η θέση τον διάδοχό του στη βουλή, Βαγγέλη Γιαννακούρα.

Το «κλίμα» στην Τρίπολη και γενικότερα στην Αρκαδία, μετά από την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον επί χρόνια βουλευτή της περιοχής, αποτυπώθηκε και στις κάλπες για την εκλογή Συνέδρων, με τον κ. Κωνσταντινόπουλο να καταγράφει ισχυρές δυνάμεις σε όλους τους Δήμους.

Συγκεκριμένα, πρώτος Σύνεδρος με 188 ψήφους εκλέχτηκε ο στενός συνεργάτης του Κωνσταντινόπουλου και περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Νικολάου, ενώ και ο δεύτερος σε σταυρούς είναι μαζί του. Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας έλαβε 43 ψήφους και βρέθηκε στην 17η θέση. Από τους πρώτους 12 Συνέδρους της Τρίπολης, 8 είναι με τον Κωνσταντινόπουλο, 3 με το Νίκο Ανδρουλάκη και ένας «επιρροή» του Μιχάλη Κατρίνη.
Ο Κωνσταντινόπουλος σάρωσε στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ: Στην Τρίπολη, βγήκε πρώτος ο στενότερός του συνεργάτης

Αλλά και στην Μεγαλόπολη η στενή συνεργάτις του Οδ. Κωνσταντινόπουλου Θεοδώρα Κουρέτα, πρώτευσε με 94 ψήφους.

Ο Κωνσταντινόπουλος σάρωσε στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ: Στην Τρίπολη, βγήκε πρώτος ο στενότερός του συνεργάτης
26 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

