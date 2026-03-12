Στη Βουλή οι συμβάσεις Ελλάδας - Chevron για τους υδρογονάνθρακες, το ΠΑΣΟΚ καταψηφίζει τις έρευνες νότια της Κρήτης
Στη Βουλή οι συμβάσεις Ελλάδας - Chevron για τους υδρογονάνθρακες, το ΠΑΣΟΚ καταψηφίζει τις έρευνες νότια της Κρήτης
Το νομοσχέδιο συζητείται στην Βουλή με την διαδικασία που ακολουθείται για κυρώσεις συμβάσεων - Σταύρος Παπασταύρου: «Η χώρα μας μετατράπηκε σε κεντρική πύλη εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και πλέον επιδιώκουμε να γίνουμε παραγωγός φυσικού αερίου»
Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται οι τέσσερις συμβάσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του αμερικανικού κολοσσού Chevron για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.
Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, κατά την συζήτηση που προηγήθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα κάνει άλμα και από ενεργειακός κόμβος βάζει τα θεμέλια με τις συμφωνίες της Chevron και της Exon για παραγωγή φυσικού αερίου… Η χώρα μας μετατράπηκε σε κεντρική πύλη εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και πλέον επιδιώκουμε να γίνουμε παραγωγός φυσικού αερίου».
Παράλληλα, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι συμβάσεις ακυρώνουν στο πεδίο της παράνομες αξιώσεις της Λιβύης απαντώντας στην κριτική που έχει αναπτυχθεί από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά αλλά και από κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με την προσθήκη ρήτρας στην σύμβαση μίσθωσης οικοπέδου νοτίων της Κρήτης.
«Η θέση της κυβέρνησης δεν είναι ότι αφού ήρθε η Chevron από μόνο του αυτό σημαίνει εγγυήσεις ασφαλείας. Έρχεται η Chevron, συμφωνεί και υπογράφει για μια περιοχή η οποία αντικειμενικά αυτή την στιγμή δεν είναι οριοθετημένη και η Λιβύη έχει καταθέσει ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ που λέει ότι “το 83% των περιοχών που λένε οι Έλληνες είναι δικά μας”» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου για να προσθέσει: «Σε αυτή την περιοχή η Chevron - η 2η μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία - αγνοεί την ρηματική διακοίνωση και λέει στην Λιβύη "δεν σας ακούω". Για μια περιοχή που η Λιβύη παράνομα και καταχρηστικά λέει επίσημα στον ΟΗΕ ότι δεν είναι της Ελλάδας αλλά δική τους έρχεται μια εταιρεία και ενισχύει την ελληνική θέση».
Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο συζητείται στην Βουλή με την διαδικασία που ακολουθείται για κυρώσεις συμβάσεων. Στο τέλος της διαδικασίας κάθε μια από τις 4 συμβάσεις θα ψηφιστεί ως ένα συνολικό άρθρο, που σημαίνει ότι οι βουλευτές θα μπορούν να υπερψηφίζουν ή να καταψηφίσουν συνολικά τις συμβάσεις χωρίς δυνατότητα απομόνωσης μεμονωμένων διατάξεων όπως για παράδειγμα η ρύθμιση για τη «ρήτρα αποζημίωσης» που έχει συγκεντρώσει την κριτική της αντιπολίτευσης.
Ο εισηγητής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε πως «η εντατικοποίηση του αμερικανικού ενδιαφέροντος δεν παρέχει μόνο δυνητικά οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη, παράγει άμεσα απτά γεωπολιτικά αποτελέσματα» ενώ σε άλλο σημείο είπε «Η συμφωνία θωρακίζει την Ελλάδα. Ό,τι είναι η Belharra για την άμυνά μας είναι αυτές οι συμφωνίες για το ενεργειακό μέλλον της χώρας μας. Παράγουν πολιτική, παράγουν σταθερότητα».
Από το ΠΑΣΟΚ ο κ. Φραγκίσκος Παρασύρης υποστήριξε ότι οι βάσεις για την έρευνα και αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της χώρας μπήκαν από από την Χαριλάου Τρικούπη και τον πρώην αρμόδιο υπουργό Γιάννη Μανιάτη. Ο βουλευτής Ηρακλείου επικέντρωσε την κριτική του στο άρθρο 30 της σύμβασης που αφορά το οικόπεδο νότια της Κρήτης σημειώνοντας «ορίζετε στην διάταξη ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες των νότιων και πλευρικών ορίων της συμβατικής περιοχής μπορεί να αναθεωρηθούν. Είναι η πρώτη φορά που τέτοια ρήτρα υπεισέρχεται σε μια σύμβαση. Αυτό πρακτικά σημαίνει 2 πράγματα. Ή η μέχρι σήμερα νομοθέτηση ήταν πλημμελής ή σας έχει ζητηθεί να προστεθεί».
Ο κ. Παρασύρης ανέφερε τέλος ότι το κόμμα του θα ψηφίσει υπέρ επί της αρχής και επί των συμβάσεων που αφορούν τα οικόπεδα της Πελοποννήσου και θα καταψηφίσει τις συμβάσεις της Κρήτης.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας αναρωτήθηκε αν «η συμφωνία υποδηλώνει δυνητική εκχώρηση δικαιωμάτων. Πως συνδέονται οι όροι της σύμβασης με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για κατοχύρωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων;».
Παράλληλα είπε ότι το κόμμα του θα καταψηφίσει το σύνολο των συμβάσεων υποστηρίζοντας πως «Δεν σας έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη. Για την ενέργεια και την οικονομία. Για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Έχετε αποτύχει».
Την αντίθεση του ΚΚΕ με το νομοσχέδιο εξέφρασε και η κυρία Αφροδίτη Κτενά ενώ ο κ. Βασίλης Βιλιάρδος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε πως το κόμμα του είναι υπέρ της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων ωστόσο άσκησε κριτική για επί μέρους όρους των συμφωνιών.
Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, κατά την συζήτηση που προηγήθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα κάνει άλμα και από ενεργειακός κόμβος βάζει τα θεμέλια με τις συμφωνίες της Chevron και της Exon για παραγωγή φυσικού αερίου… Η χώρα μας μετατράπηκε σε κεντρική πύλη εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και πλέον επιδιώκουμε να γίνουμε παραγωγός φυσικού αερίου».
Παράλληλα, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι συμβάσεις ακυρώνουν στο πεδίο της παράνομες αξιώσεις της Λιβύης απαντώντας στην κριτική που έχει αναπτυχθεί από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά αλλά και από κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με την προσθήκη ρήτρας στην σύμβαση μίσθωσης οικοπέδου νοτίων της Κρήτης.
«Η θέση της κυβέρνησης δεν είναι ότι αφού ήρθε η Chevron από μόνο του αυτό σημαίνει εγγυήσεις ασφαλείας. Έρχεται η Chevron, συμφωνεί και υπογράφει για μια περιοχή η οποία αντικειμενικά αυτή την στιγμή δεν είναι οριοθετημένη και η Λιβύη έχει καταθέσει ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ που λέει ότι “το 83% των περιοχών που λένε οι Έλληνες είναι δικά μας”» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου για να προσθέσει: «Σε αυτή την περιοχή η Chevron - η 2η μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία - αγνοεί την ρηματική διακοίνωση και λέει στην Λιβύη "δεν σας ακούω". Για μια περιοχή που η Λιβύη παράνομα και καταχρηστικά λέει επίσημα στον ΟΗΕ ότι δεν είναι της Ελλάδας αλλά δική τους έρχεται μια εταιρεία και ενισχύει την ελληνική θέση».
Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο συζητείται στην Βουλή με την διαδικασία που ακολουθείται για κυρώσεις συμβάσεων. Στο τέλος της διαδικασίας κάθε μια από τις 4 συμβάσεις θα ψηφιστεί ως ένα συνολικό άρθρο, που σημαίνει ότι οι βουλευτές θα μπορούν να υπερψηφίζουν ή να καταψηφίσουν συνολικά τις συμβάσεις χωρίς δυνατότητα απομόνωσης μεμονωμένων διατάξεων όπως για παράδειγμα η ρύθμιση για τη «ρήτρα αποζημίωσης» που έχει συγκεντρώσει την κριτική της αντιπολίτευσης.
Οι θέσεις των κομμάτων - Το ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζει τις συμβάσεις της Κρήτης
Ο εισηγητής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε πως «η εντατικοποίηση του αμερικανικού ενδιαφέροντος δεν παρέχει μόνο δυνητικά οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη, παράγει άμεσα απτά γεωπολιτικά αποτελέσματα» ενώ σε άλλο σημείο είπε «Η συμφωνία θωρακίζει την Ελλάδα. Ό,τι είναι η Belharra για την άμυνά μας είναι αυτές οι συμφωνίες για το ενεργειακό μέλλον της χώρας μας. Παράγουν πολιτική, παράγουν σταθερότητα».
Από το ΠΑΣΟΚ ο κ. Φραγκίσκος Παρασύρης υποστήριξε ότι οι βάσεις για την έρευνα και αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της χώρας μπήκαν από από την Χαριλάου Τρικούπη και τον πρώην αρμόδιο υπουργό Γιάννη Μανιάτη. Ο βουλευτής Ηρακλείου επικέντρωσε την κριτική του στο άρθρο 30 της σύμβασης που αφορά το οικόπεδο νότια της Κρήτης σημειώνοντας «ορίζετε στην διάταξη ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες των νότιων και πλευρικών ορίων της συμβατικής περιοχής μπορεί να αναθεωρηθούν. Είναι η πρώτη φορά που τέτοια ρήτρα υπεισέρχεται σε μια σύμβαση. Αυτό πρακτικά σημαίνει 2 πράγματα. Ή η μέχρι σήμερα νομοθέτηση ήταν πλημμελής ή σας έχει ζητηθεί να προστεθεί».
Ο κ. Παρασύρης ανέφερε τέλος ότι το κόμμα του θα ψηφίσει υπέρ επί της αρχής και επί των συμβάσεων που αφορούν τα οικόπεδα της Πελοποννήσου και θα καταψηφίσει τις συμβάσεις της Κρήτης.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας αναρωτήθηκε αν «η συμφωνία υποδηλώνει δυνητική εκχώρηση δικαιωμάτων. Πως συνδέονται οι όροι της σύμβασης με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για κατοχύρωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων;».
Παράλληλα είπε ότι το κόμμα του θα καταψηφίσει το σύνολο των συμβάσεων υποστηρίζοντας πως «Δεν σας έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη. Για την ενέργεια και την οικονομία. Για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Έχετε αποτύχει».
Την αντίθεση του ΚΚΕ με το νομοσχέδιο εξέφρασε και η κυρία Αφροδίτη Κτενά ενώ ο κ. Βασίλης Βιλιάρδος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε πως το κόμμα του είναι υπέρ της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων ωστόσο άσκησε κριτική για επί μέρους όρους των συμφωνιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα