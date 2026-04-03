ΠΑΣΟΚ: Κανένας ανασχηματισμός δεν μπορεί να διασώσει την κυβέρνηση, μόνη λύση οι πρόωρες εκλογές
Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς λίγο μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/4) η κυβέρνηση
«Κανένας ανασχηματισμός δεν μπορεί να διασώσει την κυβέρνηση που βασίζεται σε πλειοψηφία ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη. Μόνη λύση οι πρόωρες εκλογές για να επέλθει κάθαρση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, λίγο μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/4) η κυβέρνηση.
«Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε ανασχηματισμούς που δεν αποφασίζει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», δήλωσε.
Ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι «το ξήλωμα της σημερινής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπογραμμίζει την εκτεταμένη διαφθορά, που ο πυρήνας και η καρδιά της είναι βαθιά μέσα στην κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου. Βέβαια, μέχρι χθες ο Πρωθυπουργός ισχυριζόταν ότι αυτή η ηγεσία έχει βάλει τάξη στο μπάχαλο των παράνομων επιδοτήσεων».
«Διευθυντές και προϊστάμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την εμπλοκή τους στην πρώτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παραμένουν σε θέσεις ευθύνης στον Οργανισμό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει υπό επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Μάιο του 2024 και το action plan που κατέθεσε η κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2025, δεν έχει μέχρι σήμερα εγκριθεί», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.
