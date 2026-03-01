Το Ιράν στο επίκεντρο της επικοινωνίας Μητσοτάκη με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για τις εξελίξεις στο Ιράν
Το Ιράν στο επίκεντρο της επικοινωνίας Μητσοτάκη με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση – Ευχαρίστησε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο για τη συνεργασία με στόχο την προστασία των Ελλήνων που βρίσκονται στη χώρα του

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε το μεσημέρι της Κυριακής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση. Ακόμη, ευχαρίστησε τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας για τη συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές για την προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία.
