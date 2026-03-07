«Ντροπή»: Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη μετά τα fake news για την επιστροφή της Σοφίας από το Ντουμπάι
«Fake news, ντροπή» έγραψε χαρακτηριστικά η σύζυγος του πρωθυπουργού
Την αντίδραση της Μαρέβας Μητσοτάκη προκάλεσε δημοσίευμα που ήθελε την Σοφία Μητσοτάκη να επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτική πτήση. Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ανάρτηση της κόρης της που έκανε λόγο για ξεφτίλα χωρίς όρια, γράφοντας «fake news, ντροπή» συνοδεύοντας το από δύο χαρακτηριστικά emojis.
Νωρίτερα, η Σοφία Μητσοτάκη είχε απαντήσει με ανάρτησή της σε δημοσίευμα που την ήθελε να επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ, με κόστος 50.000 ευρώ. Η ξεφτίλα δεν έχει όρια, έγραψε χαρακτηριστικά.
Η ξεφτίλα δεν έχει όρια
