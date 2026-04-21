Με το μετάλλιο του δήμου Αθηναίων βράβευσε τον πρίγκιπα Αλβέρτο ο Χάρης Δούκας, φωτογραφίες



Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σημειώνεται ότι ο πρίγκιπας του Μονακό βρίσκεται στη χώρα μας με αφορμή αφενός τη συμμετοχή του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και αφετέρου για τα εγκαίνια του προξενείου της χώρας του στην Αθήνα.Νωρίτερα, την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό. Τον Αλβέρτο υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ ακολούθησαν συζητήσεις αντιπροσωπειών.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο για την δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).Μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό ο πρίγκιπας του Μονακό μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.