Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιώργος Γεραπετρίτης Χακάν Φιντάν

Συνομιλία των δύο υπουργών την ώρα που μαίνεται η ένταση ανάμεσα σε Ιράν - ΗΠΑ - Ισραήλ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
