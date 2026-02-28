Μαρινάκης: Να αφήσουμε επιτέλους τη δικαιοσύνη να δώσει τις απαντήσεις της για τα Τέμπη

«Να σταματήσουν πλέον, όχι μόνο για τα Τέμπη, για κάθε τραγωδία, για κάθε συμβάν, να σταματήσουν αυτά τα άθλια ‘τηλεδικαστήρια'» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος