Αντιπαράθεση Πολάκη - Τσάφου στη Βουλή για ενέργεια και λιγνιτικές μονάδες
Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να μην κλείσουν λιγνιτικές μονάδες - Ο λιγνίτης δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός στη σημερινή αγορά και η ενεργειακή στρατηγική της χώρας στρέφεται ξεκάθαρα προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας απάντησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με τον Παύλο Πολάκη και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Τσάφο να ανταλλάσσουν κατηγορίες για την ενεργειακή πολιτική της χώρας.
Αφορμή αποτέλεσε η πορεία της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλλει την κυβέρνηση για επιλογές που, όπως υποστήριξε, υπονομεύουν την ενεργειακή ασφάλεια και οδηγούν σε συνειδητή απαξίωση των δημόσιων υποδομών. Σε ιδιαίτερα οξύ ύφος, κατηγόρησε τον υφυπουργό για εξυπηρέτηση συμφερόντων και προειδοποίησε πως ενδεχόμενο οριστικό κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων θα συνιστά σοβαρή ευθύνη.
«Σε σύσκεψη με 17 ανώτερους τεχνικούς της ΔΕΗ πριν το Πάσχα, ανακοινώσατε πως το Σεπτέμβριο θα κλείσουν λιγνιτικές μονάδες με τρόπο που δεν θα μπορούν να ξανα ανοίξουν», είπε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ και ρώτησε τον υφυπουργό ενέργειας: «Τα χωράφια του μπαμπά σας μοιράζετε κύριε Τσάφο, ποιος σας έδωσε το δικαίωμα αυτό; Ντιλάρετε με εταιρείες του αμερικανικού LNG μπας και σας ρίξει κάνα βλέμμα ο Τραμπ. Απαγορεύετε από μελλοντική κυβέρνηση, να βάλει ξανά μπροστά τους λιγνίτες».
Στη συνέχεια, είπε στον Νίκο Τσάφο, «μην κλείσετε την μονάδα, αλλιώς θα πάτε για προδοσία, σας το λέω ευθέως».
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέρριψε τις αιτιάσεις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Υποστήριξε ότι ο λιγνίτης δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός στη σημερινή αγορά και ότι η ενεργειακή στρατηγική της χώρας στρέφεται ξεκάθαρα προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες –όπως είπε– συμβάλλουν στη μείωση του κόστους.
Ο κ. Τσάφος είπε, δε, ότι η μονάδα Πτολεμαΐδα 5, λειτούργησε φέτος μόνο 18 μέρες. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ισχυρίστηκε πως, όσοι επιμένουν στον λιγνίτη πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτός σημαίνει και πιο ακριβό ρεύμα. «Εμείς βλέπουμε ξεκάθαρα το ενεργειακό μέλλον της χώρας να βασίζεται στις ΑΠΕ, που αυτές είναι που μας έχουν πάει από την πιο ακριβή χονδρική στην Ευρώπη στην έβδομη φθηνότερη χονδρική», είπε.
Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με την αποχώρηση από τη συνεδρίαση του Παύλου Πολάκη ενώ στη συζήτηση παρενέβη και ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου που κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι, «πήγατε αιώνες πίσω τη χώρα, με το Υπερταμείο, με το κλείσιμο των τραπεζών, με την υπερφορολόγηση». Ο υπουργός Ενέργειας σχολίασε την τοποθέτηση Πολάκη διερωτώμενος, «αλήθεια, μιλάτε εσείς για συμφωνίες που δεν γυρνάνε πίσω;». Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου επικαλέστηκε τη Συμφωνία των Πρεσπών, για να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ. «Γνωρίζετε καλά αυτές τις πρακτικές. Με τη συμφωνία των Πρεσπών εσείς δεσμεύσατε τη χώρα και αλλοιώσατε ιστορικά δεδομένα, όλη η Βόρεια Ελλάδα το λέει αυτό. Εσείς δεσμεύσατε τις επόμενες κυβερνήσεις», τόνισε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα