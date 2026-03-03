Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Συνομιλία των δύο υπουργών την ώρα που μαίνεται η ένταση ανάμεσα σε Ιράν - ΗΠΑ - Ισραήλ
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
