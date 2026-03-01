Το Ιράν στο επίκεντρο της επικοινωνίας Μητσοτάκη με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση – Ευχαρίστησε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο για τη συνεργασία με στόχο την προστασία των Ελλήνων που βρίσκονται στη χώρα του