Αυλαία για τα Προσυνέδρια της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη - Τι θα πει ο Μητσοτάκης, ερώτημα αν ο Δένδιας θα «σηκώσει το γάντι» του Άδωνι
Στην προμετωπίδα θα βρεθούν τα εθνικά θέματα - Η ΝΔ αποδίδει μεγάλη σημασία στη Θεσσαλονίκη, όπου δρομολογείται μια πλειάδα σημαντικών έργων
Το έκτο και τελευταίο προσυνέδριο της ΝΔ ανοίγει αυλαία σήμερα στη Θεσσαλονίκη, μια εβδομάδα πριν τη διενέργεια του συνεδρίου του κόμματος στο Metropolitan Expo που αναμένεται να αποτελέσει και το εναρκτήριο λάκτισμα της μακράς προεκλογικής περιόδου που ατύπως έχει ήδη ξεκινήσει. Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, τα γαλάζια προσυνέδρια θα ξεκινούσαν από τη Θεσσαλονίκη, όμως πλέον στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ θα πέσει η αυλαία μιας προσυνεδριακής διαδικασίας με έξι σταθμούς που ήταν χρήσιμη για να μπει σε "κίνηση" ο κομματικός μηχανισμός, όμως δεν χαρακτηρίστηκε από πλουραλισμό εσωκομματικού διαλόγου.
Στην προμετωπίδα θα βρεθούν τα εθνικά θέματα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται για ακόμη μια φορά τη Θεσσαλονίκη, της οποίας είναι και βουλευτής. Η ΝΔ αποδίδει μεγάλη σημασία στην πόλη, όπου δρομολογείται μια πλειάδα σημαντικών έργων. Όμως το κυβερνών κόμμα υφίσταται πλαγιοκόπηση εκ δεξιών, κυρίως από το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου και της Αφροδίτης Λατινοπούλου, ενώ αρκετές δυνάμεις στην περιοχή έχει και η ΝΙΚΗ και η Μαρία Καρυστιανού έλκει από εκεί την καταγωγή της. Για το κυβερνών κόμμα, η βελτίωση της εκλογικής επίδοσης είναι στόχος εκ των ων ουκ άνευ, αν και ακόμα και το 2023 η Α' Θεσσαλονίκης υπήρξε "μαύρη τρύπα" εν σχέσει με τα εθνικά ποσοστά του κόμματος.
Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει για μια σειρά κινήσεων που ενισχύουν το γεωπολιτικό status και την αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας από τη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι εθνικές ανησυχίες είναι πάγιο θέμα συζήτησης. Από την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας, έως τα σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα και την Ατζέντα 2030, αλλά και με "κεκτημένο" την κινητοποίηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για την υπεράσπιση της Κύπρου, ο πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει με ποιες κινήσεις διαμορφώνεται η "Ισχυρή Ελλάδα" που είναι και το κεντρικό moto του προσυνεδρίου. Και παράλληλα θα απαντήσει και στις βολές που δέχεται εκ δεξιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ έχει μιλήσει διαχρονικά για "πατριώτες της φακής".
Τι θα πει ο ΔένδιαςΕνδιαφέρον θα έχει και το υπουργικό πάνελ που συναπαρτίζεται από τον Νίκο Δένδια, τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Σταύρο Παπασταύρου, ενώ παρέμβαση θα κάνει και ο Έλληνας Επίτροπος Μεταφορών στην Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας. Μένει να φανεί κατά πόσο ο κ. Δένδιας θα "σηκώσει το γάντι" που με επιμονή του πετάει ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μετά τα όσα είπε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα χθες έκανε λόγο για κάποιους υπουργούς που "είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν" (ΣΚΑΪ 100,3). Ο κ. Δένδιας που επέστρεψε χθες από την Πορτογαλία έχει επιλέξει μέχρι ώρας την οδό της σιωπής, αν και φέρεται δυσαρεστημένος από την υφή της κριτικής που ασκήθηκε στην απουσία του, με συνεργάτες του να επισημαίνουν ότι το ταξίδι του ήταν προγραμματισμένο καιρό, είχε εθνικό σκοπό, ενώ και η Κοινοβουλευτική Ομάδα ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 30 Απριλίου. Σίγουρα, ο κ. Δένδιας θα μιλήσει για την Ατζέντα 2030 και για την επόμενη μέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις, όμως μπορεί να υπάρξει έστω μια έμμεση απάντηση. Ακόμα και αν αυτό δεν συμβεί όμως, σε μια εβδομάδα από τώρα θα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τοποθέτησή του στο συνέδριο της ΝΔ, όπου θα δώσει ένα ευρύτερο πολιτικό στίγμα.
