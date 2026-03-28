Ανησυχία από τις επιθέσεις σε χριστιανική κοινότητα στη Συρία, παρακολουθούμε στενά την υπόθεση λέει το ΥΠΕΞ

Το Πατριαρχείο Αντιόχειας ζήτησε να γίνει επίσημη έρευνα για τις επιθέσεις που έγιναν κατά χριστιανικής κοινότητας στην πόλη Αλ - Σουκαϊλαμπίγια





Αναλυτικά η ανακοίνωση



«Παρακολουθούμε στενά με ανησυχία την κατάσταση στην αλ Σουκαϊλαμπίγια, μια πόλη με κυρίως ελληνορθόδοξο πληθυσμό. Λαμβάνουμε υπόψη την ανακοίνωση της συριακής κυβέρνησης σχετικά με τη διερεύνηση των επεισοδίων που έλαβαν χώρα πρόσφατα στην πόλη και ζητούμε την ταχεία εφαρμογή της».



We are following closely with concern the situation in al Suqaylabiyah, a predominantly Greek Orthodox city. We take note of the Syrian Government’s announcement on the investigation of the incidents that recently took place in the city and we call for its swift implementation. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 28, 2026 Το Πατριαρχείο Αντιοχείας ζητά επίσημη έρευνα Σημειώνεται ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στη Συρία με το Πατριαρχείο Αντιοχείας να ζητά επίσημη έρευνα και να κάνει λόγο για «περιστατικά που αποσκοπούν στην υποκίνηση θρησκευτικών εντάσεων», καταδικάζοντας το περιστατικό.



Σύμφωνα με το Associated Press το συμβάν προκλήθηκε έπειτα από μία διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών στη χριστιανική πόλη Αλ-Σουκαϊλαμπίγια της κεντρικής Συρίας οδήγησε σε επιθέσεις με θρησκευτικά κίνητρα και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα. Τα περιστατικά θύμισαν τη θρησκευτική βία που ακολούθησε την πτώση του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ πριν από δύο χρόνια.







Τι αναφέρει το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχείας και πάσης της Ανατολής Με ανακοίνωσή του το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχείας καταδικάζει το περιστατικό και αναφέρει τα εξής:



«Το Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχείας και πάσης της Ανατολής, καθώς και ο ίδιος ο Πατριάρχης Ιωάννης Ι', παρακολουθούν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα χθες στην πόλη Αλ-Σουκαϊλαμπίγια, στην ύπαιθρο της Χάμα.



Το Πατριαρχείο καταδικάζει απερίφραστα, με τους πιο αυστηρούς όρους, τα γεγονότα που έχουν συμβεί και συνεχίζουν να συμβαίνουν. Καταγγέλλει και αποδοκιμάζει τα περιστατικά που πλήττουν τη χριστιανική κοινότητα. Τα περιστατικά αυτά συχνά δικαιολογούνται με τον χαρακτηρισμό "μεμονωμένων πράξεων", αν και αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα όσους υπονομεύουν την κοινωνική ειρήνη και να μην παραβλέπουν τα επαναλαμβανόμενα γεγονότα που περιγράφονται επανειλημμένα ως «μεμονωμένες πράξεις», αν και αυτό δεν ισχύει απαραίτητα.



Το Πατριαρχείο ζητά την έναρξη επίσημης έρευνας που θα οδηγήσει στη σύλληψη και τη δίωξη των εμπλεκομένων, καθώς και την επίσημη ενημέρωση του Πατριαρχείου για τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Αυτό αποτελεί απάντηση σε περιστατικά που αποσκοπούν στην υποκίνηση θρησκευτικών εντάσεων, εντάσεων από τις οποίες η Συρία ιστορικά έχει γλιτώσει.



Ζητεί επίσης αποζημίωση για όσους υπέστησαν υλικές ζημίες. Ζητεί επίσης την εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη της επανάληψης τέτοιων περιστατικών, με το κράτος, μέσω των επίσημων θεσμών του και μόνο, να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των παράνομων όπλων.



Το Πατριαρχείο εκφράζει την εκτίμησή του για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη που επέδειξαν οι πιστοί του, καθώς και για τη συμπάθειά τους και την εμπλοκή τους σε όλα όσα επηρεάζουν τη χριστιανική παρουσία στη Συρία. Εκτιμά επίσης το ενδιαφέρον τους για την κοινή ζωή του συριακού λαού σε όλη της την ποικιλομορφία, είτε πρόκειται για μουσουλμάνους είτε για χριστιανούς. Επιβεβαιώνει ότι η αξιοπρέπεια της Συρίας και η συριακή κοινωνία βασίζονται στις αρχές της ιθαγένειας και της ένταξης όλων των στοιχείων, και όχι σε μια λογική πλειοψηφίας-μειοψηφίας.



Το Πατριαρχείο επιβεβαιώνει, ενώπιον των χριστιανών πιστών του που βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο και ενώπιον όλων, την ανάγκη να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Επαναλαμβάνει, με τα λόγια του Πατριάρχη Ιωάννη Ι’: "Αρκετά με την αιματοχυσία στη Συρία".



Εν μέσω όλων όσων έχουν συμβεί και συνεχίζουν να εκτυλίσσονται, και στο κατώφλι των ιερών Παθών του Χριστού, προσεύχεται στον Κύριο της Ειρήνης και στον Θεό κάθε παρηγοριάς να προστατεύσει αυτή τη χώρα. Επιβεβαιώνει την πλήρη εμπιστοσύνη του, επαναλαμβάνοντας τα λόγια της Αγίας Γραφής που διαλύουν κάθε φόβο: "Ο Θεός είναι εν μέσω αυτής· δεν θα κλονιστεί"».





28.03.2026, 22:14