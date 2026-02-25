Καρανίκας: Δεν γίνεται να λέμε ότι διαλύεται η υγεία όταν έχουμε ανακαινίσεις κτηρίων, ενίσχυση εργαστηρίων και προσλήψεις χωρίς απολύσεις

«Είναι δυνατόν να λένε τα κόμματα ότι ο υπουργός προκαλεί; Αλλά και να δεχθούμε ότι συμβαίνει, πρέπει εσύ να απαντήσεις στην πρόκληση και να βαράς; Πήγε να κάνει εγκαίνια στα ΤΕΠ, εγκαινιάζει δεν κλείνει»