Δένδιας: Η χώρα είναι προστατευμένη, αυξήσαμε τα μέτρα ασφαλείας, δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για drones προς την Κρήτη

Μήνυμα ετοιμότητας και αποτροπής έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha TV, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.
Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο κ. Δένδιας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως «είναι ασφαλής», επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές δυνάμεις που έχουν μεταφερθεί μπορούν να παράσχουν «εξαιρετική ασφάλεια» στο νησί.
Η φρεγάτα Belharra και η επιχειρησιακή ετοιμότητα
Σε ερώτηση για την ετοιμότητα του πληρώματος της φρεγάτας Belharra, ο υπουργός σημείωσε ότι «ξέρουν καλά το πλοίο τους». Παραδέχθηκε ότι το πλοίο δεν έχει ενταχθεί πλήρως στον στόλο, ωστόσο υπογράμμισε ότι οι συνθήκες είναι έκτακτες και ότι «ως μονάδα η φρεγάτα «Κίμων» είναι απολύτως έτοιμη», υπενθυμίζοντας πως έχουν πραγματοποιηθεί βολές στη Γαλλία.
Σχετικά με την αποστολή τεσσάρων F-16 και των δύο φρεγατών, ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι η παρουσία τους συνδέεται με τη δυνατότητα προστασίας του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού του νησιού, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις συνθήκες.
Ξεκαθάρισε επίσης πως από δικής του πλευράς «δεν υπήρξε λόγος» να υπάρξει επικοινωνία με την Τουρκία για την αποστολή των συγκεκριμένων δυνάμεων.
Σε ερώτηση αν ανέμενε αυτήν την «ησυχία» από την Τούρκια για τις κινήσεις της Αθήνας και αν ανέμενε αντιδράσεις όταν λάμβαναν τις αποφάσεις με τον πρωθυπουργό, ο κ. Δένδιας είπε ότι «η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα να υπερασπιστεί το έδαφός της. Για την Κύπρο το ξεκαθάρισα ότι η παρουσία μας είναι να προστατευθεί το σύνολο του πληθυσμού και δεν αναφέρθηκα μόνο στους ελληνοκυπρίους. Και ο Χριστοδουλίδης και ο Πάλμας μίλησαν για το σύνολο. Προσφέρουμε μια συνολική προστασία και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό» ανέφερε.
Απαντώντας για τα τουρκικά δημοσίευμα που τόνιζαν ότι και η Τουρκία θα πρέπει να στείλει πλοία και αεροπλάνα για να προστατεύσει τους Τουρκοκύπριους, ο κ. Δένδιας είπε: Από ποιον να τους προστατεύσει; Αν δεν απατώμαι η Χεζμπολάχ είναι αρκετά κοντά στην τουρκική ηγεσία»...
Το ενδεχόμενο απειλής από το Ιράν
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ιρανικής απειλής, ο υπουργός Άμυνας εκτίμησε ότι «δεν υπάρχουν δυνατότητες να πλήξουν οι Ιρανοί την Ελλάδα», σημειώνοντας πως η Κρήτη βρίσκεται «στα απώτατα όρια του βεληνεκούς των πυραύλων του Ιράν».
Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια που ήθελαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη να έχουν κατευθύνει από τον Λίβανο προς την Κρήτη. Όπως είπε ο κ. Δένδιας οι μηχανισμοί άμυνας της Ελλάδας είναι απολύτως ανεπτυγμένοι ενώ τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.
«Βλέπουμε την πορεία κάθε πυραύλου της Χεζμπολάχ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας. Όπως ανέφερε, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και στην Κάρπαθο, ενώ πλοία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. «Η χώρα μας είναι προστατευμένη», υπογράμμισε.
Σε περίπτωση απόπειρας πλήγματος κατά της Ελλάδας, ο κ. Δένδιας διαβεβαίωσε ότι «έχουμε λάβει τα μέτρα μας».
«Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει στο Ιράν»
Ο υπουργός σημείωσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις στο Ιράν, τονίζοντας πως βασική του ευθύνη είναι η προφύλαξη της χώρας από τις συνέπειες του πολέμου.
Απαντώντας στο ερώτημα αν πρόκειται για «πόλεμο πυραύλων», ανέφερε πως η Ελλάδα «διάβασε σωστά» τις εξελίξεις και στράφηκε έγκαιρα σε αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας αναφορά στην «Ασπίδα του Αχιλλέα».
Παρουσία και στην Ερυθρά Θάλασσα
Τέλος, ο κ. Δένδιας αποκάλυψε ότι η Ελλάδα ήδη βρίσκεται έξω από το Τζιμπουτί και, εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκή ή πολυεθνική επιχείρηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η Αθήνα θα σταθμίσει τα δεδομένα και τον κίνδυνο.
«Πάντοτε προέχει η ασφάλεια του προσωπικού», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
