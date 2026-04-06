Βαρτζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώκομαι για ένα σύντομο γραπτό μήνυμα, oυδέποτε προέτρεψα σε οιαδήποτε παραβίαση οιουδήποτε νόμου
Από την απλή ανάγνωση του γραπτού μηνύματος, που απέστειλα, γίνεται σαφές, ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα, που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτού, αναφέρει σε ανάρτησή του
Tη δική του απάντηση για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει ο πρώην υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ξεκαθαρίζοντας πως η παρέμβασή του περιορίστηκε σε ένα απλό ερώτημα προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για ζήτημα μικρού κτηνοτρόφου της περιφέρειάς του.
Όπως υποστηρίζει, δεν υπήρξε καμία προτροπή για παρανομία, τονίζοντας ότι ενήργησε στο πλαίσιο των καθηκόντων του και με στόχο τη στήριξη ενός δίκαιου αιτήματος πολίτη, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι η αλήθεια θα αποκατασταθεί σύντομα.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου
«Με ένα πολύ σύντομο γραπτό μήνυμα έθεσα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το απόλυτα εύλογο θέμα ενός μικρού κτηνοτρόφου από την περιφέρεια μου σημειώνοντας την διαθεσιμότητα οιωνδήποτε απαραίτητων εγγράφων, που θα βοηθούσαν.
Στο τέλος ερώτησα, εάν τούτο είναι δυνατόν, να γίνει, και μάλιστα βάζοντας – για να δώσω έμφαση – ΔΥΟ ερωτηματικά ( «Γίνεται;;»).
Είναι προφανές, ότι ουδέποτε εζήτησα, πολλώ δε μάλλον ουδέποτε προέτρεψα σε οιαδήποτε παραβίαση οιουδήποτε νόμου!
Από την απλή ανάγνωση του γραπτού μηνύματος, που απέστειλα, γίνεται σαφές, ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα , που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτού. Όπως είναι και από την ανάγνωση της δικογραφίας απολύτως σαφές η περίπτωση του αμέσως ενδιαφερόμενου δεν αφορά καμμία παράνομη πράξη, καμμία πράξη που ζημίωσε έστω και κατ´ ελάχιστον τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό.
Η δική μου αντίληψη για τον ρόλο μου ως βουλευτού είναι, να ίσταμαι ανά πάσα στιγμή αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε δίκαιο, εύλογο αίτημα και πρόβλημα κάθε συμπολίτη μου, ιδίως αυτών που δεν μπορούν, ταλαιπωρούνται και υποφέρουν.
Και πολύ φοβούμαι, ότι δυστυχώς για αυτό διώκομαι τώρα .
Είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια. Συνεχίζω, με καθαρή συνείδηση, να υπηρετώ τον τόπο μας και τους πολίτες της Β’ Θεσσαλονίκης!»
