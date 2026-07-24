Μητσοτάκης για Ε-65: Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει μέρα με τη μέρα
Μητσοτάκης για Ε-65: Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει μέρα με τη μέρα
Το είπαμε, το κάναμε, ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 παραδίδεται στους συμπολίτες μας, έγραψε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του
Ανάρτηση για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για έναν «εντυπωσιακό, σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά».
«Το είπαμε, το κάναμε. Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 παραδίδεται στους συμπολίτες μας! Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει μέρα με τη μέρα».
Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του συμπεριλαμβάνει την αναγγελία του έργου στις 20/12/2019 όπου ανέφερε: «Θα βρούμε τον τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Αυτό είναι προσωπική δέσμευση δική μου».
«Το είπαμε, το κάναμε. Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 παραδίδεται στους συμπολίτες μας! Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει μέρα με τη μέρα».
Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του συμπεριλαμβάνει την αναγγελία του έργου στις 20/12/2019 όπου ανέφερε: «Θα βρούμε τον τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Αυτό είναι προσωπική δέσμευση δική μου».
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