Χατζηβασιλείου στο Βίλνιους: Στο επίκεντρο η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας του πρώτου εξαμήνου του 2027, η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας που θα ακολουθήσει, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων στα σημαντικά ζητήματα ευρωπαϊκής επικαιρότητας, με έμφαση στην ασφάλεια, το μεταναστευτικό και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034