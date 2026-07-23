Χατζηβασιλείου στο Βίλνιους: Στο επίκεντρο η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.
Χατζηβασιλείου στο Βίλνιους: Στο επίκεντρο η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας του πρώτου εξαμήνου του 2027, η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας που θα ακολουθήσει, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων στα σημαντικά ζητήματα ευρωπαϊκής επικαιρότητας, με έμφαση στην ασφάλεια, το μεταναστευτικό και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034
Επίσκεψη εργασίας στο Βίλνιους πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Τάσος Χατζηβασιλείου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το β´ εξάμηνο του 2027.
Κατά την παραμονή του στη Λιθουανία, ο ΥΦΥΠΕΞ είχε συνάντηση με τον Λιθουανό ομόλογό του, κ. Sigitas Mitkus. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας του πρώτου εξαμήνου του 2027, η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας που θα ακολουθήσει, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων στα σημαντικά ζητήματα ευρωπαϊκής επικαιρότητας, με έμφαση στην ασφάλεια, το μεταναστευτικό και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.
Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τις κοινές προτεραιότητες και τον σταθερό συντονισμό της τριάδας των Προεδριών Ιρλανδίας - Λιθουανίας - Ελλάδας, με στόχο ο κοινός κύκλος να προχωρήσει με συνέχεια, θεσμική συνέπεια και σαφή στόχευση.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Χατζηβασιλείου είχε διαβουλεύσεις με στελέχη της λιθουανικής κυβέρνησης, ενώ επισκέφθηκε το Παλάτι του Μεγάλου Δούκα της Λιθουανίας και το Μουσείο Κατοχής και Μαχητών της Ελευθερίας, χώρους ιδιαίτερης ιστορικής και συμβολικής σημασίας για τη Λιθουανία και την ευρωπαϊκή συλλογική μνήμη.
Κατά την παραμονή του στη Λιθουανία, ο ΥΦΥΠΕΞ είχε συνάντηση με τον Λιθουανό ομόλογό του, κ. Sigitas Mitkus. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας του πρώτου εξαμήνου του 2027, η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας που θα ακολουθήσει, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων στα σημαντικά ζητήματα ευρωπαϊκής επικαιρότητας, με έμφαση στην ασφάλεια, το μεταναστευτικό και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.
Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τις κοινές προτεραιότητες και τον σταθερό συντονισμό της τριάδας των Προεδριών Ιρλανδίας - Λιθουανίας - Ελλάδας, με στόχο ο κοινός κύκλος να προχωρήσει με συνέχεια, θεσμική συνέπεια και σαφή στόχευση.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Χατζηβασιλείου είχε διαβουλεύσεις με στελέχη της λιθουανικής κυβέρνησης, ενώ επισκέφθηκε το Παλάτι του Μεγάλου Δούκα της Λιθουανίας και το Μουσείο Κατοχής και Μαχητών της Ελευθερίας, χώρους ιδιαίτερης ιστορικής και συμβολικής σημασίας για τη Λιθουανία και την ευρωπαϊκή συλλογική μνήμη.
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