Ράμα: Έκανα χιούμορ όταν είπα ότι δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα - Μιλά για συνυποσχετικό παραπομπής στη Χάγη για ΑΟΖ

Ε. Ράμα: Όχι δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Απλώς έκανα χιούμορ με πολύ σοβαρούς ανθρώπους, οπότε ίσως δεν ήμουν στο σωστό μέρος.Ο Αλβανός πρωθυπουργός εκνευρίστηκε όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε για την φυλάκιση Φρέντι Μπελέρη. Πριν ο Αλέξης Παπαχελάς ολοκληρώσει την ερώτησή του, ο Αλβανός πρωθυπουργός τον διέκοψε για να του επισημάνει ότι η υπόθεση αυτή έληξε υπέροχα (magnificently, όπως είπε) για τον πρώην δήμαρχο καθώς σήμερα είναι μέλος του ευρωκοινοβουλίου!Για τον Μπελέρη η υπόθεση τέλειωσε με τέτοιο τρόπο, είπε ο Ράμα και εξήγησε ότι είναι πολύ συνηθισμένο στην Αλβανία, οι κατηγορούμενοι να μένουν προφυλακισμένοι για πολλούς μήνες. Έφερε μάλιστα το παράδειγμα του δημάρχου Τιράνων, που είναι από το κόμμα του, ο οποίος προφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2025 και η δίκη του μόλις άρχισε.Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα αυτά τα εξήγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έδειξε ευαισθησία. Ο Αλβανός πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι ούτε ο ίδιος δεν είναι ικανοποιημένος από τη δικαστική μεταρρύθμιση.