Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την προσέλκυση ψηφοφόρων στην Αττική
Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την προσέλκυση ψηφοφόρων στην Αττική
Γιατί η Χαριλάου Τρικούπη συγκροτεί ειδικό σχέδιο για την Αττική
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ενα πυκνό πρόγραμμα 20 ημερών επιχειρεί να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ, με επιθέσεις στην κυβέρνηση και πρωτοβουλίες κατοχύρωσής του στη δεύτερη θέση. Ο διακηρυγμένος στόχος προς τις εκλογές είναι η πρωτιά, αλλά στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει ό,τι μπορεί για να συνδέσει την επίσημη επιστροφή του με ένα πρώτο πλήγμα στη δυναμική της Χαριλάου Τρικούπη - είτε αυτό αφορά στα ποσοστά της, είτε στη σύγκριση των προσώπων των δύο διαφορετικών ηγετικών ομάδων.
Για το κόμμα Καρυστιανού δεν κάνουν ακόμη λεπτομερείς αναλύσεις, αν και γνωρίζουν ότι ειδικά στην περιφέρεια η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών διερευνά τη δυνατότητα προσέλκυσης και δυσαρεστημένων ανθρώπων από την κατακερματισμένη εικόνα της Κεντροαριστεράς.
Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζουν ότι οι πιο δύσκολες μάχες που θα κληθούν να δώσουν θα είναι με τον Αλέξη Τσίπρα στις περισσότερες περιοχές της Αττικής. Δεν θεωρούν τυχαία την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να δώσει το σήμα της επανεκκίνησής του αύριο από το Χαλάνδρι.
Μάλιστα, εκτιμούν ότι ποντάρει στην απήχηση του εγχειρήματος αρχικά στην Αττική, για να στραφεί στη συνέχεια στη δύσκολη πίστα για εκείνον, που είναι η περιφέρεια. Στις εκλογές, άλλωστε, της εκλογικής κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ, το 2023, υπό τον Αλέξη Τσίπρα η Κουμουνδούρου κατάφερε να διατηρήσει σημαντικά ποσοστά και να κρατηθεί στην πορεία από τον μηχανισμό των εκλεγμένων βουλευτών της.
Στην Αττική εν τω μεταξύ κατεβαίνουν εκ νέου οι πιο δημοφιλείς υπουργοί της κυβέρνησης, διατηρώντας ψηλά τον στόχο της άλωσης του Κέντρου, στερώντας εκ των πραγμάτων ζωτικό χώρο στο ΠΑΣΟΚ.
Ετσι, η Χαριλάου Τρικούπη σπεύδει, κάτι που δεν έκανε με ιδιαίτερη μεθοδικότητα τα προηγούμενα χρόνια, να συγκροτήσει ειδικό σχέδιο για την Αττική. Θα απλώσει γέφυρες σε στοχευμένα κοινά, για παράδειγμα στους νέους που έλκονται από την πρόταση για τετραήμερη εργασία μέσω πιλοτικών προγραμμάτων σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, αλλά και τη στεγαστική πολιτική.
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, που καταγράφει -ειδικά στην Αττική- μονοψήφια ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, έχει πυκνώσει εσχάτως τις δημόσιες παρεμβάσεις του για να αναδείξει τις κεντρικές πολιτικές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε δυνατή φωνή του κόμματος εξελίσσεται ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος από εκλόγιμη θέση στο Επικρατείας -σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις- θα αναλάβει εν πολλοίς τον «πόλεμο» της Αττικής μαζί με άλλα δημοφιλή και έμπειρα στελέχη.
Για το κόμμα Καρυστιανού δεν κάνουν ακόμη λεπτομερείς αναλύσεις, αν και γνωρίζουν ότι ειδικά στην περιφέρεια η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών διερευνά τη δυνατότητα προσέλκυσης και δυσαρεστημένων ανθρώπων από την κατακερματισμένη εικόνα της Κεντροαριστεράς.
Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζουν ότι οι πιο δύσκολες μάχες που θα κληθούν να δώσουν θα είναι με τον Αλέξη Τσίπρα στις περισσότερες περιοχές της Αττικής. Δεν θεωρούν τυχαία την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να δώσει το σήμα της επανεκκίνησής του αύριο από το Χαλάνδρι.
Μάλιστα, εκτιμούν ότι ποντάρει στην απήχηση του εγχειρήματος αρχικά στην Αττική, για να στραφεί στη συνέχεια στη δύσκολη πίστα για εκείνον, που είναι η περιφέρεια. Στις εκλογές, άλλωστε, της εκλογικής κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ, το 2023, υπό τον Αλέξη Τσίπρα η Κουμουνδούρου κατάφερε να διατηρήσει σημαντικά ποσοστά και να κρατηθεί στην πορεία από τον μηχανισμό των εκλεγμένων βουλευτών της.
Επιχείρηση «Γοητεία»
Στην Αττική εν τω μεταξύ κατεβαίνουν εκ νέου οι πιο δημοφιλείς υπουργοί της κυβέρνησης, διατηρώντας ψηλά τον στόχο της άλωσης του Κέντρου, στερώντας εκ των πραγμάτων ζωτικό χώρο στο ΠΑΣΟΚ.
Ετσι, η Χαριλάου Τρικούπη σπεύδει, κάτι που δεν έκανε με ιδιαίτερη μεθοδικότητα τα προηγούμενα χρόνια, να συγκροτήσει ειδικό σχέδιο για την Αττική. Θα απλώσει γέφυρες σε στοχευμένα κοινά, για παράδειγμα στους νέους που έλκονται από την πρόταση για τετραήμερη εργασία μέσω πιλοτικών προγραμμάτων σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, αλλά και τη στεγαστική πολιτική.
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, που καταγράφει -ειδικά στην Αττική- μονοψήφια ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, έχει πυκνώσει εσχάτως τις δημόσιες παρεμβάσεις του για να αναδείξει τις κεντρικές πολιτικές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε δυνατή φωνή του κόμματος εξελίσσεται ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος από εκλόγιμη θέση στο Επικρατείας -σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις- θα αναλάβει εν πολλοίς τον «πόλεμο» της Αττικής μαζί με άλλα δημοφιλή και έμπειρα στελέχη.
Ο κ. Τσουκαλάς, ακριβώς επειδή δεν θα μπει στο κυνήγι του σταυρού, δεν θα έχει επιπλέον την υποχρέωση να ακολουθήσει το πλαφόν των περιορισμένων εμφανίσεων κατά την επίσημη προεκλογική περίοδο, όπως ισχύει για τους υποψήφιους στις άλλες εκλογικές περιφέρειες.
Στην Αττική αναπτύσσουν ταχύτητα ήδη οι νυν βουλευτές: ο Παύλος Γερουλάνος στην Α’ Αθήνας, η Μιλένα Αποστολάκη στη Βόρεια Αθήνα, ο Παύλος Χρηστίδης στα νότια, η Νάντια Γιαννακοπούλου στη Δυτική Αθήνα, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στην Ανατολική Αττική.
Ο Χάρης Δούκας, παρότι επικεντρώνεται στη μάχη στον Δήμο Αθηναίων, διατηρεί ένα προφίλ που διευκολύνει την πρόσβαση στα κεντροαριστερά κοινά, εκεί δηλαδή που θα στοχεύσει εκ νέου ο Αλέξης Τσίπρας. Ετσι, η αξιοποίησή του κατά την προεκλογική περίοδο στο πλάνο της εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ στην Αττική θα μπορούσε να φρενάρει τυχόν διαρροές προς άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Οι ψηφοφόροι του Κέντρου και της Αριστεράς είναι στο στόχαστρο και άλλων υποψήφιων βουλευτών στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, με ισχυρό στίγμα στην πολιτική ή την επαγγελματική τους πορεία.
Ετσι, θα κατέβουν για πρώτη φορά η Αννα Διαμαντοπούλου και ο Χρήστος Κακλαμάνης στον Νότιο Τομέα, όπου θα διεκδικήσει έδρα και η Τόνια Αντωνίου, ο Δημήτρης Μάντζος στη Βόρεια Αθήνα, ο Λευτέρης Καρχιμάκης στη Δυτική Αθήνα και ενδεχομένως ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην Α’ Πειραιά ή σε άλλη εκλογική περιφέρεια της Αττικής. Υποψήφιος στην Α! Αθηνών θα είναι και πάλι ο Δημήτρης ΟΙκονόμου.
Και ενώ συνεχίζεται ακόμη, με ένταση και αντιδράσεις, η συζήτηση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επιστροφή της Θεοδώρας Τζάκρη (στην Πέλλα), που προσκρούει όμως στην απόφαση του συνεδρίου για τη μη κάθοδο βουλευτή που έχει κλείσει 20 έτη στα κοινοβουλευτικά έδρανα, παραμένει στο πλάνο η κάθοδος με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Πειραιά της νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη, η οποία εκλέχτηκε για πρώτη φορά το 2015.
Στη Β’ Πειραιά θα κατέλθει εκ νέου ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ενώ στην Α’ Πειραιά το νέο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, Μάρα Κουκουδάκη.
Εγκυρες πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι για την ενδυνάμωση της εικόνας στην Αττική έχει προταθεί σε τρία δημοφιλή πρόσωπα να αποτελέσουν τις «εκπλήξεις» των ψηφοδελτίων, αλλά δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη η οριστική απάντησή τους.
Οι έμπειροι του κόμματος πιστεύουν ότι η απάντησή τους θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό από τη μέτρηση των πιθανοτήτων για την εκλογή τους - σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο στην πρώτη εκλόγιμη θέση του Επικρατείας, που αποτελεί συνήθως μια επιλογή έντονου συμβολικού χαρακτήρα, θα επιδράσει καταλυτικά όσον αφορά στην κινητικότητα των κεντροαριστερών ψηφοφόρων.
Αν, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρει να «κλειδώσει» για το Επικρατείας ένα πρόσωπο με σαφή επιρροή στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να προκαλέσει μετακινήσεις ψηφοφόρων έστω και την τελευταία στιγμή.
Στην Α’ Θεσσαλονίκης, δε, μια περιοχή καθοριστικής σημασίας για το ΠΑΣΟΚ, αναμένεται ιδιαίτερη κινητικότητα μετά και από την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη.
Με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ θα κατέβουν για πρώτη φορά οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές, Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς, αλλά οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι για να μπει φρένο στις διαρροές πασοκογενών ψηφοφόρων πρέπει να φανεί ένα διαφορετικού τύπου βήμα πλέον από την ηγεσία.
Ο Δούκας φρενάρει διαρροές
Στην Αττική αναπτύσσουν ταχύτητα ήδη οι νυν βουλευτές: ο Παύλος Γερουλάνος στην Α’ Αθήνας, η Μιλένα Αποστολάκη στη Βόρεια Αθήνα, ο Παύλος Χρηστίδης στα νότια, η Νάντια Γιαννακοπούλου στη Δυτική Αθήνα, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στην Ανατολική Αττική.
Ο Χάρης Δούκας, παρότι επικεντρώνεται στη μάχη στον Δήμο Αθηναίων, διατηρεί ένα προφίλ που διευκολύνει την πρόσβαση στα κεντροαριστερά κοινά, εκεί δηλαδή που θα στοχεύσει εκ νέου ο Αλέξης Τσίπρας. Ετσι, η αξιοποίησή του κατά την προεκλογική περίοδο στο πλάνο της εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ στην Αττική θα μπορούσε να φρενάρει τυχόν διαρροές προς άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Οι ψηφοφόροι του Κέντρου και της Αριστεράς είναι στο στόχαστρο και άλλων υποψήφιων βουλευτών στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, με ισχυρό στίγμα στην πολιτική ή την επαγγελματική τους πορεία.
Ετσι, θα κατέβουν για πρώτη φορά η Αννα Διαμαντοπούλου και ο Χρήστος Κακλαμάνης στον Νότιο Τομέα, όπου θα διεκδικήσει έδρα και η Τόνια Αντωνίου, ο Δημήτρης Μάντζος στη Βόρεια Αθήνα, ο Λευτέρης Καρχιμάκης στη Δυτική Αθήνα και ενδεχομένως ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην Α’ Πειραιά ή σε άλλη εκλογική περιφέρεια της Αττικής. Υποψήφιος στην Α! Αθηνών θα είναι και πάλι ο Δημήτρης ΟΙκονόμου.
Και ενώ συνεχίζεται ακόμη, με ένταση και αντιδράσεις, η συζήτηση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επιστροφή της Θεοδώρας Τζάκρη (στην Πέλλα), που προσκρούει όμως στην απόφαση του συνεδρίου για τη μη κάθοδο βουλευτή που έχει κλείσει 20 έτη στα κοινοβουλευτικά έδρανα, παραμένει στο πλάνο η κάθοδος με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Πειραιά της νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη, η οποία εκλέχτηκε για πρώτη φορά το 2015.
Στη Β’ Πειραιά θα κατέλθει εκ νέου ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ενώ στην Α’ Πειραιά το νέο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, Μάρα Κουκουδάκη.
Θεσσαλονίκη
Εγκυρες πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι για την ενδυνάμωση της εικόνας στην Αττική έχει προταθεί σε τρία δημοφιλή πρόσωπα να αποτελέσουν τις «εκπλήξεις» των ψηφοδελτίων, αλλά δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη η οριστική απάντησή τους.
Οι έμπειροι του κόμματος πιστεύουν ότι η απάντησή τους θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό από τη μέτρηση των πιθανοτήτων για την εκλογή τους - σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο στην πρώτη εκλόγιμη θέση του Επικρατείας, που αποτελεί συνήθως μια επιλογή έντονου συμβολικού χαρακτήρα, θα επιδράσει καταλυτικά όσον αφορά στην κινητικότητα των κεντροαριστερών ψηφοφόρων.
Αν, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρει να «κλειδώσει» για το Επικρατείας ένα πρόσωπο με σαφή επιρροή στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να προκαλέσει μετακινήσεις ψηφοφόρων έστω και την τελευταία στιγμή.
Στην Α’ Θεσσαλονίκης, δε, μια περιοχή καθοριστικής σημασίας για το ΠΑΣΟΚ, αναμένεται ιδιαίτερη κινητικότητα μετά και από την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη.
Με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ θα κατέβουν για πρώτη φορά οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές, Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς, αλλά οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι για να μπει φρένο στις διαρροές πασοκογενών ψηφοφόρων πρέπει να φανεί ένα διαφορετικού τύπου βήμα πλέον από την ηγεσία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα