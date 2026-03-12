Στη Βουλή οι συμβάσεις Ελλάδας - Chevron για τους υδρογονάνθρακες, το ΠΑΣΟΚ καταψηφίζει τις έρευνες νότια της Κρήτης

Το νομοσχέδιο συζητείται στην Βουλή με την διαδικασία που ακολουθείται για κυρώσεις συμβάσεων - Σταύρος Παπασταύρου: « Η χώρα μας μετατράπηκε σε κεντρική πύλη εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και πλέον επιδιώκουμε να γίνουμε παραγωγός φυσικού αερίου»