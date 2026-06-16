ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Με ισχυρή ζήτηση ανοίγει η αύξηση κεφαλαίου των 530 εκατ. ευρώ

Στα 4,17 ευρώ ανά μετοχή η ανώτατη τιμή διάθεσης - Συμφωνία με τον επενδυτικό βραχίονα της Capital Group να συμμετάσχει στη Διεθνή Προσφορά αγοράζοντας μετοχές αξίας έως 70 εκατ. ευρώ - Οι πρώτες ενδείξεις από το pre-marketing παραπέμπουν σε ευρεία υπερκάλυψη της ΑΜΚ