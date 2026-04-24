Το Μαξίμου ορθώνει «τείχος προστασίας» στον Σκέρτσο και δίνει πράσινο φως στους ελεγχόμενους βουλευτές για τα ψηφοδέλτια
Στρατηγική άμυνας και εκτόνωσης από τη Νέα Δημοκρατία - Παρέμβαση Μαρινάκη για τους βουλευτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και κάλυψη Σκέρτσου εν μέσω εσωκομματικών αιχμών
Η διαχείριση των βουλευτών της ΝΔ αυτή την περίοδο αναδεικνύεται σε άσκηση ισορροπιών από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο από τη μια καλείται να αυτοπροστατευτεί από εξαπολυόμενα βέλη, αφετέρου σπεύδει να κάνει κινήσεις εκτόνωσης της σοβούσας εσωκομματικής έντασης.
Έτσι μετά τους «χειρουργικούς» χειρισμούς που έγιναν για την ψηφοφορία επί των άρσεων ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξουσιοδότησε τον Παύλο Μαρινάκη να ξεκαθαρίσει ότι οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ (πλην του Κώστα Αχ. Καραμανλή και της Κατερίνας Παπακώστα) θα είναι κανονικά στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια για τις εκλογές, με δεδομένο το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτό ήταν κάτι που ζητούσαν μετ' επιτάσεως οι βουλευτές όλες τις προηγούμενες μέρες, προκειμένου να μην έχουν να αντιμετωπίσουν «σκιές» στις εκλογικές τους περιφέρειες, με αποτέλεσμα το Μέγαρο Μαξίμου να συγκατανεύσει και μάλιστα να απαντήσει και σε σκληρούς τόνους στον Νίκο Ανδρουλάκη που έκανε λόγο για «ντιλάρισμα».
Το εσωκομματικό μέτωπο βεβαίως είναι μεν σε ύφεση, όχι όμως σε εκτόνωση. Σε αυτό το πλαίσιο για λόγους προγράμματος, η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ πηγαίνει μια εβδομάδα πιο πίσω και επαναπρογραμματίζεται για τις 7 Μαϊου από τις 30 Απριλίου που ήταν η αρχική σκέψη. Σε αυτή τη συζήτηση προφανώς θα γίνει μια ανοιχτή και εφ' όλης της ύλης συζήτηση, ενώ μένει να φανεί κατά πόσο «γαλάζιοι» βουλευτές θα αποφασίσουν να ανοίξουν πυρ εναντίον εξωκοινοβουλευτικών στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Ήδη ορισμένοι έχουν δείξει τις διαθέσεις τους. Χθες, ο Μάκης Βορίδης και ο Στέλιος Πέτσας εντάχθηκαν στην ομάδα των βουλευτών που άφησαν αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο, ο οποίος προ εβδομάδων έγραψε ένα άρθρο αναφερόμενος στην πρακτική του ρουσφετιού. Αυτό το άρθρο εξελήφθη από τους βουλευτές ως «καρφί» για τον ρόλο τους αφ' υψηλού, ότι δηλαδή ο κ. Σκέρτσος με το άγχος της μη εκλογής κατακρίνει αυτούς που δίνουν καθημερινά τη μάχη του σταυρού και ζυμώνονται με την κοινωνία. Πριν τους κ. Βορίδη και Πέτσα είχε προηγηθεί ο Γιάννης Οικονόμου, ενώ ενδιαφέρον είναι ότι και οι τρεις αυτοί βουλευτές συνυπήρξαν με τον κ. Σκέρτσο δια μακρόν στο Μαξίμου. Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί και ο Γιώργος Βλάχος προ ημερών, προαναγγέλλοντας ότι θα μιλήσει στα όργανα. Κατά πληροφορίες, το άρθρο αυτό λειτούργησε ως «κόκκινο πανί» για πολλούς βουλευτές και είναι πολλοί αυτού που αποδίδουν στον κ. Σκέρτσο «απολίτικη» προσέγγιση σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων που εν τέλει έχουν «τραυματίσει» την κυβέρνηση.
Το Μέγαρο Μαξίμου όμως δεν έχει αποφασίσει να «ενδώσει» στην πίεση των βουλευτών της ΝΔ. Με αυτό το δεδομένο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλυψε δύο φορές τον κ. Σκέρτσο, τη μια φορά στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών την ίδια μέρα των αιχμών του Γιάννη Οικονόμου και την άλλη χθες, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Ουδέποτε ο κ. Σκέρτσος στοχοποίησε τους βουλευτές. Αν διαβάσει κανείς την ανάρτησή του ούτε τέτοιο σκοπό είχε, ούτε κάτι τέτοιο έκανε», είπε χθες ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος παράλληλα υπογράμμισε ότι υπάρχουν εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί που θα πολιτευθούν και άρα θα κριθούν από τους πολίτες και εξωκοινοβουλευτικοί που δεν θα το κάνουν και θα κριθούν εκ του έργου τους. Για το Μέγαρο Μαξίμου θα ήταν «αυτοκτονικό» να αφεθεί ο κ. Σκέρτσος «βορά» στα εσωκομματικά πυρά, από τη στιγμή που ο ίδιος δεν μπαίνει σε αντιπαραθετική λογική. Και σε πολλούς στο Μαξίμου είναι ότι ο κ. Σκέρτσος επιλέγεται ως «εύκολος στόχος» με δεδομένο ότι δεν είναι αιρετός, προκειμένου να αμφισβητηθούν συνολικά επιλογές του κυβερνητικού επιτελείου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα