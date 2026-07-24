Μητσοτάκης για Ε-65: Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει μέρα με τη μέρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Ε-65 Αυτοκινητόδρομος Ε65

Μητσοτάκης για Ε-65: Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει μέρα με τη μέρα

Το είπαμε, το κάναμε, ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 παραδίδεται στους συμπολίτες μας, έγραψε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του

Μητσοτάκης για Ε-65: Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει μέρα με τη μέρα
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ανάρτηση για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για έναν «εντυπωσιακό, σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά».

«Το είπαμε, το κάναμε. Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 παραδίδεται στους συμπολίτες μας! Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει μέρα με τη μέρα».

Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του συμπεριλαμβάνει την αναγγελία του έργου στις 20/12/2019 όπου ανέφερε: «Θα βρούμε τον τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Αυτό είναι προσωπική δέσμευση δική μου».

5 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης