Μητσοτάκης για Ε-65: Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει μέρα με τη μέρα

Ανάρτηση για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για έναν «εντυπωσιακό, σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά».«Το είπαμε, το κάναμε. Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 παραδίδεται στους συμπολίτες μας! Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει μέρα με τη μέρα».Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του συμπεριλαμβάνει την αναγγελία του έργου στις 20/12/2019 όπου ανέφερε: «Θα βρούμε τον τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Αυτό είναι προσωπική δέσμευση δική μου».