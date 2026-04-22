Με ευρύτατη πλειοψηφία το «ναι» στην άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ
Με ευρύτατη πλειοψηφία το «ναι» στην άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ
Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, τα «ναι» ήταν από 285 ως 287 - Τουλάχιστον 10 από τους 13 αναφερόμενους βουλευτές ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας, τόσο της δικής τους όσο και των υπολοίπων
Με ευρύτατη πλειοψηφία και χωρίς ομαδικές διαφοροποιήσεις εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα άρσης ασυλίας 13 βουλευτών τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις δύο νέες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση των ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές (απουσίαζαν 9) ενώ για κάθε μία από τις 13 περιπτώσεις το αποτέλεσμα έχει ως εξής:
Για την υπόθεση των:
- Κ. Παπακώστα: υπέρ της άρσης ασυλίας 287 κατά 1
- Κ. Καραμανλής: υπέρ 286 κατά 2
- Ι. Κεφαλογιάννη: υπέρ 286 κατά 2
- Ν. Μηταράκης: υπέρ 286 κατά 2
- Κ. Τσιάρας: υπέρ 285 κατά 2
- Κ. Σκρέκας: υπέρ 286 κατά 2
- Δ. Βαρτζόπουλος: 286 κατά 2
- Μ. Σενετάκης: υπέρ 286 κατά 2
- Λ. Βασιλειάδης: υπέρ 286 κατά 2
- Χρ. Μπουκώρος: υπέρ 286 κατά 2
Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές (απουσίαζαν 9) ενώ για κάθε μία από τις 13 περιπτώσεις το αποτέλεσμα έχει ως εξής:
Για την υπόθεση των:
- Κ. Παπακώστα: υπέρ της άρσης ασυλίας 287 κατά 1
- Κ. Καραμανλής: υπέρ 286 κατά 2
- Ι. Κεφαλογιάννη: υπέρ 286 κατά 2
- Ν. Μηταράκης: υπέρ 286 κατά 2
- Κ. Τσιάρας: υπέρ 285 κατά 2
- Κ. Σκρέκας: υπέρ 286 κατά 2
- Δ. Βαρτζόπουλος: 286 κατά 2
- Μ. Σενετάκης: υπέρ 286 κατά 2
- Λ. Βασιλειάδης: υπέρ 286 κατά 2
- Χρ. Μπουκώρος: υπέρ 286 κατά 2
- Θ. Λεονταρίδης: υπέρ 286 κατά 2
- Χαρ. Αθανασίου: υπέρ 285 κατά 2 παρών 1
- Τ. Χατζηβασιλείου: υπέρ 286 κατά 2
Σύμφωνα με πληροφορίες οι τουλάχιστον 10 από τους 13 αναφερόμενους βουλευτές ψήφισαν υπέρ της δικής τους άρσης αλλά και των υπολοίπων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 2 «κατά» στην ψηφοφορία είναι από την Κατερίνα Παπακώστα και τον ανεξάρτητο βουλευτή Κώστα Φλώρο.
Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων ζήτησαν από τους βουλευτές όλων των κομμάτων να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας τους υποστηρίζοντας ότι θέλουν να διεκδικήσουν την αθωότητα τους στην τακτική δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι τα συμπεράσματα - όπως ισχυρίστηκαν - της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι έωλα.
«Πουθενά στη δικογραφία δεν καταγράφεται συνομιλία δική μου ή συνεργατών μου. Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας Καραμανλής.
«Ο ρόλος του βουλευτή δεν είναι ρόλος παρατηρητή αλλά του ανθρώπου που παρεμβαίνει υπέρ των ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη» σημείωσε ο κ. Κώστας Τσιάρας εξηγώντας πως η δική του παρέμβαση αφορούσε νόμιμο αίτημα κτηνοτρόφου για υπόθεση που στην χειρότερη περίπτωση θα επέφερε πρόστιμο 190 ευρώ.
«Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος πολίτη και επιδιώκει λύσεις σε προβλήματα σαφώς με νόμιμο τρόπο. Δεν επιτρέπεται να ζούμε σε γυάλα. Δυστυχώς οι πολιτικοί έχουμε τεκμήριο ενοχής και όχι αθωότητας. Έχω εμπιστοσύνη στον θεσμό της δικαιοσύνης και στον θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας» είπε ο Νότης Μηταράκης.
«Δεν υπήρξε κανένα αδίκημα που να τέλεσα. Δική μου συνομιλία δεν υπάρχει. Μόνο συνομιλίες του πρώην συνεργάτη μου. Προτρέπει κανείς τον άλλο να παρανομήσει; Όχι. Υπήρξε ζημία του οργανισμού; Όχι» είπε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ενώ τα πραγματικά περιστατικά της δικής του υπόθεσης παρουσίασε και ο Κώστας Σκρέκας.
«Σε ποια άλλη χώρα της ΕΕ παραπέμπεται αιρετό προσωπικό για το αδίκημα της ηθική αυτουργίας με μόνο κέρδος τον σταυρό προτίμησης των πολιτών;» αναρωτήθηκε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ενώ να ελεγχθεί όπως κάθε πολίτης ζήτησε ο Μάξιμος Σενετάκης. Την βεβαιότητα ότι δεν διέπραξαν τίποτε παράνομο εξέφρασαν οι Λάκης Βασιλειάδης, Τάσος Χατζηβασιλείου και Χρήστος Μπουκώρος ενώ ο Χαράλαμπος Αθανασίου κατηγόρησε τα μέλη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για κατάχρηση εξουσίας.
- Χαρ. Αθανασίου: υπέρ 285 κατά 2 παρών 1
- Τ. Χατζηβασιλείου: υπέρ 286 κατά 2
Σύμφωνα με πληροφορίες οι τουλάχιστον 10 από τους 13 αναφερόμενους βουλευτές ψήφισαν υπέρ της δικής τους άρσης αλλά και των υπολοίπων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 2 «κατά» στην ψηφοφορία είναι από την Κατερίνα Παπακώστα και τον ανεξάρτητο βουλευτή Κώστα Φλώρο.
Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων ζήτησαν από τους βουλευτές όλων των κομμάτων να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας τους υποστηρίζοντας ότι θέλουν να διεκδικήσουν την αθωότητα τους στην τακτική δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι τα συμπεράσματα - όπως ισχυρίστηκαν - της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι έωλα.
«Πουθενά στη δικογραφία δεν καταγράφεται συνομιλία δική μου ή συνεργατών μου. Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας Καραμανλής.
«Ο ρόλος του βουλευτή δεν είναι ρόλος παρατηρητή αλλά του ανθρώπου που παρεμβαίνει υπέρ των ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη» σημείωσε ο κ. Κώστας Τσιάρας εξηγώντας πως η δική του παρέμβαση αφορούσε νόμιμο αίτημα κτηνοτρόφου για υπόθεση που στην χειρότερη περίπτωση θα επέφερε πρόστιμο 190 ευρώ.
«Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος πολίτη και επιδιώκει λύσεις σε προβλήματα σαφώς με νόμιμο τρόπο. Δεν επιτρέπεται να ζούμε σε γυάλα. Δυστυχώς οι πολιτικοί έχουμε τεκμήριο ενοχής και όχι αθωότητας. Έχω εμπιστοσύνη στον θεσμό της δικαιοσύνης και στον θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας» είπε ο Νότης Μηταράκης.
«Δεν υπήρξε κανένα αδίκημα που να τέλεσα. Δική μου συνομιλία δεν υπάρχει. Μόνο συνομιλίες του πρώην συνεργάτη μου. Προτρέπει κανείς τον άλλο να παρανομήσει; Όχι. Υπήρξε ζημία του οργανισμού; Όχι» είπε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ενώ τα πραγματικά περιστατικά της δικής του υπόθεσης παρουσίασε και ο Κώστας Σκρέκας.
«Σε ποια άλλη χώρα της ΕΕ παραπέμπεται αιρετό προσωπικό για το αδίκημα της ηθική αυτουργίας με μόνο κέρδος τον σταυρό προτίμησης των πολιτών;» αναρωτήθηκε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ενώ να ελεγχθεί όπως κάθε πολίτης ζήτησε ο Μάξιμος Σενετάκης. Την βεβαιότητα ότι δεν διέπραξαν τίποτε παράνομο εξέφρασαν οι Λάκης Βασιλειάδης, Τάσος Χατζηβασιλείου και Χρήστος Μπουκώρος ενώ ο Χαράλαμπος Αθανασίου κατηγόρησε τα μέλη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για κατάχρηση εξουσίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα