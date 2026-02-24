Καρανίκας κατά Ακρίτα για τα επεισόδια σε βάρος του Γεωργιάδη: Αυτό το «πράγμα» μας είπε ότι δεν πρέπει ένας εκλεγμένος υπουργός να πηγαίνει πουθενά

Σκληρή επίθεση από τον Νίκο Καρανίκα στην Έλενα Ακρίτα που είχε γράψει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν θα έπρεπε να περνάει ούτε απ'εξω από το νοσοκομείο σχολιάζοντας τα επεισόδια στη Νίκαια - Ο ίδιος έκανε λόγο για επικίνδυνες απόψεις για τις οποίες έπρεπε να την είχε αποβάλει ο Φάμελλος