Μητσοτάκης: Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια, η πρόληψη και η ασφάλεια των παιδιών έρχονται πρώτες

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, «κάτω από τα 17 δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο, ούτε η αγορά, ούτε και η ενοικίασή τους»