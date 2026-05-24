Στα Τίρανα τη Δευτέρα ο Δένδιας: Θα συναντήσει τον Ράμα και τον Αλβανό ομόλογό του
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί και με τον μακαριώτατο αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας Ιωάννη
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο Δευτέρα 25 Μαΐου στην Αλβανία.
Ο κ. Δένδιας θα επισκεφτεί αρχικά το υπουργείο Άμυνας, όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του, Ερμάλ Νούφι. Στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα.
Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας στην πρωθυπουργική κατοικία.
Το απόγευμα ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον μακαριώτατο αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας Ιωάννη.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
