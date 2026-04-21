Με το μετάλλιο του δήμου Αθηναίων βράβευσε τον πρίγκιπα Αλβέρτο ο Χάρης Δούκας, φωτογραφίες
Το Μετάλλιο του δήμου Αθηναίων απένειμε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό, σε ειδική τελετή, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Αθηνών.
Η τιμητική αυτή διάκριση έγινε σε ένδειξη αναγνώρισης της διαχρονικής προσφοράς του Αλβέρτου στην προστασία του περιβάλλοντος και της ενεργούς συμβολής του στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Στο πλαίσιο της συνάντησης τους, ο δήμαρχος Αθηναίων αντάλλαξε δώρα με τον Αλβέρτο και τον ξενάγησε στους χώρους του Δημαρχείου.
Σε δηλώσεις του, ο Χάρης Δούκας είπε τα εξής: «Με ιδιαίτερη τιμή, η Αθήνα υποδέχθηκε την Α.Γ.Υ. τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, έναν από τους πιο συνεπείς και δραστήριους υπερασπιστές του περιβάλλοντος διεθνώς. Μέσα από το Prince Albert II of Monaco Foundation και πρωτοβουλίες, όπως το Monaco Explorations, έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης, στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των κοινωνιών σε ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης.
Η δέσμευσή του για τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας της Μεσογείου αποτυπώνεται και στις επισκέψεις του στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων και στην Ελαφόνησο, όπου υποστήριξε έμπρακτα την προστασία απειλούμενων ειδών, όπως η μεσογειακή φώκια Monachus monachus. Το έργο και το παράδειγμά του επιβεβαιώνουν τη σημασία της συνεργασίας των θεσμών και των πόλεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Μέσα από κοινές δράσεις και ανταλλαγή καλών πρακτικών, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές».
Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, ανέφερε: «Για να σώσουμε τον κοινό μας πλανήτη, κανείς μας δεν μπορεί να δράσει μόνος του, πόσο μάλλον εναντίον των άλλων. Γι’ αυτό οι αρχές που επινόησε και διέδωσε η Αθήνα για 2.500 χρόνια είναι πολύτιμες. Οφείλουμε να αντλήσουμε από αυτές την πίστη στη λογική και την επιστήμη, την προσήλωση στον διάλογο και τον σεβασμό προς τον νόμο. Αυτά είναι τα μηνύματα που το Πριγκιπάτο του Μονακό προάγει από κοινού μαζί σας, ως μια πόλη-κράτος που θαυμάζει την κληρονομιά της Αθήνας και παραμένει πιστή στις αρχές της. Γι’ αυτό και η τιμή που μου αποδίδετε σήμερα έχει για εμένα ιδιαίτερη σημασία. Επιθυμώ, συνεπώς, να σας ευχαριστήσω ειλικρινά και θερμά».
Σημειώνεται ότι ο πρίγκιπας του Μονακό βρίσκεται στη χώρα μας με αφορμή αφενός τη συμμετοχή του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και αφετέρου για τα εγκαίνια του προξενείου της χώρας του στην Αθήνα.
Νωρίτερα, την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό. Τον Αλβέρτο υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ ακολούθησαν συζητήσεις αντιπροσωπειών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο για την δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).
Μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό ο πρίγκιπας του Μονακό μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
