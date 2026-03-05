Προκλητικός ο Ερχιουρμάν: Ασυμβίβαστες με τη σοβαρότητα και την ευθύνη οι δηλώσεις Δένδια
Όπως ισχυρίστηκε, η στάση του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας έρχεται σε αντίθεση με την προσέγγιση όσων υπερασπίζονται την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή

«Ασυμβίβαστες με το αίσθημα ευθύνης και τη σοβαρότητα που επιβάλλει η εποχή» είναι οι τοποθετήσεις του Έλληνα υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, υποστήριξε ο επικεφαλής του ψευδοκράτους,  Τουφάν Ερχιουρμάν.

Σε δήλωσή του, ο κ. Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι σε μια περίοδο κατά την οποία καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και την επιστροφή στον διάλογο μέσω της διπλωματίας και του διεθνούς δικαίου, οι αναφορές του κ. Δένδια για το Κυπριακό, τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία «στερούνται νοήματος».

Όπως ισχυρίστηκε, η στάση του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας έρχεται σε αντίθεση με την προσέγγιση όσων υπερασπίζονται την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.
