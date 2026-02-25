O Σαμαράς βλέπει... δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στη σύμβαση με τη Chevron και δηλώνει «δικαιωμένος»

Ο πρώην πρωθυπουργός αφήνει αιχμές για τους όρους σχετικά με την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων από τον αμερικανικό κολοσσό στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης

Αιχμές για τη σύμβαση έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων με την κοινοπραξία τηςστα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης αφήνει ο πρώην πρωθυπουργόςκάνοντας μάλιστα λόγο για όρους που «υποδηλώνουν τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων».Σε δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις στα εθνικά θέματα τον «δικαιώνουν». «Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα», λέει και καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις.Ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η σύμβαση τουμε την κοινοπραξία τηςπου έλαβε έγκριση από τοπεριλαμβάνει αναφορές για «αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ», «περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα», «απώλεια οριοθετημένης περιοχής», «παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης».«Τι είδους σύμβαση είναι αυτή; Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιους; Από πότε;», αναφέρει.Επίσης, ο κ. Σαμαράς αναφέρεται και σε πρόσφατες τοποθετήσεις για τηνλέγοντας ότι υπουργός Εξωτερικώνδήλωσε ότι «το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως και δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση». Αντίθετα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου ανέφερε ότι υπήρξε παρεμπόδιση των ερευνών από την Τουρκία, με αποτέλεσμα οι έρευνες να μην ολοκληρωθούν.«Ρωτάω λοιπόν, καθαρά: Λέει ψέματα η Κύπρος;» σημειώνει και καταλήγει: «Αυτά δεν λέγονται “ήρεμα νερά”»Εδώ και καιρό έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου για τα εθνικά μας θέματα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις δικαιώνουν τις θέσεις μου.Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα.Γι αυτό και θέτω υπόψη του ελληνικού λαού δυο σημαντικά ζητήματα και απαιτώ από την κυβέρνηση άμεσα απαντήσεις.

Πρώτον, όπως αποκαλύφθηκε, στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και πως συμβιβάζονται αυτοί οι όροι της σύμβασης με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης περί μιας συμφωνίας ψήφου εμπιστοσύνης στις ελληνικές θέσεις;



Συγκεκριμένα, στη σύμβαση η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο -μεταξύ άλλων- προβλέπεται «αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ», «περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα», «απώλεια οριοθετημένης περιοχής», «παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης».



Τι είδους σύμβαση είναι αυτή; Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιους; Από πότε;



Δεύτερον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ευθέως ότι στην Κάσο υπήρξε παρεμπόδιση των ερευνών από την Τουρκία, και ότι οι έρευνες λόγω Τουρκίας, προσέξτε, ΔΕΝ ολοκληρώθηκαν. Ο υπουργός των Εξωτερικών Γεραπετρίτης έχει δηλώσει ρητά ότι «το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως και δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση».

Ρωτάω λοιπόν, καθαρά: Λέει ψέματα η Κύπρος;



Αυτά δεν λέγονται ««ήρεμα νερά» …

25.02.2026, 13:52