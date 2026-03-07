«Ντροπή»: Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη μετά τα fake news για την επιστροφή της Σοφίας από το Ντουμπάι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μαρέβα Μητσοτάκη Σοφία Μητσοτάκη Ντουμπάι Επιστροφή Κυριάκος Μητσοτάκης

«Ντροπή»: Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη μετά τα fake news για την επιστροφή της Σοφίας από το Ντουμπάι

«Fake news, ντροπή» έγραψε χαρακτηριστικά η σύζυγος του πρωθυπουργού

«Ντροπή»: Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη μετά τα fake news για την επιστροφή της Σοφίας από το Ντουμπάι
46 ΣΧΟΛΙΑ
Την αντίδραση της Μαρέβας Μητσοτάκη προκάλεσε δημοσίευμα που ήθελε την Σοφία Μητσοτάκη να επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτική πτήση. Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ανάρτηση της κόρης της που έκανε λόγο για ξεφτίλα χωρίς όρια, γράφοντας «fake news, ντροπή» συνοδεύοντας το από δύο χαρακτηριστικά emojis.

Δείτε την ανάρτησή της

«Ντροπή»: Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη μετά τα fake news για την επιστροφή της Σοφίας από το Ντουμπάι


Η ξεφτίλα δεν έχει όρια

Νωρίτερα, η Σοφία Μητσοτάκη είχε απαντήσει με ανάρτησή της σε δημοσίευμα που την ήθελε να επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ, με κόστος 50.000 ευρώ. Η ξεφτίλα δεν έχει όρια, έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτησή της

sofia-mitsotaki-anartisi


46 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης