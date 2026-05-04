Στρατηγική συνεργασία Αθήνας–Βερολίνου με επίκεντρο ασφάλεια και άμυνα
Στρατηγική συνεργασία Αθήνας–Βερολίνου με επίκεντρο ασφάλεια και άμυνα
Συζητήσεις για Ορμούζ, ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκή ασφάλεια
Η ετοιμότητα της Αθήνας και του Βερολίνου να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μόλις αποκατασταθεί η ειρήνη, εκφράστηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε στην Αθήνα ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ με τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη και τον ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη.
Ο πρωθυπουργός μάλιστα επισήμανε ότι όχι μόνο ως ευρωπαϊκή χώρα αλλά και ως χώρα με ηγετική θέση στη ναυτιλία «θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να μην τεθεί κανένα προηγούμενο όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο». Ο Κυρ. Μητσοτακης τάχθηκε υπερ της διπλωματικής λύσης λέγοντας ότι για να «φτάσουμε στο σημείο όπου θα αρχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες, πρέπει πρώτα να ξεπεράσουμε το σημείο όπου τις ανατινάζουμε. Επομένως, το να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η διπλωματία θα έχει προτεραιότητα, είναι, κοινή προτεραιότητα για τις δύο χώρες μας».
Ο υπουργός Εξωτερικών Γ.Γεραπετριτης μάλιστα εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες της Γαλλίας και της Βρετανίας για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Γερμανός ΥΠΕΞ υπενθύμισε ότι η χώρα του έχει στείλει ήδη ένα ναρκαλιευτικό στην Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να μετακινηθεί στα Στενά του Ορμούζ εφόσον χρειαστεί, και επισήμανε ότι η Γερμανία στηρίζει την αμερικανική διαπραγματευτική θέση και όσο πιο σύντομα υπάρξει συμφωνία, τόσο πιο σύντομα θα ανοίξουν τα Στενά.
Σχετικά με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ–Γερμανίας, που έχουν αντανάκλαση και στο ήδη βεβαρυμμένο κλίμα στις ευρωατλαντικές σχέσεις, ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ δήλωσε ότι θα μελετηθούν τα μέτρα που λαμβάνουν οι ΗΠΑ και θα επιδιωχθεί διάλογος, αλλά δήλωσε πεπεισμένος ότι οι «ΗΠΑ θα αναγνωρίσουν τη σημασία και την αξία του ΝΑΤΟ και για τη δική τους ασφάλεια».
Ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «πρέπει να παραμείνει ενεργός και ισχυρός ο πυλώνας ασφαλείας, ο οποίος δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συμμαχία του ΝΑΤΟ, η οποία και εγγυήθηκε εν πολλοίς τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας», ενώ η ιδέα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει την Ευρώπη να ενηλικιωθεί γεωπολιτικά και σε πιο δίκαιη κατανομή των αμυντικών βαρών εντός της Συμμαχίας, ενώ η Ευρώπη θα βρίσκεται δίπλα στις ΗΠΑ.
Ο Γ. Βάντεφουλ χαρακτήρισε την Ελλάδα «στρατηγική άγκυρα για την ασφάλεια της Ευρώπης», με την οποία το Βερολίνο θέλει να εμβαθύνει τη συνεργασία, η οποία βεβαίως επισφραγίστηκε με την υπογραφή στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κοινής Δήλωσης Εταιρικής Σχέσης Στρατηγικής Συνεργασίας.
Η γερμανική πλευρά, η οποία ανησυχεί για το γεγονός ότι η Ελλάδα προσανατολίζεται κυρίως στην αγορά της Γαλλίας του Ισραήλ και των ΗΠΑ για εξοπλισμούς, πιέζει για να αποκτήσει μερίδιο και η γερμανική αμυντική βιομηχανία. Οι δύο πλευρές συζήτησαν το πλαίσιο των συνεργασιών στο πλαίσιο και της προσπάθειας επανεξοπλισμού της Ευρώπης, ενώ ο Γ. Γεραπετρίτης, απαντώντας και σε ερώτηση Γερμανού δημοσιογράφου, έστειλε το μήνυμα ότι ήδη υφίσταται αμυντική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας. Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και ο Ελληνικός Στρατός ήδη έχουν εξοπλισμούς από τη Γερμανία, οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργική και επιχειρησιακή κατάσταση. Και πρόσθεσε ότι κάθε εξοπλισμός θα πρέπει να ικανοποιεί δύο συνθήκες: αυτή της διαλειτουργικότητας και της διαφοροποίησης, ώστε να μην υπάρχει υπερεξάρτηση.
Όμως ο Έλληνας υπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα, χωρίς να παρεμβαίνει στο πώς θα λειτουργήσει μια χώρα σε ζητήματα προώθησης και πώλησης εξοπλισμών, θεωρεί αναγκαίο να «διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά που προμηθεύονται τρίτες χώρες δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμαχικής χώρας». Μια δήλωση που αναφέρεται φυσικά στους γερμανικούς εξοπλισμούς προς την Τουρκία, μεταξύ αυτών και του Eurofighter.
Ο πρωθυπουργός μάλιστα επισήμανε ότι όχι μόνο ως ευρωπαϊκή χώρα αλλά και ως χώρα με ηγετική θέση στη ναυτιλία «θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να μην τεθεί κανένα προηγούμενο όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο». Ο Κυρ. Μητσοτακης τάχθηκε υπερ της διπλωματικής λύσης λέγοντας ότι για να «φτάσουμε στο σημείο όπου θα αρχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες, πρέπει πρώτα να ξεπεράσουμε το σημείο όπου τις ανατινάζουμε. Επομένως, το να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η διπλωματία θα έχει προτεραιότητα, είναι, κοινή προτεραιότητα για τις δύο χώρες μας».
Ο υπουργός Εξωτερικών Γ.Γεραπετριτης μάλιστα εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες της Γαλλίας και της Βρετανίας για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Γερμανός ΥΠΕΞ υπενθύμισε ότι η χώρα του έχει στείλει ήδη ένα ναρκαλιευτικό στην Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να μετακινηθεί στα Στενά του Ορμούζ εφόσον χρειαστεί, και επισήμανε ότι η Γερμανία στηρίζει την αμερικανική διαπραγματευτική θέση και όσο πιο σύντομα υπάρξει συμφωνία, τόσο πιο σύντομα θα ανοίξουν τα Στενά.
Σχετικά με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ–Γερμανίας, που έχουν αντανάκλαση και στο ήδη βεβαρυμμένο κλίμα στις ευρωατλαντικές σχέσεις, ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ δήλωσε ότι θα μελετηθούν τα μέτρα που λαμβάνουν οι ΗΠΑ και θα επιδιωχθεί διάλογος, αλλά δήλωσε πεπεισμένος ότι οι «ΗΠΑ θα αναγνωρίσουν τη σημασία και την αξία του ΝΑΤΟ και για τη δική τους ασφάλεια».
Ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «πρέπει να παραμείνει ενεργός και ισχυρός ο πυλώνας ασφαλείας, ο οποίος δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συμμαχία του ΝΑΤΟ, η οποία και εγγυήθηκε εν πολλοίς τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας», ενώ η ιδέα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει την Ευρώπη να ενηλικιωθεί γεωπολιτικά και σε πιο δίκαιη κατανομή των αμυντικών βαρών εντός της Συμμαχίας, ενώ η Ευρώπη θα βρίσκεται δίπλα στις ΗΠΑ.
Ο Γ. Βάντεφουλ χαρακτήρισε την Ελλάδα «στρατηγική άγκυρα για την ασφάλεια της Ευρώπης», με την οποία το Βερολίνο θέλει να εμβαθύνει τη συνεργασία, η οποία βεβαίως επισφραγίστηκε με την υπογραφή στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κοινής Δήλωσης Εταιρικής Σχέσης Στρατηγικής Συνεργασίας.
Η γερμανική πλευρά, η οποία ανησυχεί για το γεγονός ότι η Ελλάδα προσανατολίζεται κυρίως στην αγορά της Γαλλίας του Ισραήλ και των ΗΠΑ για εξοπλισμούς, πιέζει για να αποκτήσει μερίδιο και η γερμανική αμυντική βιομηχανία. Οι δύο πλευρές συζήτησαν το πλαίσιο των συνεργασιών στο πλαίσιο και της προσπάθειας επανεξοπλισμού της Ευρώπης, ενώ ο Γ. Γεραπετρίτης, απαντώντας και σε ερώτηση Γερμανού δημοσιογράφου, έστειλε το μήνυμα ότι ήδη υφίσταται αμυντική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας. Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και ο Ελληνικός Στρατός ήδη έχουν εξοπλισμούς από τη Γερμανία, οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργική και επιχειρησιακή κατάσταση. Και πρόσθεσε ότι κάθε εξοπλισμός θα πρέπει να ικανοποιεί δύο συνθήκες: αυτή της διαλειτουργικότητας και της διαφοροποίησης, ώστε να μην υπάρχει υπερεξάρτηση.
Όμως ο Έλληνας υπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα, χωρίς να παρεμβαίνει στο πώς θα λειτουργήσει μια χώρα σε ζητήματα προώθησης και πώλησης εξοπλισμών, θεωρεί αναγκαίο να «διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά που προμηθεύονται τρίτες χώρες δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμαχικής χώρας». Μια δήλωση που αναφέρεται φυσικά στους γερμανικούς εξοπλισμούς προς την Τουρκία, μεταξύ αυτών και του Eurofighter.
Στις συνομιλίες στο Υπουργείο Εξωτερικών τέθηκε και η κοινή στάση απέναντι στο μεταναστευτικό, ενώ ο Γ. Γεραπετρίτης έθεσε και το θέμα της διακοπής λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, με τον Γ. Βάντεφουλ πάντως να αποδίδει την απόφαση αυτή στην ηγεσία του ειδησεογραφικού οργανισμού.
Ο Υπουργός Εξωτερικών, πάντως, στις δηλώσεις του έθεσε εμμέσως και το θέμα των ιστορικών υποχρεώσεων της Γερμανίας έναντι της χώρας μας σχετικά με το κατοχικό δάνειο, τονίζοντας ότι «για τις ανεπούλωτες πληγές που χάραξαν την πιο ζοφερή περίοδο της σύγχρονης ιστορίας, είναι καιρός να εργαστούμε από κοινού ώστε να κλείσουν».
Ο Υπουργός Εξωτερικών, πάντως, στις δηλώσεις του έθεσε εμμέσως και το θέμα των ιστορικών υποχρεώσεων της Γερμανίας έναντι της χώρας μας σχετικά με το κατοχικό δάνειο, τονίζοντας ότι «για τις ανεπούλωτες πληγές που χάραξαν την πιο ζοφερή περίοδο της σύγχρονης ιστορίας, είναι καιρός να εργαστούμε από κοινού ώστε να κλείσουν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα