Καυγάς Καρανίκα - Πολάκη μέσω Facebook με χοντράδες για «γονυπετείς» και «ξεφτιλισμένους»
«Είσαι παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο» είπε ο Πολάκης απαντώντας στην ανάρτηση Καρανίκα υπέρ Άδωνη για το επεισόδιο στο νοσοκομείο της Νίκαιας - «Στέκεται γονυπετής στην Όλγα και στον Φάμελλο, ξεφτιλισμένε» ξέσπασε ο Καρανίκας
Διαδικτυακός καυγάς ξέσπασε ανάμεσα στον Νίκο Καρανίκα και τον Παύλο Πολάκη, με αφορμή ανάρτηση του πρώην σύμβουλου του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα επεισόδια κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη την περασμένη Πέμπτη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν ο Νίκος Καρανίκας υπερασπίστηκε δημόσια τον Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας πως τη βία την ασκούν «συνδικαλιστές τραμπούκοι που δεν έχουν επιχειρήματα».
Αυτή η τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Καρανίκα χαρακτηρίζοντάς τον «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο» και κατηγορώντας τον ότι «γλείφει» τον Άδωνι Γεωργιάδη επειδή καταδίκασε τη βία και επιτέθηκε σε αυτό που περιέγραψε ως «αριστερούς τραμπούκους». Παράλληλα, άφησε αιχμές για την επαγγελματική δραστηριότητα του Καρανίκα στον χώρο της φαρμακευτικής κάνναβης.
Ο Νίκος Καρανίκας δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο του Παύλου Πολάκη και χαρακτήρισε συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του «γιατί είναι αριστερός». Στην ανάρτησή του αντέκρουσε τις κατηγορίες, περιγράφοντας τον Παύλο Πολάκη ως «για λύπηση».
Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο βουλευτής, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του, «στέκεται γονυπετής» απέναντι στον Σωκράτης Φάμελλος και την Όλγα Γεροβασίλη, παρά τις – όπως ανέφερε – πολιτικές τους διαφωνίες. Καταλήγοντας ο Καρανίκας αποκάλεσε τον Παύλο Πολάκη ως «πραξικοπηματία και ξεφτιλισμένο», καλώντας τον να αναλογιστεί τα όσα γράφει.
Δείτε τα σχόλια Πολάκη - Καρανίκα
