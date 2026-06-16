ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Με ισχυρή ζήτηση ανοίγει η αύξηση κεφαλαίου των 530 εκατ. ευρώ
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Με ισχυρή ζήτηση ανοίγει η αύξηση κεφαλαίου των 530 εκατ. ευρώ
Στα 4,17 ευρώ ανά μετοχή η ανώτατη τιμή διάθεσης - Συμφωνία με τον επενδυτικό βραχίονα της Capital Group να συμμετάσχει στη Διεθνή Προσφορά αγοράζοντας μετοχές αξίας έως 70 εκατ. ευρώ - Οι πρώτες ενδείξεις από το pre-marketing παραπέμπουν σε ευρεία υπερκάλυψη της ΑΜΚ
Σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές ενέσεις των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά ενέργειας προχωρά η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ανοίγοντας σήμερα, 16 Ιουνίου, το βιβλίο προσφορών για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουνίου, με στόχο την άντληση συνολικών κεφαλαίων ύψους 530 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τη νέα αναπτυξιακή φάση του Διαχειριστή.
Από το συνολικό ποσό, τα 250 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ενώ τα υπόλοιπα 280 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, διατηρώντας αμετάβλητη τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, όπου το Δημόσιο κατέχει το 51% και οι ιδιώτες επενδυτές το 49%.
Σύμφωνα με ανακοίνωση δε της εταιρείας, υπογράφηκε συμφωνία με την Capital World Investors, επενδυτικό βραχίονα της Capital Group, η οποία δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στη Διεθνή Προσφορά αγοράζοντας μετοχές αξίας έως 70 εκατ. ευρώ, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
Οι πρώτες ενδείξεις από την αγορά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη από τη φάση του pre-marketing εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον που άγγιξε το 1 δισ. ευρώ, γεγονός που οδηγεί τις εκτιμήσεις σε υπερκάλυψη του προς διάθεση ποσού τουλάχιστον κατά τέσσερις φορές.
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Από το συνολικό ποσό, τα 250 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ενώ τα υπόλοιπα 280 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, διατηρώντας αμετάβλητη τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, όπου το Δημόσιο κατέχει το 51% και οι ιδιώτες επενδυτές το 49%.
Σύμφωνα με ανακοίνωση δε της εταιρείας, υπογράφηκε συμφωνία με την Capital World Investors, επενδυτικό βραχίονα της Capital Group, η οποία δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στη Διεθνή Προσφορά αγοράζοντας μετοχές αξίας έως 70 εκατ. ευρώ, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
Οι πρώτες ενδείξεις από την αγορά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη από τη φάση του pre-marketing εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον που άγγιξε το 1 δισ. ευρώ, γεγονός που οδηγεί τις εκτιμήσεις σε υπερκάλυψη του προς διάθεση ποσού τουλάχιστον κατά τέσσερις φορές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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