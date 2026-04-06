Κατερίνα Παπακώστα: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, δεν θα είμαι υποψήφια στις επόμενες εκλογές

Σε κατηγορηματική διάψευση κάθε εμπλοκής στην υπό διερεύνηση υπόθεση τουπροχώρησε η βουλευτής της ΝΔ, τονίζοντας ότι όσα της αποδίδονται είναι «άδικα και αβάσιμα».Η βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζει πως σε όλη την πολιτική της διαδρομή πορεύεται με «εντιμότητα, ήθος και ευθύτητα», εκφράζοντας παράλληλα τον σεβασμό και την ευθύνη της απέναντι στους πολίτες που την εμπιστεύονται.Αναφερόμενη στην επίμαχη υπόθεση που αναφέρεται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή, σημειώνει ότι αφορά έναν κτηνοτρόφο από τα Τρίκαλα, ο οποίος –όπως αναφέρει– προσπαθούσε να λάβει συνδεδεμένη επιδότηση περίπου 6.000 ευρώ για το έτος 2020. Όπως επισημαίνει, επιχείρησε να τον βοηθήσει επειδή πίστεψε ότι αντιμετώπιζε ζήτημα επιβίωσης. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν χορήγησε ποτέ την εν λόγω επιδότηση, γεγονός που –κατά την ίδια– αποδεικνύει ότι η παρέμβασή της δεν είχε αποτέλεσμα.Η κ. Παπακώστα δηλώνει ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα ενεργήσουν με γνώμονα το Σύνταγμα και τη συνείδησή τους.Παράλληλα, ζητά την άρση της βουλευτικής της ασυλίας, προκειμένου –όπως αναφέρει– να δώσει άμεσα εξηγήσεις ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Τονίζει ότι θεωρεί αυτή την κίνηση υποχρέωσή της απέναντι στους πολίτες, την παράταξή της και την οικογένειά της.Τέλος, επικαλούμενη λόγους πολιτικής ευθιξίας, ανακοινώνει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος της «σκιά ποινικής απαξίας», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση.Αναλυτικά η δήλωσή της:«Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται.Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύομαι με εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, ευθύτητα, σεβασμό, ενδιαφέρον και ευθύνη προς τους συμπολίτες μου, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα!! Προσπάθησα να τον βοηθήσω, γιατί με έπεισε ότι διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΔΕΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ.Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου, ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕ.Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελεις της Πατρίδας μας, ότι λειτουργούν με γνώμονα το Σύνταγμα και την συνείδηση τους.