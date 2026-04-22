Ράμα: Έκανα χιούμορ όταν είπα ότι δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα - Μιλά για συνυποσχετικό παραπομπής στη Χάγη για ΑΟΖ
Ράμα: Έκανα χιούμορ όταν είπα ότι δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα - Μιλά για συνυποσχετικό παραπομπής στη Χάγη για ΑΟΖ
Οι διαβουλεύσεις για την παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών έχουν προχωρήσει - Ο εκνευρισμός του για τον Φρέντι Μπελέρη
Τη βούλησή του να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας υπογράμμισε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Ο κ. Ράμα άφησε να εννοηθεί μάλιστα ότι η συμφωνία των δύο δύο χωρών για την παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο μπορεί να γίνει το ερχόμενο φθινόπωρο καθώς έχουν προχωρήσει αρκετά οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
«Έχουμε αποφασίσει εδώ και καιρό ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις χώρες μας να παρασυρθούν σε διαμάχες... Πρέπει να πάμε και να λύσουμε τα εκκρεμή θέματα μεταξύ μας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ράμα και πρόσθεσε: «Η φιλοδοξία είναι να το τελειώσουμε αυτό το έτος και το φθινόπωρο να ανακοινώσουμε ότι έχουμε πλήρη συμφωνία».
Ο κ Ράμα αναφέρθηκε επίσης στις προχωρημένες συνομιλίες Γεραπετρίτη με τον Αλβανό ΥΠΕΞ και πρόσθεσε ότι τα Τίρανα δεν βλέπουν πρόβλημα για την παραπομπή του ζητήματος στη Χάγη.
Βεβαίως, ο κ. Ράμα έσπευσε να προσθέσει ότι υπάρχει και η εκκρεμότητα για την άρση του εμπολέμου, ενώ λίγο πριν είχε απορρίψει την κριτική για την προσπάθεια υφαρπαγής ελληνικών περιουσιών, λέγοντας ότι «το σύστημα απόδοσης των περιουσιών έχει τα ίδια προβλήματα για όλους τους πολίτες, είτε αλβανικής είτε ελληνικής καταγωγής».
Έκανα χιούμορ όταν είπα ότι δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα
Στη συζήτηση που είχε με τον Αλέξη Παπαχελά στο πλαίσιο του 11ου οικονομικού Φόρουμ ο Αλβανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην παλαιότερη δήλωσή του για τους Έλληνες «δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα» υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν εχθρικός και ότι έκανε χιούμορ.
Αλέξης Παπαχελάς: Ας περάσουμε τώρα στα διμερή ζητήματα...
Έντι Ράμα: Έχουμε διμερή ζητήματα;
Αλέξης Παπαχελάς: Κάποια...
Έντι Ράμα: Δεν νομίζω ότι έχουμε διμερή ζητήματα. Είχαμε ένα θέμα όταν είπα ότι οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα, αλλά ήταν ένας τρόπος να μπούμε στο κλίμα της συζήτησης με τον συνάδελφο σας. Δεν είχα πρόθεση να μειώσω τις αξίες και την ομορφιά της ελληνικής κουλτούρας και Ιστορίας. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τέτοιου είδους ζητήματα.
Ήταν ένας τρόπος να τον "πειράξω" λίγο, τον δημοσιογράφο, γιατί παίρνουμε τους εαυτούς μας πολύ στα σοβαρά. Το μόνο πρόβλημα που έχω με τους Έλληνες -αλλά και τους Αλβανούς περισσότερο- είναι ότι παίρνετε τους εαυτούς σας πολύ στα σοβαρά...
Στο σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά, ότι σε εκείνη τη συνέντευξη τού φάνηκε εχθρικός, ο Έντι Ράμα απάντησε: «Εχθρικότητα; Όχι, ποτέ. Έχω μεγάλο θαυμασμό για αυτή τη χώρα».
Α. Παπαχχελάς: Ίσως ήταν μια κακιά στιγμή.
Ο κ. Ράμα άφησε να εννοηθεί μάλιστα ότι η συμφωνία των δύο δύο χωρών για την παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο μπορεί να γίνει το ερχόμενο φθινόπωρο καθώς έχουν προχωρήσει αρκετά οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
«Έχουμε αποφασίσει εδώ και καιρό ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις χώρες μας να παρασυρθούν σε διαμάχες... Πρέπει να πάμε και να λύσουμε τα εκκρεμή θέματα μεταξύ μας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ράμα και πρόσθεσε: «Η φιλοδοξία είναι να το τελειώσουμε αυτό το έτος και το φθινόπωρο να ανακοινώσουμε ότι έχουμε πλήρη συμφωνία».
Ο κ Ράμα αναφέρθηκε επίσης στις προχωρημένες συνομιλίες Γεραπετρίτη με τον Αλβανό ΥΠΕΞ και πρόσθεσε ότι τα Τίρανα δεν βλέπουν πρόβλημα για την παραπομπή του ζητήματος στη Χάγη.
Βεβαίως, ο κ. Ράμα έσπευσε να προσθέσει ότι υπάρχει και η εκκρεμότητα για την άρση του εμπολέμου, ενώ λίγο πριν είχε απορρίψει την κριτική για την προσπάθεια υφαρπαγής ελληνικών περιουσιών, λέγοντας ότι «το σύστημα απόδοσης των περιουσιών έχει τα ίδια προβλήματα για όλους τους πολίτες, είτε αλβανικής είτε ελληνικής καταγωγής».
Έκανα χιούμορ όταν είπα ότι δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα
Στη συζήτηση που είχε με τον Αλέξη Παπαχελά στο πλαίσιο του 11ου οικονομικού Φόρουμ ο Αλβανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην παλαιότερη δήλωσή του για τους Έλληνες «δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα» υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν εχθρικός και ότι έκανε χιούμορ.
Αλέξης Παπαχελάς: Ας περάσουμε τώρα στα διμερή ζητήματα...
Έντι Ράμα: Έχουμε διμερή ζητήματα;
Αλέξης Παπαχελάς: Κάποια...
Έντι Ράμα: Δεν νομίζω ότι έχουμε διμερή ζητήματα. Είχαμε ένα θέμα όταν είπα ότι οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα, αλλά ήταν ένας τρόπος να μπούμε στο κλίμα της συζήτησης με τον συνάδελφο σας. Δεν είχα πρόθεση να μειώσω τις αξίες και την ομορφιά της ελληνικής κουλτούρας και Ιστορίας. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τέτοιου είδους ζητήματα.
Ήταν ένας τρόπος να τον "πειράξω" λίγο, τον δημοσιογράφο, γιατί παίρνουμε τους εαυτούς μας πολύ στα σοβαρά. Το μόνο πρόβλημα που έχω με τους Έλληνες -αλλά και τους Αλβανούς περισσότερο- είναι ότι παίρνετε τους εαυτούς σας πολύ στα σοβαρά...
Στο σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά, ότι σε εκείνη τη συνέντευξη τού φάνηκε εχθρικός, ο Έντι Ράμα απάντησε: «Εχθρικότητα; Όχι, ποτέ. Έχω μεγάλο θαυμασμό για αυτή τη χώρα».
Α. Παπαχχελάς: Ίσως ήταν μια κακιά στιγμή.
Ε. Ράμα: Όχι δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Απλώς έκανα χιούμορ με πολύ σοβαρούς ανθρώπους, οπότε ίσως δεν ήμουν στο σωστό μέρος.
Ο Αλβανός πρωθυπουργός εκνευρίστηκε όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε για την φυλάκιση Φρέντι Μπελέρη. Πριν ο Αλέξης Παπαχελάς ολοκληρώσει την ερώτησή του, ο Αλβανός πρωθυπουργός τον διέκοψε για να του επισημάνει ότι η υπόθεση αυτή έληξε υπέροχα (magnificently, όπως είπε) για τον πρώην δήμαρχο καθώς σήμερα είναι μέλος του ευρωκοινοβουλίου!
Για τον Μπελέρη η υπόθεση τέλειωσε με τέτοιο τρόπο που θα τον ονειρευόταν κάθε άλλος φυλακισμένος δήμαρχος στην Αλβανία, είπε ο Ράμα και εξήγησε ότι είναι πολύ συνηθισμένο στην Αλβανία, οι κατηγορούμενοι να μένουν προφυλακισμένοι για πολλούς μήνες. Έφερε μάλιστα το παράδειγμα του δημάρχου Τιράνων, που είναι από το κόμμα του, ο οποίος προφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2025 και η δίκη του μόλις άρχισε.
Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα αυτά τα εξήγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έδειξε ευαισθησία. Ο Αλβανός πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι ούτε ο ίδιος δεν είναι ικανοποιημένος από τη δικαστική μεταρρύθμιση.
Ο Αλβανός πρωθυπουργός εκνευρίστηκε όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε για την φυλάκιση Φρέντι Μπελέρη. Πριν ο Αλέξης Παπαχελάς ολοκληρώσει την ερώτησή του, ο Αλβανός πρωθυπουργός τον διέκοψε για να του επισημάνει ότι η υπόθεση αυτή έληξε υπέροχα (magnificently, όπως είπε) για τον πρώην δήμαρχο καθώς σήμερα είναι μέλος του ευρωκοινοβουλίου!
Για τον Μπελέρη η υπόθεση τέλειωσε με τέτοιο τρόπο που θα τον ονειρευόταν κάθε άλλος φυλακισμένος δήμαρχος στην Αλβανία, είπε ο Ράμα και εξήγησε ότι είναι πολύ συνηθισμένο στην Αλβανία, οι κατηγορούμενοι να μένουν προφυλακισμένοι για πολλούς μήνες. Έφερε μάλιστα το παράδειγμα του δημάρχου Τιράνων, που είναι από το κόμμα του, ο οποίος προφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2025 και η δίκη του μόλις άρχισε.
Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα αυτά τα εξήγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έδειξε ευαισθησία. Ο Αλβανός πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι ούτε ο ίδιος δεν είναι ικανοποιημένος από τη δικαστική μεταρρύθμιση.
