Επιμένει ο Κουτσούμπας: «Από τα 4 drones τα δύο στόχευαν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και τα άλλα δύο τη Σούδα»
Το περιστατικό έγινε τη Δευτέρα το πρωί και μετά σήμανε συναγερμός στη βάση της Σούδας ισχυρίστηκε ο γγ του ΚΚΕ - Δείτε βίντεο
Την άποψη ότι η κυβέρνηση έχει μπλέξει τη χώρα στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι του Ιράν επανέλαβε ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας απόψε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.
O κ. Κουτσούμπας ισχυρίστηκε ότι αυτός ο πόλεμος ανάβει τη φλόγα του πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή και αμέσως μετά έσπευσε να αναφερθεί και σε όσα είπε νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ότι 2 από τα 4 drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από τον εναέριο χώρο της Κύπρου είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας.
«Τους είπα ότι έχω μια πληροφορία που είναι έγκυρη ότι 'από τα 4 drones που κατευθύνθηκαν από το Ιράν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δύο είχαν ως στόχο τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου και τα άλλα δύο αφορούσαν τη Σούδα'. Νομίζω ότι έτσι τελικά είναι, γιατί αμέσως υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας» υποστήριξε ο γγ του ΚΚΕ και διευκρίνισε ότι αυτό το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα το πρωί.
«Στη συνέχεια υπήρξε η απόφαση της κυβέρνησης για την μεταφορά των αντιαεροπορικών συστημάτων στην Κάρπαθο» είπε επίσης ο κ. Κουτσούμπας και εκτίμησε, με δεδομένες τις απειλές των Ιρανών, ότι οι βάσεις των Αμερικανών - όχι η Ελλάδα γενικά - θα γίνουν στόχος αντιποίνων αν γενικευθεί η σύγκρουση.
