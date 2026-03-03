Η σχέση με την Ελλάδα διαφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού, λέει ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου
Ο Βασίλης Πάλμας επανέλαβε ότι η Κύπρος «είναι μια δημοκρατική, ειρηνική χώρα» και ότι η δράση της περιορίζεται «στις ανθρωπιστικές και ειρηνευτικές αποστολές»
Τη σημασία της παρουσίας της Ελλάδας στην Κύπρο υπογράμμισε το απόγευμα ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, κατά την επίσκεψή του στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, μαζί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.
Ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι η παρουσία των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Πάφο «υπογραμμίζει την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία», σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την ευρύτερη περιοχή. Ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά «τον φίλο» του, όπως είπε, Έλληνα ομόλογό του για την άμεση ανταπόκριση, ώστε να ενισχυθεί η Κύπρος «αυτή την περίοδο που διανύουμε μια κρίση σε ό,τι αφορά την περιοχή γενικότερα και βεβαίως τις τελευταίες ημέρες στην Κύπρο».
Με σαφή πολιτικό στίγμα, ο κ. Πάλμας επανέλαβε ότι η Κύπρος «είναι μια δημοκρατική, ειρηνική χώρα» και ότι η δράση της περιορίζεται «στις ανθρωπιστικές και ειρηνευτικές αποστολές». Τόνισε, παράλληλα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «ουδέποτε θα υπάρξει επιθετικό Κράτος», σημειώνοντας πως η χώρα έχει ευθύνη και υποχρέωση έναντι των πολιτών της να διαφυλάττει την ασφάλειά τους, καθώς και την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα.
Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η αναφορά του στη στρατηγική σχέση Κύπρου και Ελλάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η κυπριακή κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι πρωτίστως και πάνω απ’ όλα η σχέση με την Ελλάδα διαφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού και αυτό αποδεικνύεται βεβαίως και στην πράξη με τη σημερινή παρουσία υποστήριξης από την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι για λόγους ασφαλείας τα μέσα ενημέρωσης δεν θα είχαν εικόνα από τα τέσσερα ελληνικά F-16 και τα πληρώματά τους που βρίσκονται στην αεροπορική βάση.
«Δεν θα υπάρξουμε επιθετικό κράτος»
Τα F-16 χωρίς «εικόνα», για λόγους ασφαλείαςΗ επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση της Πάφου, όπου βρίσκονται από χθες τα ελληνικά F-16 που μεταστάθμευσαν στην Κύπρο, ως μέρος των προληπτικών κινήσεων ενίσχυσης της ασφάλειας. Ο Νίκος Δένδιας, από την πλευρά του, περιορίστηκε σε λιτή τοποθέτηση, λέγοντας ότι έχει «καλυφθεί πλήρως» από τις δηλώσεις του Κυπρίου ομολόγου του και ευχαριστώντας για τη φιλοξενία.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι για λόγους ασφαλείας τα μέσα ενημέρωσης δεν θα είχαν εικόνα από τα τέσσερα ελληνικά F-16 και τα πληρώματά τους που βρίσκονται στην αεροπορική βάση.
