Μητσοτάκης: Νέος κεντρικός μηχανισμός υποδοχής επενδύσεων, θα σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία

Τα μέτρα στήριξης θα ανακοινωθούν σε 15 ημέρες - Αναβαθμίζεται η ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων για ταχύτερη προώθηση επενδυτικών σχεδίων – Θεοδωρικάκος: 915 επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ, νέοι κύκλοι του Αναπτυξιακού σε άμυνα, αγροδιατροφή και τεχνητή νοημοσύνη





Στην εκδήλωση ο πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης τη δημιουργία ενός νέου κεντρικού μηχανισμού υποδοχής επενδύσεων, με συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων. Από την πλευρά του, ο «οικοδεσπότης» της εκδήλωσης, υπουργός Ανάπτυξης







Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο πλαίσιο στήριξης της ενεργοβόρου βιομηχανίας.



«Έχει έρθει η ώρα να σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία στο μέτωπο των ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας. Είναι μια διαπραγμάτευση που έγινε εδώ και πολλούς μήνες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το αρμόδιο Υπουργείο μέσα στις επόμενες 15 ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.







«Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή επηρεάζει όχι μόνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αλλά και το κόστος ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και συνολικά την επενδυτική ψυχολογία», σημείωσε.



Αναβάθμιση της ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων



Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προχωρά σε μετασχηματισμό του συστήματος υποδοχής επενδύσεων, με συγκέντρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.



«Προχωρούμε σε έναν μετασχηματισμό του συστήματος υποδοχής επενδύσεων στην Ελλάδα με έναν και μόνο στόχο: αυτές να προωθούνται εγκαίρως με τη βοήθεια ενός κεντρικού λειτουργικού μηχανισμού», ανέφερε.



Όπως εξήγησε, στόχος είναι από τη στιγμή της υποβολής μιας επενδυτικής πρότασης έως την υλοποίησή της να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας που θα έχει την ευθύνη της διαδικασίας.



Τα μέτρα για τη στήριξη της ενεργοβόρας βιομηχανίας αναμένεται να ανακοινωθούν εντός 15 ημερών, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του υπουργείου Ανάπτυξης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας.Στην εκδήλωση ο πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης τη δημιουργία ενός νέου κεντρικού μηχανισμού υποδοχής επενδύσεων, με συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στη. Από την πλευρά του, ο «οικοδεσπότης» της εκδήλωσης, υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος , ενώπιον σημαντικού μέρους της επιχειρηματικής κοινότητας ανακοίνωσε τα νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου που θα τρέξουν φέτος, κάνοντας παράλληλα μία αποτίμηση όσων έχουν γίνει το τελευταίο ενάμιση έτος.Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 915 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία ενισχύονται με 1,2 δισ. ευρώ κρατικών επιχορηγήσεων και αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 15.000 νέες θέσεις εργασίας.Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τηνγια το νέο πλαίσιο στήριξης της ενεργοβόρου βιομηχανίας.«Έχει έρθει η ώρα να σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία στο μέτωπο των ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας. Είναι μια διαπραγμάτευση που έγινε εδώ και πολλούς μήνες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το αρμόδιο Υπουργείο μέσα στις επόμενες 15 ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η παρέμβαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επηρεάζουν τόσο το ενεργειακό κόστος όσο και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.«Η σύρραξη στηεπηρεάζει όχι μόνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αλλά και το κόστος ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και συνολικά την επενδυτική ψυχολογία», σημείωσε.Αναβάθμιση της ΓΓ Ιδιωτικών ΕπενδύσεωνΠαράλληλα, προανήγγειλε θεσμικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υποδέχεται η χώρα τις μεγάλες επενδύσεις, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προχωρά σε μετασχηματισμό του συστήματος υποδοχής επενδύσεων, με συγκέντρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.«Προχωρούμε σε έναν μετασχηματισμό του συστήματος υποδοχής επενδύσεων στην Ελλάδα με έναν και μόνο στόχο: αυτές να προωθούνται εγκαίρως με τη βοήθεια ενός κεντρικού λειτουργικού μηχανισμού», ανέφερε.Όπως εξήγησε, στόχος είναι από τη στιγμή της υποβολής μιας επενδυτικής πρότασης έως την υλοποίησή της να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας που θα έχει την ευθύνη της διαδικασίας.

«Θέλουμε από τη στιγμή της αίτησης μέχρι την παρακολούθηση της υλοποίησης να υπάρχει ένας φορέας υποδοχής και επεξεργασίας που θα λογοδοτεί και για την ταχύτητα επεξεργασίας των αιτήσεων», σημείωσε.



Στο ίδιο πλαίσιο, προωθείται και αλλαγή στη διαδικασία ελέγχου κρατικών ενισχύσεων, ώστε να γίνεται στην αρχή της διαδικασίας και όχι στο τέλος.



«Με το νέο σύστημα θέλουμε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και προβλεψιμότητα από την αρχή», υπογράμμισε.



Ο πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας.



«Όταν μιλούσαμε για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας δεν εννοούσαμε κάτι διαφορετικό από το να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη βιομηχανία, στη μεταποίηση και στην καινοτομία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις την περίοδο 2019-2023 ξεπέρασαν τα 28 δισ. ευρώ, ενώ η απασχόληση στη βιομηχανία έχει πλέον ξεπεράσει τους 400.000 εργαζόμενους, με 60.000 νέες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια.



Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η επιτάχυνση των επενδύσεων και η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής αποτελούν βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας, το οποίο, όπως είπε, αποτυπώνεται ήδη στην αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα των τελευταίων ετών.



Θεοδωρικάκος: 2,5 δισ νέες επενδύσεις και οι νέοι κύκλοι του Αναπτυξιακού



Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε τα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς και τα νέα επενδυτικά καθεστώτα που θα ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα.



Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 915 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία ενισχύονται με 1,2 δισ. ευρώ κρατικών επιχορηγήσεων και αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 15.000 νέες θέσεις εργασίας.



«Στο δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον που ζούμε πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε η οικονομία μας να είναι ανθεκτική και παραγωγική, ώστε να στηρίζεται η κοινωνία και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγάλη πλειονότητα των επενδύσεων κατευθύνεται στην περιφέρεια, καθώς το 93% των επενδυτικών σχεδίων και το 95% της συνολικής επιχορήγησης αφορά έργα εκτός Αττικής, ενώ περίπου 70% των επενδύσεων υλοποιείται σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Κρήτη.



Παράλληλα, παρουσίασε και τα αποτελέσματα των πρόσφατων εγκρίσεων επενδυτικών σχεδίων μέσω των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου. Όπως σημείωσε, εγκρίθηκαν 112 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ, με κρατική ενίσχυση 290 εκατ. ευρώ, τα οποία θα δημιουργήσουν περισσότερες από 1.600 νέες θέσεις εργασίας. «Εγκρίθηκαν σε συνολικό χρόνο-ρεκόρ 90 ημερών, τον ταχύτερο στην Ευρώπη σε τέτοια προγράμματα», ανέφερε.



Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι τα καθεστώτα που ενεργοποιήθηκαν πρόσφατα (μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις και περιφερειακή ανάπτυξη) θα επαναπροκηρυχθούν άμεσα, με στόχο η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2026.



Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν νέοι κύκλοι καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου που θα αφορούν:



-άμυνα



-αγροδιατροφή



-εξωστρέφεια



-κοινωνική επιχειρηματικότητα



-σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη



-τουρισμό μικρών νησιών.



«Σε αυτούς τους κύκλους αναπτυξιακών καθεστώτων προσβλέπουμε ότι θα συμμετέχουν και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουμε να λάβουν μέρος στον εκσυγχρονισμό και στις νέες τεχνολογίες», ανέφερε.



Στρατηγικές επενδύσεις και νέα βιομηχανική δραστηριότητα



Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα των στρατηγικών επενδύσεων, μέσω του οποίου προωθούνται μεγάλα έργα σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας. Όπως είπε, το κράτος στηρίζει 91 στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις, ενώ το τελευταίο έτος εγκρίθηκαν 18 νέες στρατηγικές επενδύσεις συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ.



Μεταξύ αυτών ξεχώρισε την επένδυση της METLEN στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, ύψους 295 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά την παραγωγή βωξίτη, αλουμίνας και γαλλίου. «Το γάλλιο είναι κρίσιμη πρώτη ύλη για την υψηλή τεχνολογία, τους ημιαγωγούς και την αμυντική βιομηχανία», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η επένδυση αυτή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό γεωπολιτικό και οικονομικό πλεονέκτημα για τη χώρα.



Ψηφιοποίηση αδειοδοτήσεων και βιομηχανικές υποδομές



Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσίασε τις παρεμβάσεις που προωθεί το υπουργείο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.



Μεταξύ άλλων:



-λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα OpenBusiness, στην οποία έχουν εγγραφεί 280.000 οικονομικοί φορείς και έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 168.000 διοικητικές ενέργειες,



-προχωρά η αναβάθμιση 16 υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων με δημόσια χρηματοδότηση άνω των 25 εκατ. ευρώ, ενώ



-προωθείται η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πάρκων σε Οινόφυτα, Βόλο και Θεσσαλονίκη.



«Ταχύτητα, διαφάνεια και αξιοπιστία»



Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι στόχος της πολιτικής του υπουργείου είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης της αγοράς. «Το μήνυμα προς την αγορά είναι ταχύτητα, διαφάνεια και αξιοπιστία», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα σημείωσε ότι το κράτος προχωρά στην ανάκτηση πόρων από επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν υλοποιήθηκαν. «Ήδη έχουμε ανακτήσει 108 εκατομμύρια ευρώ από επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν, παρότι είχαν λάβει κρατική ενίσχυση», τόνισε.