Καρανίκας κατά Ακρίτα για τα επεισόδια σε βάρος του Γεωργιάδη: Αυτό το «πράγμα» μας είπε ότι δεν πρέπει ένας εκλεγμένος υπουργός να πηγαίνει πουθενά
Σκληρή επίθεση από τον Νίκο Καρανίκα στην Έλενα Ακρίτα που είχε γράψει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν θα έπρεπε να περνάει ούτε απ'εξω από το νοσοκομείο σχολιάζοντας τα επεισόδια στη Νίκαια - Ο ίδιος έκανε λόγο για επικίνδυνες απόψεις για τις οποίες έπρεπε να την είχε αποβάλει ο Φάμελλος
Τη διαγραφή της Έλενας Ακρίτα από την κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο Νίκος Καρανίκας σχολιάζοντας την τοποθέτησή της για τα επεισόδια σε βάρος του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.
Ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση σε βάρος της Έλενας Ακρίτα τονίζοντας ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα έπρεπε να την είχε διαγράψει χθες.
«Δείτε αυτή την influencer, μία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από το Επικρατείας – δεν την ψήφισε ο κόσμος. Είναι μία η οποία… δεν θέλω να λέω το όνομά της γιατί με προσβάλλει, έτσι; Βγήκε και είπε ότι “ναι, δεν επιτρέπεται ο Άδωνις να πηγαίνει πουθενά”, ο εκλεγμένος…» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καρανίκας ο οποίος μια ημέρα νωρίτερα είχε αντιπαρατεθεί και με τον Παύλο Πολάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Όταν οι δημοσιογράφοι ζήτησαν διευκρίνιση για το αν αναφέρεται στην κυρία Ακρίτα, ο ίδιος απάντησε: «Μπράβο, μπράβο. Πριν από λίγο αναφερθήκατε… ναι, ναι, μπράβο. Είχατε δίκιο, αυτό το “πράγμα” είπε – γιατί είναι “πράγμα”. Ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα συνεννόησης, είναι πολιτισμός. Ειδάλλως είναι θηλαστικό και βάζει την ισχύ, τη δύναμη μπροστά».
«Αυτό το πράγμα μας είπε ότι ένας εκλεγμένος υπουργός σε μια εκλεγμένη κυβέρνηση που έχει πρόγραμμα με το οποίο εκλέχτηκε και εγώ διαφωνώ, δεν πρέπει να του επιτρέπουμε να πηγαίνει πουθενά» είπε επίσης ο Νίκος Καρανίκας στη συνέντευξή του σημειώνοντας ότι αυτές είναι επικίνδυνες απόψεις για τις οποίες έπρεπε να την είχε αποβάλει ο Φάμελλος.
Ακούστε όσα είπε ο Νίκος Καρανίκας για την Έλενα Ακρίτα
Η επίμαχη ανάρτηση της Έλενας Ακρίτας που προκάλεσε την αντίδραση Καρανίκα
Να σημειωθεί ότι ο κ. Καρανίκας πριν από δύο μέρες εξαπέλυσε δριμεία κριτική στους συνδικαλιστές που συμμετείχαν στα επεισόδια την Πέμπτη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κάνοντας λόγος για «παρακμιακούς δημόσιους υπαλλήλους που βελάζουν με κραυγές και επιτίθενται χωρίς επιχειρήματα» σε ανάρτηση του στο Facebook.
Αυτή η ανάρτηση προκάλεσε και την αντίδραση του Παύλου Πολάκη και ξέσπασε ένας διαδικτυακός καυγάς ανάμεσά τους. Ο Παύλος Πολάκης τον χαρακτήρισε «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο» με τον Νίκο Καρανίκα να του λέει ότι ξεφτιλισμένος και πραξικοπηματίας του ΣΥΡΙΖΑ.
«Ήταν ο ηγέτης αυτού του κόμματος που είχε τα προβλήματά του και έμπαιναν όλα κάτω από το χαλί, από ό,τι καταλάβαμε», ενώ σχολίασε την επιστροφή του στην πολιτική αρένα κάνοντας λόγο για «επανεμφάνιση για προσωπικούς λόγους και όχι για κοινωνικούς. Δεν τον κάλεσε καμία κοινωνία. Δεν υπάρχει ένα κοινωνικό κίνημα που να λέει "έλα Τσίπρα"».
«Υπάρχει ο ίδιος με τον ανερμάτιστο λόγο του, που Δευτέρα-Τρίτη λέει άλλα και Πέμπτη-Παρασκευή αλλιώς. Μετά την εμφάνιση της κυρίας Καρυστιανού βλέπουμε ότι αναγκάζεται να κάνει ένα reunion. Ένα reunion. Αυτό κάνει» τόνισε.
«Τον Τσίπρα δεν τον κάλεσε καμία κοινωνία»Πάντως, στην ίδια συνέντευξη ο Νίκος Καρανίκας έστρεψε τα βέλη του και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αναφερόμενος στην περίοδο της προεδρίας του, ανέφερε πως τα εσωτερικά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονταν πραγματικά.
