Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη σήμερα με τους επικεφαλής των Πρεσβειών σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός θα επικοινωνήσει με τις Πρεσβείες και τα Προξενεία της Ελλάδας στις χώρες που επηρεάζονται από την επίθεση στο Ιράν