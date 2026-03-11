Πλεύρης: Eξετάζουμε το ενδεχόμενο απαγόρευσης της μπούρκας

Ο υ πουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής εξήγησε πως «είμαστε ακόμα στο στάδιο εξέτασης, δεν μπορώ να σας δώσω ακριβές χρονοδιάγραμμα ούτε το εύρος της ρύθμιση»