Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό: Στις επόμενες 15 ημέρες οι ανακοινώσεις για την ενεργοβόρο βιομηχανία

Η ΕΕ οφείλει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να διαρκέσει η κρίση ώστε να υπάρξουν τα κατάλληλα εργαλεία στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο - Λιμάνι σταθερότητας η Ελλάδα σε αυτήν την παγκόσμια τρικυμία





Κυριάκος Μητσοτάκης και Τάκης Θεοδωρικάκος Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιάννης Στουρνάρας Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη Γιάννης Στουρνάρας, Κωστής Χατζηδάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος και Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείο Ανάπτυξης με θέμα «Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία».Όπως σημείωσε, η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, καθώς η σύρραξη στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, επηρεάζοντας κρίσιμους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξελίξεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη ναυτιλία, στις μεταφορές, στις εφοδιαστικές αλυσίδες αλλά και στην επενδυτική ψυχολογία.Παρά το ασταθές περιβάλλον, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε «λιμάνι σταθερότητας και πολιτικής ομαλότητας». Όπως ανέφερε, η ανεργία βρίσκεται πλέον κάτω από το 8%, έχουν μειωθεί οι φόροι και η γραφειοκρατία, ενώ η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται.Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί ένα νέο κύμα επενδύσεων, το οποίο –όπως είπε– μπορεί να οδηγήσει σε συλλογική πρόοδο, με καλύτερους μισθούς για τους εργαζομένους και ισχυρότερα δημόσια οικονομικά.Αναφερόμενος στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανία, τη μεταποίηση και την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι οι επενδύσεις έχουν πλέον ξεπεράσει το 17% του ΑΕΠ, αν και –όπως παραδέχθηκε– εξακολουθεί να υπάρχει δρόμος μέχρι την πλήρη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη στήριξη της βιομηχανίας και ιδιαίτερα των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Όπως είπε, η Ελλάδα διαμορφώνει νέα «αναπτυξιακά αντίβαρα», επισημαίνοντας ότι μετά τη στήριξη που δόθηκε σε νοικοκυριά και αγρότες, έρχεται η ώρα να ενισχυθεί η ενεργοβόρος βιομηχανία. Μάλιστα, γνωστοποίησε ότι η σχετική διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ολοκληρωθεί και ότι ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.Προσέθεσε ότι το θέμα των τιμών ενέργειας θα συζητηθεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί η ΕΕ προετοιμασμένη στο ενδεχόμενο η κρίση να διαρκέσει περισσότερο και να έχει συνέπειες στις τιμές της ενέργειας και στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό.Πρέπει να έχουμε εργαλεία προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα ώστε να μπορούμε, αν είναι απαραίτητο, να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στο αυξανόμενο κόστος ενέργειας είπε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε ότι ήδη ελήφθησαν μέτρα για να περιοριστούν φαινόμενα κερδοσκοπίας που παρατηρούνται σε εποχές εντάσεων και κρίσεων. «Εύχομαι ότι δεν θα χρειαστεί να τα παρατείνουμε πέραν του τριμήνου» είπε και σημείωσε ότι χρειάζεται ταχύτητα και προβλεψιμότητα, ενώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας «αλλά μένουν να γίνουν κι άλλα».

«Δεν πρέπει να χανόμαστε σε λαβύρινθους λόγω επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων και γραφειοκρατικής σύγχυσης, και προχωρούμε σε μετασχηματισμό του συστήματος υποδοχής επενδύσεων - θα προωθούνται εγκαίρως με τη βοήθεια ενός κεντρικού λειτουργικού μηχανισμού» ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και τόνισε ότι θα επικαιροποιηθεί το σχετικό "εργαλείο" που υπάρχει εδώ και 15 χρόνια αλλά -όπως είπε- στις μέρες μας είναι ανεπαρκές.



Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση θα φροντίσει ώστε το σύστημα να γίνει πιο συνεκτικό με τη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης και θα υπάρχει ένας φορέας που θα λογοδοτεί για την ταχύτητα εξυπηρέτησης των αιτήσεων. Τέλος είπε ότι ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων θα μεταφέρεται στην αφετηρία της διαδρομής αντί για το τέλος όπως γίνεται τώρα και τόνισε ότι η κυβέρνηση θέλει όσοι επενδύουν να αισθάνονται ασφάλεια. Όπως είπε, μια επένδυση περιέχει ρίσκο, «αλλά δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι θα υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που θα τινάξουν μια επένδυση στον αέρα».



Τέλος προανήγγειλε παρεμβάσεις για την απλοποίηση της επενδυτικής δραστηριότητας σε συνεργασία με τον ΣΕΒ που θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ το νομοσχέδιο για τον χωροταξικό σχεδιασμό για τη βιομηχανία θα τεθεί σε διαβούλευση μέσα στην άνοιξη για να ψηφιστεί το συντομότερο,



«Στην παγκόσμια τρικυμία η Ελλάδα απαντά με την άγκυρα της σιγουριάς που της εξασφαλίζουν η θεσμική σοβαρότητα και η εσωτερική σταθερότητα. Είναι ένα στοίχημα πολιτικό κατ’ εξοχήν, στοίχημα επίκαιρο που μαζί Πολιτεία και επιχειρηματική κοινότητα θα το κερδίσουμε» κατέληξε ο κ.Μητσοτάκης.



Θεοδωρικάκος: Σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του σχεδίου παραγωγικού μετασχηματισμού



Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί το ασταθές διεθνές περιβάλλον, με γεωπολιτικές συγκρούσεις, πιέσεις στο ενεργειακό κόστος και κινδύνους για τον πληθωρισμό, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών και παραμένει έτοιμη να παρέμβει όπου χρειαστεί. Τόνισε ότι η υλοποίηση του σχεδίου παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας αποτελεί εθνική προτεραιότητα, με έμφαση στις επενδύσεις, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.



Παρουσίασε στοιχεία για την πορεία της οικονομίας, επισημαίνοντας την αύξηση των εξαγωγών, την ενίσχυση των μισθών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του Αναπτυξιακού Νόμου, στις στρατηγικές επενδύσεις σε βιομηχανία, ενέργεια και τεχνολογία, καθώς και στις μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. Όπως σημείωσε, στόχος είναι μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία που θα στηρίξει την ανάπτυξη της χώρας έως το 2030.



Αναλυτικά η ομιλία Μητσοτάκη στην εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης



Εικάζω ότι τα λόγια μεγάλων ανδρών και γυναικών στα οποία αναφερόσασταν είχαν να κάνουν με τις πολύ ωραίες τοποθετήσεις τις οποίες ακούσαμε σε αυτό το πολύ διαφωτιστικό βίντεο, που νομίζω ότι αναδεικνύουν τον πλούτο αλλά και τη γεωγραφική διασπορά της δυναμικής ελληνικής επιχειρηματικότητας, έτσι όπως τουλάχιστον προσωπικά τη συναντώ σε όλες τις γωνιές της Ελλάδος, όπου και αν πηγαίνω τα τελευταία χρόνια.



Δεν θα επιχειρήσω, κυρίες και κύριοι, να επαναλάβω όλα όσα είπε ο Υπουργός. Επιτρέψτε μου στη σύντομη παρέμβασή μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτή η σημερινή εκδήλωση είχε προγραμματιστεί εδώ και κάποιους μήνες.



Πραγματοποιείται, όμως, κ. Διοικητά της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ένα εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον, καθώς, δυστυχώς, η σύρραξη στο Ιράν και στον Περσικό Κόλπο, στη Μέση Ανατολή συνολικά, συνεχίζεται και κατά συνέπεια και η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα επιτείνεται. Κάτι το οποίο πλέον επηρεάζει όχι μόνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας -κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη- αλλά και το κόστος ενέργειας, μαζί τους και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις μεταφορές και ασφαλώς συνολικά την επενδυτική ψυχολογία.



Η Ελλάδα, ωστόσο, συναντιέται με αυτή τη δύσκολη συγκυρία έχοντας καταφέρει κάτι το οποίο πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο: να θεωρείται ένα «λιμάνι» σταθερότητας αλλά και πολιτικής ομαλότητας, με έναν ρυθμό ανάπτυξης πολύ υψηλότερο αυτού της ευρωζώνης, με ανεργία η οποία έχει μια έντονη καθοδική τάση -θυμίζω, κα Υπουργέ, την παραλάβαμε στο 18% πριν από 6,5 χρόνια και σήμερα είναι κάτω του 8%-, με λιγότερους φόρους, με ένα κράτος το οποίο διαρκώς ψηφιοποιείται, αντιμετωπίζοντας τη Λερναία Ύδρα της ελληνικής γραφειοκρατίας.



Όλα αυτά αποτελούν σφραγίδες στο εθνικό μας διαβατήριο, επιτρέποντας στη χώρα πια να υποδεχτεί ένα μεγάλο «κύμα» επενδύσεων που αποτελούν, θα έλεγα, και την καρδιά της οικονομικής προόδου.



Διαμορφώνεται έτσι μία συλλογική πρόοδος η οποία μεταφράζεται σταδιακά σε μία ατομική προκοπή, πρωτίστως με περισσότερες θέσεις εργασίας, με καλύτερους μισθούς αλλά και με καλύτερα δημόσια οικονομικά, τα οποία μας επιτρέπουν αυξημένη χρηματοδότηση σχολείων, νοσοκομείων, κοινωνικών δομών και φυσικά της τόσο κρίσιμης, σε αυτή τη συγκυρία, εθνικής μας άμυνας.



Και βέβαια, επιλέξαμε ως κυβέρνηση να προτεραιοποιήσουμε τις επιλογές μας. Όταν μιλούσαμε πάντα για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας δεν εννοούσαμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είδατε και παρουσίασε και ο Υπουργός: να δώσουμε μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στην καινοτομία.



Είναι τομείς η συμβολή των οποίων στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας έχει, ήδη, ξεπεράσει αυτή των υπηρεσιών, με τις επενδύσεις στο διάστημα 2019-2023 να υπερβαίνουν τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ.



Θέλω να τονίσω ότι οι επενδύσεις σήμερα ως ποσοστό του ΑΕΠ ξεπερνούν το 17%, στη διάρκεια της κρίσης ήταν στο 10%. Όμως, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%-22%, άρα έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε προκειμένου να πετύχουμε τη σύγκλιση με την Ευρώπη στον τομέα αυτό.



Και βέβαια, αξίζει να τονίσουμε ότι ειδικά στον τομέα της μεταποίησης και της βιομηχανίας έχουμε μία σημαντική αύξηση της απασχόλησης. Συνολικά οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία έχουν εδώ και καιρό ξεπεράσει τους 400.000. Την τελευταία διετία προσθέσαμε 60.000 νέες θέσεις εργασίας.



Νομίζω ότι είναι ένας αριθμός ο οποίος δηλώνει ανάγλυφα ότι όλα αυτά τα ωραία τα οποία είδατε έχουν τελικό αποτύπωμα τη δημιουργία περισσότερων και πιο καλοπληρωμένων -να το τονίσω αυτό- θέσεων εργασίας, καθώς ο μέσος μισθός στη μεταποίηση και στη βιομηχανία είναι σημαντικά υψηλότερος του μέσου μισθού συνολικά στην πατρίδα μας.



Επιτρέψτε μου να σταθώ και εγώ σε δύο πρόσφατες θετικές εξελίξεις, που αφορούν την έγκριση ισάριθμων προτάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης από το καινούργιο Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Modernization Fund. Ένα ταμείο, όπως γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, πολύ απαιτητικό, το οποίο απαιτεί απ’ όλους, από τις υπηρεσίες του κράτους αλλά και από τους ιδιώτες επενδυτές, σημαντική προετοιμασία προκειμένου να εξασφαλίσει κανείς την επιθυμητή χρηματοδότηση.



Θέλω να τονίσω και εγώ τη σημασία της χρηματοδότησης στην επένδυση, η οποία θα μας επιτρέπει, αγαπητέ Βαγγέλη, πλέον να παράγουμε στην πατρίδα μας γάλλιο, μια κρίσιμη πρώτη ύλη, η οποία εντάσσεται και στη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες, τις οποίες εισάγουμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε εξασφαλίσει περί τα 200 εκατομμύρια, πάλι από το Modernization Fund, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε εκσυγχρονισμό μονάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας.



Είναι μια δράση η οποία σχεδιάστηκε προκειμένου να αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα οι κρατικές ενισχύσεις, τονώνοντας το «πρασίνισμα» της βιομηχανίας, με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε προϊόντα πολύ υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως, παραδείγματος χάρη, η παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων ή δράσεις ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών.



Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η Ελλάδα αποκτά νέα εργαλεία άμυνας απέναντι στις δυσκολίες, δημιουργώντας ταυτόχρονα σημαντικά αναπτυξιακά «αντίβαρα».



Όπως, λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια στηρίξαμε τα νοικοκυριά, στηρίξαμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στηρίξαμε τους αγρότες με φθηνό αγροτικό ρεύμα, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να σταθούμε και δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία, στο μέτωπο των ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας.



Είναι μια διαπραγμάτευση αυτή, η οποία έγινε εδώ και πολλούς μήνες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι εύκολη, είμαστε όμως πια στην ευχάριστη θέση να έχουμε περίπου καταλήξει και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το αρμόδιο Υπουργείο μέσα στις επόμενες 15 μέρες.



Νομίζω ότι αυτό έχει μία ξεχωριστή σημασία σε μία δύσκολη εποχή, όπου βλέπουμε πάλι τις τιμές ενέργειας να παίρνουν την ανηφόρα. Πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα αυτό θα απασχολήσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην επόμενη συνάντηση την οποία θα έχουμε στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη και την Παρασκευή.



Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί προετοιμασμένη απέναντι στο ενδεχόμενο -τονίζω, στο ενδεχόμενο- η κρίση αυτή να διαρκέσει περισσότερο, να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας και κατά συνέπεια, δυστυχώς, δυσάρεστες επιπτώσεις και στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό.



Γι’ αυτό και θα πρέπει να αφομοιώσουμε τα μαθήματα της ενεργειακής κρίσης του 2022 και να έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα -κρατήστε αυτές τις δύο λέξεις, προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα-, έτσι ώστε να μπορούμε, εφόσον κριθεί απαραίτητο, το τονίζω, να στηρίξουμε και επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέναντι στο αυξανόμενο κόστος ενέργειας.



Ήδη η Ελληνική Κυβέρνηση, δια του Υπουργείου Ανάπτυξης, πήρε κάποια πρώτα μέτρα. Μέτρα τα οποία, όπως είπε και ο Υπουργός, αντιβαίνουν θα έλεγα επί της αρχής στη φιλελεύθερη φιλοσοφία μας, πλην όμως, είναι μέτρα απαραίτητα, έτσι ώστε να συγκρατήσουμε και να περιορίσουμε ενδεχόμενα -το τονίζω, ενδεχόμενα- φαινόμενα κερδοσκοπίας τα οποία μπορεί να παρατηρούνται, πάντα σε εποχές μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων και κρίσεων.



Είναι μέτρα τα οποία έχουν και αυτά προσωρινό χαρακτήρα. Εύχομαι και ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί, κ. Υπουργέ, να τα παρατείνουμε πέραν του τριμήνου το οποίο έχει αρχικώς καθοριστεί με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες.



Το δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στις σημερινές δύσκολες συνθήκες αυτό το οποίο χρειάζεται περισσότερο είναι και η ταχύτητα και η προβλεψιμότητα. Όταν ο ανταγωνισμός γίνεται πιο σκληρός και το διεθνές πλαίσιο γίνεται πολύ πιο δύσκολο, οφείλουμε και εμείς να κινηθούμε ανάλογα.



Έχουμε κάνει βήματα για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, δεν είμαστε όμως εκεί ακόμα που θέλουμε. Και σίγουρα δεν έχουμε το περιθώριο να χανόμαστε, ούτε εμείς ως κυβέρνηση αλλά κυρίως ούτε εσείς ως επενδυτές, σε λαβύρινθους και σε αδιέξοδα λόγω επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων και γραφειοκρατικής σύγχυσης η οποία έρχεται από το παρελθόν.



Δεν επιτρέπονται, λοιπόν, ούτε ασάφειες ούτε αδράνειες. Γι’ αυτό και προχωρούμε σε έναν μετασχηματισμό του συστήματος υποδοχής επενδύσεων στην Ελλάδα με έναν και μόνο στόχο: αυτές να προωθούνται εγκαίρως με τη βοήθεια ενός κεντρικού λειτουργικού μηχανισμού.



Επαναξιολογούμε, λοιπόν, ένα αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο είχε θεσμοθετηθεί πριν από 15 χρόνια. Μεσολάβησαν, βεβαίως, αλλαγές οι οποίες πράγματι έδιναν λύσεις σε κατά καιρούς ανάγκες, στις ημέρες μας όμως αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Γι’ αυτό και θα δρομολογήσουμε άμεσα θεσμικές τομές, ώστε το σύστημα υποδοχής των επενδύσεων να γίνει πιο συνεκτικό μέσα από τη συγκέντρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.



Τι θέλουμε; Από τη στιγμή της αίτησης και τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγικής μέχρι την παρακολούθηση της υλοποίησής της, η πορεία να κινείται μόνο σε έναν άξονα. Να υπάρχει ένας φορέας υποδοχής και επεξεργασίας, ο οποίος θα λογοδοτεί και για την ταχύτητα επεξεργασίας αυτών των αιτήσεων χωρίς οποιαδήποτε ενδιάμεση παρεμβολή.



Και βέβαια, μια δεύτερη μεταβολή τεχνικού χαρακτήρα, αλλά έχει την αξία της: ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων να μεταφέρεται στην αφετηρία της όλης διαδρομής αντί στο τέλος, όπως συνέβαινε ως τώρα.



Κι αυτό γιατί συχνά, λίγο πριν την ένταξη ενός σχεδίου στο στρατηγικό πλαίσιο, καραδοκούσαν δυσάρεστες εκπλήξεις. Με το νέο σύστημα θέλουμε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και προβλεψιμότητα από την αρχή.



Κυρίες και κύριοι, στην πράξη τα παραπάνω σημαίνουν διεύρυνση της παραγωγικής μας βάσης, σημαίνουν μια πιο ουσιαστική επένδυση στην ανταγωνιστικότητα, στην ανθεκτικότητα, στην ενεργειακή αποδοτικότητα της οικονομίας. Είναι κατευθύνσεις που συγκλίνουν, η κάθε μία από την πλευρά της, στο όραμα της κυβέρνησης για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα αυξάνει την εμπιστοσύνη προς τη χώρα, αναγκαίο στο παρόν και κρίσιμο στο μέλλον.



Θέλω οι επιχειρηματίες στη χώρα μας, ειδικά οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες της ελληνικής περιφέρειας -νομίζω ότι είδαμε παραδείγματα επενδυτών και επιχειρηματιών που τολμούν να επενδύσουν σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες-, να αισθάνονται ασφάλεια, προβλεψιμότητα και σταθερότητα προκειμένου να υλοποιούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.



Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί σε έναν επιχειρηματία ότι η επένδυσή του θα πετύχει. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε, όμως, να αποδεχθούμε είναι ότι θα υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που θα τινάξουν ένα business plan στον αέρα, πολύ απλά επειδή η ελληνική γραφειοκρατία «μπλέκει» τα επιχειρηματικά σχέδια στα δικά της πολύπλοκα «γρανάζια».



Άρα, για εμένα η απλοποίηση συνολικά της επενδυτικής δραστηριότητας, σε συνεργασία, κ. Πρόεδρε, με τον ΣΕΒ, που έχει καταθέσει πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις που ενσωματώνονται στο σύντομα υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει πολύ μεγάλη αξία.



Όπως μεγάλη αξία έχει και η οριστικοποίηση του χωροταξικού σχεδίου για τη βιομηχανία. Αποτελεί ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης. Το γνωρίζει καλά και ο κ. Αντιπρόεδρος, ο οποίος επιβλέπει τη σχετική διαδικασία, και ο κ. Παπαθανάσης.



Το σχέδιο νόμου για το χωροταξικό και για τη βιομηχανία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στην άνοιξη, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των φορέων που εμπλέκονται άμεσα, με σκοπό να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν.



Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι σε αυτή την παγκόσμια «τρικυμία», η Ελλάδα απαντά με την «άγκυρα» της σιγουριάς που της εξασφαλίζουν η θεσμική σοβαρότητα, αλλά και η εσωτερική σταθερότητα, αλλά και με κινητήρια δύναμη την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο μέσω των επενδύσεων.



Είναι ένα στοίχημα κατ’ εξοχήν πολιτικό. Είναι, όμως, και ένα στοίχημα επίκαιρο, το οποίο είμαι σίγουρος ότι μαζί -μαζί, εννοώ πολιτεία και επιχειρηματική κοινότητα- είμαι σίγουρος τελικά ότι θα το κερδίσουμε.



Σας ευχαριστώ πολύ.



Αναλυτικά η ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης στην εκδήλωση:



Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας και μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων. Η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ουκρανία που συνεχίζεται επί τέσσερα χρόνια, οι αρνητικές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι πιέσεις στο ενεργειακό κόστος διαμορφώνουν ένα δύσκολο τοπίο, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Και ο κίνδυνος σημαντικής αύξησης του πληθωρισμού είναι ισχυρός.

Απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Κυβέρνηση - η οποία έχει αποδείξει στις πιο δύσκολες στιγμές αυτών των επτά ετών ότι ξέρει να διαχειρίζεται μεγάλες και δύσκολες κρίσεις - παρεμβαίνει με έκτακτα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, πολύ αυστηρά απέναντι στην επιχειρηματικότητα ωστόσο αναγκαία για την περίσταση και προσωρινού χαρακτήρα.

Και φυσικά έχει πάντα την ετοιμότητα η κυβέρνηση να πάρει όποιο άλλο μέτρο απαιτηθεί, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της κρίσης. Και μπορεί να το κάνει καθώς η οικονομία έχει ισχυροποιηθεί.

Όλα αυτά, όμως, καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική και αναγκαία την υλοποίηση του σχεδίου που παρουσιάσαμε πριν από δεκαέξι μήνες για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Με περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, καινοτομία και εξωστρέφεια. Για να είναι η οικονομία μας ακόμη πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, για μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο ασφαλή, σε πολύ δύσκολους καιρούς.

Και αυτή είναι μια υπόθεση εθνικής σημασίας, αν θέλουμε η πατρίδα μας να συνεχίσει να έχει ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, όπως το έπραξε με τις πρόσφατες αποφάσεις του Πρωθυπουργού για την αποστολή δυνάμεων αλληλεγγύης του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας στην Κύπρο, αλλά και την κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό της χώρας, όπως έχει διασφαλίσει όλα αυτά τα χρόνια εν μέσω αλλεπάλληλων κρίσεων.

Την τελευταία πενταετία, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 37,9%. Το 2025 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 5,9%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, αλλά παραμένει υψηλό. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,3%.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά με ρυθμό άνω του 2% τα τελευταία 7 χρόνια. Ενισχύθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 36%, ο μέσος μισθός κατά 30% και δημιουργήθηκαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής η Ελλάδα καθίσταται σταδιακά πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή.

Ενισχύει τον ρόλο της ως διαμετακομιστικό και εμπορικό κέντρο, αναβαθμίζει τη θέση της στα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και δεδομένων.

Εγγράφεται πλέον στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης, με το AI Factory «Pharos», με τον εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», με τη μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ για την ανάπτυξη Giga ΑΙ Factory στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και με τη συνολικότερη στρατηγική που αναπτύσσουμε για τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.

Υλοποιώντας το πρόγραμμα υποστήριξης των start-ups επιχειρήσεων Open AI Accelerator σε συνεργασία με τον τεχνολογικό κολοσσό OpenAI και το πρόγραμμα αναβάθμισης των τεχνολογικών, ερευνητικών ινστιτούτων με έργα 370 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτή τη συνολική στρατηγική υπηρετεί με συνέπεια το Υπουργείο Ανάπτυξης με αιχμή του δόρατος τον Αναπτυξιακό Νόμο, στον οποίο αλλάξαμε το προφίλ και τις προτεραιότητες για να γίνει εργαλείο συμβολής στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Θέσαμε ως προτεραιότητα τα αναπτυξιακά καθεστώτα της μεταποίησης και βιομηχανίας, των μεγάλων επενδύσεων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και του ειδικού καθεστώτων των παραμεθόριων και πιο αδύναμων περιοχών της χώρας. Στοχεύοντας σε παραγωγικές επενδύσεις, σε μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και συμβολή στην αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος.



Εγκρίθηκαν σε συνολικό χρόνο-ρεκόρ 90 ημερών – τον ταχύτερο στην Ευρώπη σε τέτοια προγράμματα – 112 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ, με ενίσχυση 290 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που δημιουργούν πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας. Με τα μισά να αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα – τη Μακεδονία μας και τη Θράκη – και το Βόρειο Αιγαίο. Πρόκειται για επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η χημική βιομηχανία, η μεταλλευτική βιομηχανία, η μεταποίηση και η βιομηχανία τροφίμων, αλλά και τον τουρισμό, όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Τα τρία αυτά καθεστώτα επαναπροκυρήσσονται αμέσως, με ορίζοντα ολοκλήρωσης της αξιολόγησης τα τέλη Οκτωβρίου του 2026.



Το μήνυμα προς την αγορά είναι ταχύτητα, διαφάνεια και αξιοπιστία.



Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται συνολικά 915 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, με επιχορηγήσεις 1,2 δισ. ευρώ, δημιουργώντας 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Το 93% των επενδυτικών σχεδίων και το 95% της συνολικής επιχορήγησης είναι εκτός Αττικής: ειδικότερα, 632 επενδύσεις (το 70%) είναι σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Κρήτη.



Μέσα στο 2025 καταγράφηκε το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών Αναπτυξιακών Νόμων από το 2008, 340 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνει ότι μπορούμε και τα επόμενα χρόνια, μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης τον Αύγουστο, να συμβάλλουμε δραστικά με τον αναπτυξιακό νόμο στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων.



Πραγματοποιούνται ανακτήσεις χρημάτων από επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν υλοποιήθηκαν, αν και είχαν λάβει κρατική ενίσχυση. Και ήδη έχουμε ανακτήσει 108 εκατ. ευρώ. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: σεβασμός σε κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου.



Το 2026 συνεχίζουμε επίσης με τα επόμενα καθεστώτα, υλοποιώντας με συνέπεια τη δέσμευσή μας: άμυνα, αγροδιατροφή, εξωστρέφεια και καινοτομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα, σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τουρισμός σε μικρά νησιά. Τα προγράμματα αυτά αφορούν προφανώς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, που θέλουμε να μετέχουν στον εκσυγχρονισμό και την παραγωγικότητα της οικονομίας με τον δικό τους ρόλο στα παραγόμενα οικοσυστήματα.



Παράλληλα, στηρίζουμε 91 στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις που σχετίζονται με κρίσιμους κλάδους της βιομηχανίας και που φέρνουν τεχνογνωσία, εντάσσουν την Ελλάδα σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και δημιουργούν χιλιάδες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Το τελευταίο έτος εγκρίθηκαν 18 στρατηγικές επενδύσεις, ύψους 2,7 δισ. ευρώ, που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας.



Πρόκειται για επενδύσεις σε κλάδους με ισχυρή εξωστρέφεια και σημαντικό αποτύπωμα στην απασχόληση και στις εξαγωγές, που αποτυπώνουν στην πράξη τη φιλοσοφία μας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό: επενδύσεις σε καινοτόμες βιομηχανικές δραστηριότητες, στην ανασυγκρότηση της αμυντικής βιομηχανίας, στη βιομηχανία τροφίμων, στη χημική βιομηχανία, στη φαρμακευτική βιομηχανία που πρωταγωνιστεί στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, στη βιομηχανία αλουμινίου που δίνει ισχυρά πλεονάσματα, στη βιομηχανία χάρτου που διασφαλίζει πλέον την αυτάρκεια της χώρας, στη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία που ξαναδίνει το παρών, αλλά και σε κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες του μέλλοντος.



Από αυτές, θέλω να ξεχωρίσω τρεις γιατί έχουν σπουδαία στρατηγική και οικονομική σημασία και δείχνουν – η καθεμία με τον τρόπο της – τι σημαίνει το νέο παραγωγικό πρότυπο που θέλουμε για την Ελλάδα.



Ιδιαίτερα σημαντική είναι η στρατηγική επένδυση της METLEN στον Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Πρόκειται για επένδυση ύψους 295 εκατ. ευρώ με στόχο την παραγωγή βωξίτη, αλουμίνας και γαλλίου. Μια επένδυση με ξεχωριστή στρατηγική και οικονομική σημασία.



Το γάλλιο είναι κρίσιμη πρώτη ύλη για την υψηλή τεχνολογία, τους ημιαγωγούς και την αμυντική βιομηχανία. Σε μια περίοδο όπου ο διεθνής ανταγωνισμός για την εξασφάλιση τέτοιων πρώτων υλών γίνεται ολοένα και πιο έντονος, αυτό μπορεί να αποτελέσει για την πατρίδα μας ένα σημαντικό γεωπολιτικό και γεωοικονομικό πλεονέκτημα.



Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι εμβληματικές επενδύσεις δύο μεγάλων επιχειρήσεων παραγωγής τσιμέντου, οι οποίες μετασχηματίζουν την παραγωγική τους διαδικασία με ισχυρό πράσινο αποτύπωμα, είτε μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είτε αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες για τη δέσμευση και τη διαχείρισή του. Πρόκειται για επενδύσεις που μειώνουν δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της βιομηχανικής παραγωγής. Και αποδεικνύουν στην πράξη ότι και οι πιο παραδοσιακοί βιομηχανικοί κλάδοι μπορούν να περάσουν σε μια νέα εποχή καινοτομίας, βιωσιμότητας και παραγωγικής ισχύος, τοποθετώντας την Ελλάδα με πιο δυναμικό τρόπο στον χάρτη της σύγχρονης βιομηχανίας.



Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η έγκριση της πρότασης του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Modernisation Fund, για να κατευθυνθούν σε δράσεις εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης του εξοπλισμού της βιομηχανίας. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι μέσα από το πλαίσιο ενισχύσεων του CISAF, που εγκρίθηκε πρόσφατα, ενισχύονται και βιομηχανίες σε τομείς που σχετίζονται με πράσινες τεχνολογίες, όπως υποβρύχια καλώδια, αλλά και με κρίσιμες πρώτες ύλες. Δύο μεγάλα θέματα για την ελληνική βιομηχανία είναι πλέον ώριμα για επίλυση και αναμένονται πολύ σύντομα οι οριστικές αποφάσεις για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και το εθνικό χωροταξικό σχέδιο της βιομηχανίας από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.



Στον ίδιο ορίζοντα ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της οικονομίας εντάσσεται η ενίσχυση και αξιοποίηση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών για την ανασυγκρότηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση βοηθούν οι πρόσφατες συμφωνίες που επιτεύχθηκαν, με συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε διεθνείς ναυπηγικές συνεργασίες.



Παράλληλα, η ανάπτυξη του κλάδου των ημιαγωγών εντάσσεται στη συνολική εθνική προσπάθεια να αποκτήσει η Ελλάδα ουσιαστικό ρόλο σε τεχνολογίες αιχμής. Ήδη η πατρίδα μας έχει κάνει ουσιαστικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση: με τη χρηματοδότηση, με 3,63 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης, του πρώτου Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων για Ημιαγωγούς, του Hellenic Chips Competence Centre, αλλά και με την προετοιμασία της εθνικής στρατηγικής μας για αυτόν τον κρίσιμο τομέα παραγωγικής ισχύος για την Ευρώπη.



Ο δεύτερος μεγάλος άξονας της πολιτικής μας είναι η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Είμαστε σε διαρκή συνεργασία με τον ΣΕΒ και όλους τους παραγωγικούς φορείς για τη συνεχή μεταρρύθμιση και απλοποίησή του.



Είναι πραγματικότητα η πλήρης ψηφιοποίηση της αδειοδότησης μέσω του OpenBusiness, με 280.000 εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς και περισσότερες από 168.000 διοικητικές ενέργειες. Πρόκειται για ένα σύστημα που έχει ήδη αναγνωριστεί διεθνώς από τον ΟΟΣΑ ως καλή πρακτική και σταδιακά επεκτείνεται σε νέες οικονομικές δραστηριότητες.



Ταυτόχρονα, είναι πραγματικότητα το νέο πλαίσιο αδειοδότησης της μεταποίησης, ιδίως στην Αττική, αντικαθιστώντας ένα καθεστώς σχεδόν είκοσι ετών και δίνοντας για πρώτη φορά σε επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν και να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους χωρίς αναχρονιστικά εμπόδια του παρελθόντος. Ενισχύσαμε κρίσιμους τομείς της παραγωγής, όπως τα τεχνικά επαγγέλματα, με ένα νέο, απλό και γρήγορο σύστημα πιστοποίησης χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων, απαντώντας σε ένα αίτημα δεκαετιών της αγοράς.



Στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ολοκλήρωσε τη δημόσια διαβούλευση και ψηφίζεται στη Βουλή σε λίγες ημέρες:



Απλοποιείται περαιτέρω η αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και διευκολύνεται ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων. Αναβαθμίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεγάλης Μεμονωμένης Μονάδας, δίνοντας καλύτερα εργαλεία σε μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Καταργείται το αναχρονιστικό έντυπο Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης και αντικαθίσταται με ένα σύγχρονο, ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αναδεικνύεται σε ενιαίο εθνικό σημείο επαφής για την εφαρμογή κρίσιμων ευρωπαϊκών κανονισμών. Με λίγα λόγια, διευκολύνουμε τη βιομηχανία για να μπορεί να λειτουργεί, να εκσυγχρονίζεται, να επεκτείνεται και να επενδύει με λιγότερα εμπόδια και με περισσότερη ασφάλεια.



Γίνεται πράξη η ανασυγκρότηση των βιομηχανικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Κρίσιμο ζητούμενο για να υπάρχει ισχυρή βιομηχανία είναι να έχουμε οργανωμένους υποδοχείς, με σύγχρονα επιχειρηματικά πάρκα, χωροταξικό σχεδιασμό και υποδομές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης παραγωγής. Συγκεκριμένα:



Γίνεται πράξη η αναβάθμιση 16 υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων με δημόσια χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ.



Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια, εγκρίναμε ξανά νέα επιχειρηματικά πάρκα. Συγκεκριμένα, προχωρά η κανονική λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων στα Οινόφυτα, από τον περασμένο Ιούλιο, της ΑΓΕΤ Ηρακλής στον Βόλο και το ThessIntec, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ διαμορφώσαμε για πρώτη φορά ένα πλήρες κανονιστικό πλαίσιο για τις οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές της χώρας, ώστε η βιομηχανία να αναπτύσσεται με σαφείς κανόνες και σύγχρονους όρους λειτουργίας.

Στην Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία και στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Εφοδιαστική Αλυσίδα θέτουμε το θέμα του σχεδιασμού για τη βελτίωση των μεταφορικών υποδομών, και ιδιαίτερα του σιδηρόδρομου μεταξύ λιμένων και οργανωμένων βιομηχανικών πάρκων.



Στον ίδιο στρατηγικό σχεδιασμό εντάσσεται και η Εθνική Πολιτική Ποιότητας. Μια κομβική μεταρρύθμιση που θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με τον ν. 5218/2025 με στόχο το «Made in Greece» να εξελιχθεί σε διεθνές σήμα αξιοπιστίας, ποιότητας και ανταγωνιστικότητας. Για πρώτη φορά η χώρα αποκτά ένα ενιαίο, σύγχρονο και πλήρως οργανωμένο πλαίσιο, με Κυβερνητική Επιτροπή Ποιότητας, ως συλλογικό όργανο διαμόρφωσης της πολιτικής, Εθνικό Ψηφιακό Μητρώο Πιστοποιήσεων και Ελέγχων και αναβάθμιση των εθνικών οργανισμών τυποποίησης, διαπίστευσης και μετρολογίας.



Όλα αυτά που σας παρουσίασα δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τη δουλειά των στελεχών του Υπουργείου Ανάπτυξης.



Τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες του Υπουργείου, και ιδιαίτερα η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, έχουν ανεβάσει σημαντικά τον ρυθμό τους και έχουν ανταποκριθεί σε πολλαπλές απαιτήσεις, από την εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων μέχρι τον εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Θέλω λοιπόν να τους ευχαριστήσω δημόσια για την προσπάθεια, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους.



Ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας μας αφορά το μέλλον της πατρίδας μας και όλους τους Έλληνες.



Η παραγωγικότητα μπορεί και πρέπει να γίνει εθνικό όπλο για την κοινωνία και την ανταγωνιστική οικονομία, που παράγει, που καινοτομεί και εξάγει.



Για να είναι η Ελλάδα του 2030 ακόμη πιο ισχυρή, ακόμη πιο ασφαλής.



Δίνοντας αισιοδοξία και αληθινή προσδοκία στις νέες γενιές, ασφάλεια και σιγουριά στους μεγαλύτερους, περηφάνια σε όλους!



Σας ευχαριστώ.

16.03.2026, 18:34